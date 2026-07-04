Mit érdemel az a destruktív elem, aki a tiltott esti időszakban energiafaló streamelésre buzdít?

„Miközben az ország súlyos aszállyal és vízhiánnyal küzd, Pócs Jánost tűzoltótömlővel fotózták le, amint a kertjében locsolja a gyepet” – adta „hírül” Magyar „Le A Propagandával” Péter öccsének lapja, fotósorozatot téve közzé, ahol a fideszes képviselő hosszú farmerban, hosszú ujjú ingben áll, tömlőt tartván a kezében. A képeket eredetileg egy momentumos-tiszás aktivista rakta ki a Facebookra a „Kérem, osszák meg minél többen, hogy a Jászságban mi történik” felhívással,

az olvasók pedig lelkesen túl is teljesítették a feladatot, követelve a képeken látható „gusztustalan csótány”, respektíve „rühes patkány” bebörtönzését és minden vagyonának elkobzását.

Legyünk megengedőek: tényleg nem kell, hogy minden belbudai újságírónak elsőre bevillanjon, hogy efféle tömlőt kutak vagy kerti tavak szivattyúzásakor szokás használni, például karbantartás során – de az azért csak feltűnhetett volna, hogy Pócs János teljesen úgy van öltözve a képeken, mintha azok készítésekor 15 fok körüli lett volna a hőmérséklet. A fotókat a Kontroll szerdán este kilenckor tette ki, amikor ugye minden rendes polgár már minimum három órája lekapcsolta a légkondit –