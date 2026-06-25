Íme, így áll a magyarok pénzügyi ellenálló képessége az Orbán-kormányok után

utóbbi politikus eddig havi 1 és 5 millió forint között keresett, ám bevallása szerint semmije nincs, még némi készpénzzel sem rendelkezik. Ha egy felmérés során azt állítaná, hogy legfeljebb egy hónapig húzná ki fizetés nélkül, az mennyiben lenne a Fidesz hibája? Vagy ott van a miniszterelnök: 2022 és 2024 közötti vagyonnyilatkozataik alapján a válás nyomán bizonyos vagyoni különbség keletkezett közte és volt felesége között, az ő javára. Ennek okát nem tudhatjuk és ne is firtassuk – az azonban feltételezhető, hogy nem a kormány keletkeztette a megtakarításaik, illetve adósságállományuk közötti eltérést, miközben az is leszögezhető, hogy a többgyermekes nők szja-mentessége viszont kormányzati intézkedésként segítheti elő az olló zárulását.
Felfigyelhetünk továbbá arra is, hogy a legmagasabb jövedelmi harmadba tartozóknak is egyötöde számolt be arról, hogy legfeljebb egy hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik.
Akadhat közülük, akinek legjobb szándéka ellenére is minden pénze elmegy valami kényszerű állandó kiadásra, például beteg hozzátartozóra – az ilyen problémával nem küzdők pénzgazdálkodása ügyében azonban az állam nemigen tud mit tenni. Legalábbis ha egyetértünk abban, hogy jól kereső középkorú tücsköket kényszerkezelésnek alávetni és hangyává átműteni nem jogállami lépés.