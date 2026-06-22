Egyetértünk Bódis Krisztával: embertársaink jóllétét kell szolgálni, akkor is, ha megvetés jár érte

Bár igazából tényleg megcsillan itt az alázatosság és a mértékletesség, hiszen arra ki se tér a képviselő asszony, hogy ez a serény TISZA-kormány Ausztriában és Németországban is az iráni háború előtti szint közelébe mérsékelte a gázolaj árát, miközben azért a kisujjával a franciaországi árakat is lejjebb pöckölte, könyökével pedig a lengyel autósok vonatkozó terhein is enyhített, gavallér módjára. Konkrétan világszinten sikerült igen kedvező fordulatot elérniük – igaz, a világsajtó a globális tendenciát nem annyira a magyar kormányzati működéssel magyarázza (amelynek keretében Radnai Márkék újfent leforgattak és precízen összevágtak egy oldtimeres imázsfilmet, mire a benzinár is elolvadt a gyönyörűségtől), hanem sokkal inkább az iráni háború fejleményeire hivatkoznak;

de szerencsére a kritikus „független” értelmiség nem tudja ezt tolmácsolni és a TISZA árcsökkenésben játszott szerepét cáfolni, nekik ugyanis épp Máthé Zsuzsa posztjait kell széjjelszedniük olyan hévvel, mintha legalábbis négyötöde lenne neki a parlamentben.

Ami el is vezet minket a következő ponthoz. A keresztény tanítás követése „már akkor is, ahogy most is, sokszor a megvetés, a lenézés, a nevetség és a megkérdőjelezés tárgya volt” – írja Bódis, és ebben egyet is értünk. Lakmuszpapírnak sem rossz ez: mihelyt valakit lenéznek és kinevetnek a világnézetéért, érdemes megkapargatni, nem a „lelki gyarapodást”, a rögösebb, de üdvözítőbb utat szolgálják-e az oly zavaró gondolatai. Ha valakire hol azért zúdul össztűz, mert embernek tekinti a tízhetes magzatot (aki külső jegyeiben már magán viseli az emberi test jellegzetességeit, akinek állkapcsában már ott meredeznek a miniatűr tejfogak, és akinek szíve épp extrém gyakran, percenként 170-szer dobban), hol pedig azért,