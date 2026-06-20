LMBTQ-színekbe borult Budapest: „Hát miért nem sz*rod le?” – üzente Osváth Zsolt

A Karácsony Gergely-vezette Budapest LMBTQ-zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat a jövő heti, budapesti Pride-felvonulás „alkalmából”. A KDNP parlamenti frakcióvezetője, Rétvári Bence ezzel kapcsolatban kijelentette:

a Tisza Párt választási győzelme után „akadálytalanul árad a gender”.

Mint a HírTV-nek nyilatkozva megjegyezte: korábban azt szoktuk meg, hogy az ünnepek alkalmával a nemzeti színű zászlók lengenek a hidakon, ami ezeréves történelmünk, az összetartozásunk jelképe.