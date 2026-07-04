Mit érdemel az a destruktív elem, aki a tiltott esti időszakban energiafaló streamelésre buzdít?

Lehetséges volna, hogy egy „vicclap” gondosabban kontrollál, mint a Kontroll és a HVG együttvéve?
Kérem a szolgálatkész miniszterelnököt, úgy is mint öccsének szolgálatkész fivérét, magyarázza már el ezt a dolgot. Francesca Rivafinoli írása.
Mintha maga Kapitány István írta volna elő a kommentelőknek, hogy a nagy melegre tekintettel 0-tól 24 óráig legyenek a szokásosnál is hiszékenyebbek és előítéletesebbek.
„Miközben az ország súlyos aszállyal és vízhiánnyal küzd, Pócs Jánost tűzoltótömlővel fotózták le, amint a kertjében locsolja a gyepet” – adta „hírül” Magyar „Le A Propagandával” Péter öccsének lapja, fotósorozatot téve közzé, ahol a fideszes képviselő hosszú farmerban, hosszú ujjú ingben áll, tömlőt tartván a kezében. A képeket eredetileg egy momentumos-tiszás aktivista rakta ki a Facebookra a „Kérem, osszák meg minél többen, hogy a Jászságban mi történik” felhívással,
az olvasók pedig lelkesen túl is teljesítették a feladatot, követelve a képeken látható „gusztustalan csótány”, respektíve „rühes patkány” bebörtönzését és minden vagyonának elkobzását.
Legyünk megengedőek: tényleg nem kell, hogy minden belbudai újságírónak elsőre bevillanjon, hogy efféle tömlőt kutak vagy kerti tavak szivattyúzásakor szokás használni, például karbantartás során – de az azért csak feltűnhetett volna, hogy Pócs János teljesen úgy van öltözve a képeken, mintha azok készítésekor 15 fok körüli lett volna a hőmérséklet. A fotókat a Kontroll szerdán este kilenckor tette ki, amikor ugye minden rendes polgár már minimum három órája lekapcsolta a légkondit –
a meleg szobában ülve pláne gyanút foghattak volna a hír terjesztői, hogy nem egészen ezen a héten kaphatták lencsevégre a jól beöltözött politikust.
Naná, hogy nem; Pócs János elmondása szerint márciusban történt az eset, és maga a tiszás aktivista fényképezte le, amikor a saját kerti tavából vizet szivattyúzott – ami arra utal, hogy a kép készítője tudatosan elraktározta az anyagot, hogy majd kompromittálólag jól elővegye. A Kontrolltól Molnár Áronon át a Redditig pedig olyan hévvel harapott rá a tömény álhírre a sok felsőbbrendűségi komplexussal megáldott értelmiségi, mintha maga Kapitány István szólította volna fel őket, hogy a nagy melegre tekintettel 0-tól 24 óráig legyenek a szokásosnál is hiszékenyebbek és előítéletesebbek.
„Ez a Fidesz!” felkiáltással háborgott a „pazarlás” miatt a „Bikavér Ifjúsági Tisza Sziget Szekszárd”; az „Egy szabad, békés, demokratikus Magyarországot szeretnénk” nevű csoportban lezajlott a virtuális lincselés –
fura is, hogy Magyar Péter ezúttal nem sietett felhívni a figyelmet arra, hogy ejnye, „forráskritika nélkül veszik át a propaganda szennylapjainak a legképtelenebb hazugságait”.
A Kontroll aztán Pócs János bejegyzése nyomán frissítette posztját, kitörölve az eredeti szöveget és elnézést kérve a „tévedésért”, az addig eltelt bő fél nap során (és azóta rendületlenül) termelődött gyalázkodásokon és megosztásokon, valamint rögzült tévhiteken azonban ez már nyilvánvalóan nem segít. (Pláne, mivel az exmomentumos forrás máig is kint tartja Facebook-oldalán az álhírét – de miért is ne tenné, ha Magyar Péternél is másfél éve virít a szír repülős koholmány, továbbá Orbán Anita is negyedik hónapja fogadja a felháborodott kommenteket az 1,8 milliárdosnak kamuzott nyírségi wc témájában.)
Elintézhetnénk mindezt azzal is, hogy az álhír terjesztője „hazug tróger”, a dolognak azonban ez csak egy része.
Érthetetlen, miért akarja bárki is rendszerváltás előtti besúgók jelentéseit olvasni, ha itt zajlik az orrunk előtt a legújabb, „bázisdemokratikus” felvonás. A Kontroll egy facebookos híresztelés alapján rábök Pócs Jánosra, hogy íme a destruktív burzsoá elem, aki aszály idején „gyepet locsol” – a tömeg pedig ugrik, és az informátori jelentés alapján követeli haladéktalan megbüntetését, már-már neki róva fel a Solymár-Kerekhegyen kialakult vízhiányt.
Az energiahatékonysági szakértő azt sugallja, hogy a kiugróan magas áramfogyasztás mögött ellenzéki reakciósok állnak,
akik Kapitány István kérésével szembemenvén direkt még több villamos energiát használnak (miattuk pedig kvázi nem lesz más választás, mint bevezetni a dinamikus árazást, és drágábban adni az áramot este, amikor a melós hazaér) – ami persze logikailag nonszensz, hiszen az állítólag már elenyésző számú ellenzéki szavazó (a narratíva szerint zömében légkondi és netflix, sőt internet nélküli falusi kisnyugdíjas néni) nyilvánvalóan nehezen tudna fogyasztásnövekedést produkálni ott, ahol 73 százaléknyi elkötelezett, szófogadó tiszás húz ki a konnektorból mindent, amit csak lehet.
Tényleg kár, hogy bűnbakképzésből nem lehet vizet fakasztani – egy merő oázissá válhatna Magyarország.
Eleve különös, hogy miután Tarr Zoltán nyomán immár Magyar Pétertől is megtudhattuk, hogy az elmúlt 16 év „jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással”, fel lett szólítva ez a mongol hordák által feldúlt ország, hogy senki ne most cserélje a vizet a házi wellnessrészlegen. „Egyre több az olyan prémium társasházi lakás a kínálatban, ahol a beruházók a fürdési lehetőséget főként úszómedence formájában biztosítják a lakók számára. Ez természetesen néhány tízezer forinttal magasabb közös költséget jelenthet, de így egy 60 négyzetméteres lakás tulajdonosa is medencével büszkélkedhet” – mondta egy szakértő a „jó lelkiismerettel tatárjárás” 12. esztendejében, egy másik szakember viszont hozzátette: „Azon vásárlói kör, amely például 5 éve nem engedhette meg magának, hogy medencét építsen, de mára jobb anyagi helyzetben van, inkább jakuzziban gondolkozik”.
Lásd például a tatárjárás-károsult tiszások fellegvárát, a házi wellness-infrastruktúrával telepakolt pesti Marina Partot, vagy a tehetős (véletlenül újkormánypárti) influenszer örömhírét,
miszerint egész nyárra betelt a (vízhiánnyal küzdő szolgáltató területén álló) „zöld”, „fenntartható” (mert napelemes és aksis) vendégháza, ahol jakuzzi is és fűthető medence is várja a kellően fizetőképes polgárokat, és ahol a tarvágás után itt-ott újraültetett kertet öntözőrendszer hálózza be gondosan
– továbbá ahol az olyan felvetésekre, hogy a kevesebb luxus talán fenntarthatóbb és zöldebb lenne, az a válasz, hogy nem a XIX. században élünk, ma már „mások az igények” (nevet nem mondok, nem hagyomány mifelénk a besúgás, egyébként sincs egyedül a hozzáállásával). Értem én, hogy ez ma valamiféle elvárható életszínvonal, s hogy ennyit kvázi „megérdemel” a tatárjárás-túlélő, csakúgy, mint a permanens streamelést és a ChatGPT mindennapos gondolkodás helyetti beizzítását, de mégiscsak fura, hogy mindezt az év nagyjából 350 napján természetesnek vesszük (sőt, „fenntarthatónak” nevezzük), majd amikor 35 fok felett feldereng a túlfogyasztás réme, hirtelen már az is szófogadatlansággá, hovatovább államellenes cselekedetté válik, ha a szomszéd vizet ad a kornyadozó veteményesnek, vagy ha a tűző napon dolgozó, estére a lábán alig álló kőműves vagy ács nem vár este kilencig a mosás beindításával.
Ha júniusban zavarja a pesti embert, hogy Pócs János márciusban a Jászságban vizet vett ki a saját kerti tavából, akkor mit szóljunk ahhoz, hogy emberek tömegei télen-nyáron négy megállót sem bírnak ki különféle (jórészt bugyuta, részben MI-alapú) videók mobilnetes streamelése nélkül?
Egy friss ENSZ-jelentés szerint 2025-ben az adatközpontok annyi villamos energiát használtak el, amennyiből 2,6 évig el lehetne látni Szubszaharai Afrika mind az 1,3 milliárd lakóját; a kapcsolódó vízfogyasztás pedig 2030-ra eléri a 9,3 billió litert, ami egy teljes évre fedezné ugyanezen 1,3 milliárd ember szükségleteit. Aki egy „vicces” komment kedvéért a mesterséges intelligencia segítségével videómémet készít Pócs Jánosról, az bizony pont pazarol, áramot és vizet egyaránt (egy MIT által vizsgált 5 másodperces MI-videó több energiát emésztett fel, mint a mikrohullámú sütő egyórás nonstop használata). Csak esetleg nem idehaza jelentkezik miatta hiány, hanem például a mexikói Querétaróban („időnként akár 15 napra is víz nélkül maradunk” – mondja egy helyi önkormányzati képviselő az adatközpontokkal teli régióban).
Mindeközben a miniszterelnök melegrekord idején este fél nyolckor közread egy „Abszolút Parlament” című, másokat hazugozó, személyeskedő propagandavideót, külön megkérve követőit, hogy terjesszék és kommenteljék a tartalmat.
Ha az energetikai miniszter szerint a telefontöltés a kelleténél jobban megterheli a rendszert, akkor jó lenne kifejteni, mit érdemel az a polgár, aki a tiltott időszak kellős közepén pártpolitikai célokból közel egymillió aksileszívó megtekintést generál.
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(Nyitókép: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs)
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A Mandiner korántsem (volt) tökéletes, és magam is azt gondolom, hogy számos tekintetben érheti kritika. De az elmúlt majd’ két évtizedes történetét elintézni azzal a kiszólással, hogy vicclap, hát, nem is tudom. Ennél azért többről volt és van itt szó. Győrffy Ákos írása.
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