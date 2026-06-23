Itt egy hatékony tipp Magyar Péter miniszterelnök úrnak, ha legközelebb megkímélné magát az önlejáratástól

„Azt nem gondolnám, hogy a hazánk dinnyeszakértője meg fogja érteni, de hátha Ön igen, frakcióvezető úr [Rost Andrea, Velkey György László és Orbán Anita mosolyog-kuncog hazánk tiszteletszakértőjének e frenetikus poénján]: én soha nem beszéltem [karjaival heves hadonászásba kezd], ezt a kifejezést sem ejtettem ki, hogy »Zsolti bácsi« [a kormányfő mellett bólogató Orbán Anita külügyminiszter asszony eközben a szájáról jól leolvashatóan azt mondja, »Ez így van!«] Érti, képviselő úr? [már-már ugrálva mutogat] Nem Ön, Pócs János! Panyi képviselő úr! Soha nem ejtettem ki ezt a kifejezést se!!! [Pócs János és Panyi Miklós elhűlve próbál mutogatással visszautalni a 19 perccel korábban elhangzottakra] Még egyszer? Senki nem mondta ki soha, én biztos, hogy nem! [az ellenzék jól hallhatóan dől a röhögéstől; a miniszterelnök körül ülő tiszások közül ki rezignált arccal, ki lesajnáló tekintettel néz az ellenzéki padsorokra]. Én biztos, hogy nem! Szóval azt tudom… [újabb hadonászás indul] Bármennyit hazudnak! Ne keverjen össze Pócs Jánossal, jó? Tehát ne sértsen meg ennyire, én soha nem mondtam ki! Kaleta Gábort mondtam ki! [Pócs János derűs-joviális öregúr módjára ingatja a fejét] Önök! Hiába kiabál, képviselő asszony [a mondat közben a kormányfő a kiabálást abbahagyva némileg lejjebb vesz a hangerőből]”.

A performanszon nincs mit ragozni; izgatottan várjuk az utóéletét, illetve recepcióját – hic Rhodus, hic salta, most mutathatja meg minden független elemző, hajlandó-e vállalhatatlannak minősíteni a vállalhatatlant, vagy inkább lapít az öncenzúrázó-önfelmentő jellegű „nem most van itt az ideje” alapelv jegyében.

Hanem térjünk vissza az örökbefogadásos hamis dilemmára, azon belül is a vitapartnert lehazugozva, kioktatólag tett állításra, miszerint „senki nem akarja őket örökbe fogadni”, mármint a roma gyerekeket. Írjuk be a keresőbe, hogy orokbe.hu, és kukkantsunk bele a legutóbbi „babaköszöntőkbe” – olyan családok történetébe, ahová nemrég került adoptált kisgyerek.