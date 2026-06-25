Íme, így áll a magyarok pénzügyi ellenálló képessége az Orbán-kormányok után

„Narratívagyár: fideszes »valóságértelmezés« egy banki felmérés alapján”, „Saját sikereként tálalja a Fidesz a K&H középkorúakról szóló felmérését” – ilyen címekkel keretezi a Kontroll, illetve a 24.hu a hírt, miszerint a 30–59 évesek körében javult a „pénzügyi ellenálló képesség”: május legelején, azaz az Orbán-kormány leköszöntekor már csak 30 százalék állította, hogy legfeljebb egy hónapig tudna megélni megtakarításaiból jövedelem nélkül;

a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 43 százalékra emelkedett.

Amint az az MTI vonatkozó összefoglalójából kiderül, ez a bank által valaha mért legkedvezőbb érték – nem világos, egy efféle javulást mi okból ne tekinthetne saját eredményének is a mindenkori kormányzó párt.