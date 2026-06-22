Egyetértünk Bódis Krisztával: embertársaink jóllétét kell szolgálni, akkor is, ha megvetés jár érte

LMBTQ-színekbe borult Budapest: „Hát miért nem sz*rod le?” – üzente Osváth Zsolt
Közeleg a Pride-felvonulás, Karácsonyék LMBTQ-zászlókkal árasztották el az Erzsébet híd mindkét oldalát.
A vakokat gyógyító Jézus Krisztus mit mondott volna egy nemi diszfóriában szenvedőnek? Hogy légy büszke a diszfóriádra?
„Sajnálom, hogy hihetetlen, de nekem például nincs jogsim, szóval autóm sincs. Sőt, a szüleimnek sem volt. Nem is volt esély, hogy bármihez hozzáférjünk a szocializmusban, mert »osztályidegen, klerikális reakciós, politikailag megbízhatatlan« elemek voltunk” – kezdi eszmefuttatását Bódis Kriszta (örülhetünk is a számos közös pontnak), majd így folytatja:
„Abban a keresztény szellemben nevelkedtünk, amelyben nem az anyagi, hanem a lelki-szellemi gyarapodás állt az életünk középpontjában, és ez már akkor is, ahogy most is, sokszor a megvetés, a lenézés, a nevetség és a megkérdőjelezés tárgya volt. (…) Tudom, hogy profán, és bocsássatok meg, de ez most arról jutott eszembe, hogy bár nincs jogsim, nincs autóm, azért örülök, hogy a héten várhatóan már a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, köszönhetően az új kormány működésének. Örülök, amikor hatékonyak vagyunk, és értetek dolgozhatok (…) – teljes szívemmel, tudásommal és munkámmal igyekszem szolgálni embertársaim jóllétét, de nem csak az anyagit”.
Első ránézésre meghökkentő egy írásmű: Jézus Krisztus nevében Bódis Kriszta csodálatos árcsökkentéssé változtatja a benzinárstop megszüntetését.
Bár igazából tényleg megcsillan itt az alázatosság és a mértékletesség, hiszen arra ki se tér a képviselő asszony, hogy ez a serény TISZA-kormány Ausztriában és Németországban is az iráni háború előtti szint közelébe mérsékelte a gázolaj árát, miközben azért a kisujjával a franciaországi árakat is lejjebb pöckölte, könyökével pedig a lengyel autósok vonatkozó terhein is enyhített, gavallér módjára. Konkrétan világszinten sikerült igen kedvező fordulatot elérniük – igaz, a világsajtó a globális tendenciát nem annyira a magyar kormányzati működéssel magyarázza (amelynek keretében Radnai Márkék újfent leforgattak és precízen összevágtak egy oldtimeres imázsfilmet, mire a benzinár is elolvadt a gyönyörűségtől), hanem sokkal inkább az iráni háború fejleményeire hivatkoznak;
de szerencsére a kritikus „független” értelmiség nem tudja ezt tolmácsolni és a TISZA árcsökkenésben játszott szerepét cáfolni, nekik ugyanis épp Máthé Zsuzsa posztjait kell széjjelszedniük olyan hévvel, mintha legalábbis négyötöde lenne neki a parlamentben.
Ami el is vezet minket a következő ponthoz. A keresztény tanítás követése „már akkor is, ahogy most is, sokszor a megvetés, a lenézés, a nevetség és a megkérdőjelezés tárgya volt” – írja Bódis, és ebben egyet is értünk. Lakmuszpapírnak sem rossz ez: mihelyt valakit lenéznek és kinevetnek a világnézetéért, érdemes megkapargatni, nem a „lelki gyarapodást”, a rögösebb, de üdvözítőbb utat szolgálják-e az oly zavaró gondolatai. Ha valakire hol azért zúdul össztűz, mert embernek tekinti a tízhetes magzatot (aki külső jegyeiben már magán viseli az emberi test jellegzetességeit, akinek állkapcsában már ott meredeznek a miniatűr tejfogak, és akinek szíve épp extrém gyakran, percenként 170-szer dobban), hol pedig azért,
mert kétli, hogy nő lenne a magát hirtelen Majának átnevező német antifa (aki külső jegyeiben továbbra is a férfi test jellegzetességeit mutatja)
– akkor bizony gyanút foghatunk, hogy a Bódis által emlegetett jelenséggel állunk szemben.
„Egyem meg a szíved. Hát miért nem sz*rod le?” – kérdezte Osváth Zsolt Máthé Zsuzsától a budapesti LMBTQ-zászlók ügyében, bevallva, hogy ő maga sem feltétlenül tudja már, melyik szín mit jelent; azaz hogy a „transzneműséget” és a „nem fehér” queereket jelképező beékelt sávok a kitalálójuk szerint azért helyezkednek el nyíl alakban, hogy egyrészt oda irányuljon a fókusz, másrészt kifejezze a további „előrehaladás” (barátoknak csak „progresszió”) szükségességét.
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Közeleg a Pride-felvonulás, Karácsonyék LMBTQ-zászlókkal árasztották el az Erzsébet híd mindkét oldalát.
Jó lenne tudni, mi erről Bódis Kriszta véleménye, úgy keresztényi, mint gyermekvédelmi szempontból.
Ha ismert, hogy nemhogy a „transzneműek” veszélyeztetettek, de még a biszexuális nők körében is háromszoros az öngyilkossági hajlam, továbbá hogy a most felnövő lányok a korábbiaknál jóval nagyobb arányban vallják magukat biszexuálisnak vagy „fluidnak” (miközben pszichés problémákkal is messze gyakrabban küzdenek), akkor mi a keresztényibb: a) ünnepelni a biszexualitást, b) az egészre magasról tenni, vagy c) megfeszítve dolgozni a lányok védelmén ebben az okostelefonos, gyerekkor-elszalasztós világban?
Még merészebbet kérdezek: a vakokat gyógyító Jézus Krisztus mit mondott volna egy nemi diszfóriában szenvedőnek?
Hogy légy büszke a diszfóriádra, vagy hogy jöjj, kövess engem, és ha van hited, én segítek visszatalálni önmagadhoz, és százannyit adok már itt a földön, mint amennyit az LMBT-szcéna kínálni próbál?
Képzeljük el, hogy holnap telepakoljuk az Erzsébet hidat egy kitalált „TEFBA+” közösség (a túlsúlyos, elhízott, falászavaros, bulimiás, anorexiás és hasonlóan „atipikus” emberek) lobogójával, ünnepelve a másságukat, valamint kívánatos vidám-színes társaságként jelenítve meg a bármi okból kövérebbeket. Az addig oké lenne, ha emiatt akadnának gyerekek, akiket nem csúfolnak az iskolában (ami sajnos kétséges; máskülönben nem arról számolna be a BBC az LMBT-lobbi virágzásának idején, hogy „ma már hétéves gyerekek is homofób kifejezéseket használnak”; ahogy a német köztévé sem arról tudósítana, hogy a rekordszámú Pride rekordszámú ellenakciót hozott). De mi lenne azzal a családi problémák miatt evésbe menekülő kamasszal, akinek azt mondják, üdv a klubban, légy büszke a másságodra? Az úgy gyermekvédelmi szempontból üdvözítő?
Dagifób lenne, aki azt mondja, igenis akadnak evészavarok, amelyek nem veleszületett adottságok, hanem kezelendő tünetek vagy átmeneti periódusok?
S mi történne, ha mindeközben egyre több sorozat pozitív szereplőjének testtömegindexe lenne 30 feletti? Az veszélyeztetné a fiatalokat, aki az utánzás- és a divatfaktorra utalva megkongatja a vészharangot, vagy az, aki bigott álkereszténynek bélyegezné a diétapártiakat?
Nem rossz az se, ha valaki jogsi nélküliként empatikusan együtt sír és együtt nevet az autósokkal, de klassz lenne empátiával lenni azon patrióták, sőt, azon visszafogott homoszexuálisok iránt is, akik a torkukon erőszakkal lenyomni próbált idegen ideológiai nyomulásként élik meg, ha Szent István országának fővárosában,
a Szent Gellért-szobortól a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomig ívelő hídon egy amerikai nembináris művész által 2018-ban továbbfejlesztett, kifejezetten a queerideológiát hirdető zászlók lobognak,
miközben a közintézmények falairól épp lekerül a nemzeti hitvallás, amely szerint „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette”. Hirdessük ehelyett köztereinken a fekete queerek büszkeségét?
Az mindenesetre megnyugtató, hogy a parlamentben Magyar Péter mögött ülő Bódis Kriszta családtörténetében sokunkéhoz hasonlóan hemzsegnek az olyan epizódok, amelyekben egy külföldi eszme hazai képviselői totális igazodást vártak el, és amelyekben a kollektív bűnösség jegyében, pusztán világnézete vagy foglalkozása miatt érte retorzió a tisztességes magyart. Így legalább a képviselő asszonyban bizonyára felvillan a vörös lámpa, valahányszor pártjának vezére és holdudvara a politikai ellenfél teljes ledarálásán ügyködik, komcsi módra embereket vágat le fotókról, foglalkozástól tiltana el, továbbá az „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” jelszóval jár el boldog-boldogtalannal szemben.
És még megnyugtatóbb, hogy emellett kereszténységét is kiemelten fontosnak tartja a kormánybiztos asszony
– így bízunk benne, hogy a kommunizmusban meghurcolt felmenőire tekintettel, keresztény meggyőződésből, embertársainak jólléte érdekében megfogadja, és „akár alkalmas, akár alkalmatlan”, még hirdeti is a kormányzati körökben Szent Pál intelmeit: „Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben”. Ha a benzinárat sikerült világszerte hatékonyan lejjebb nyomnia a kormánypártnak, akkor ez is menni fog.
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(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)