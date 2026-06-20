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LMBTQ-színekbe borult Budapest: „Hát miért nem sz*rod le?” – üzente Osváth Zsolt

2026. június 20. 18:31

LMBTQ-zászlókkal árasztotta el az Erzsébet híd mindkét oldalát a főváros – adta hírül a HírTV. A „látvánnyal” kapcsolatban KDNP-s politikusok mellett Osváth Zsolt homoszexuális influenszer is elmondta véleményét.

2026. június 20. 18:31
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A Karácsony Gergely-vezette Budapest LMBTQ-zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat a jövő heti, budapesti Pride-felvonulás „alkalmából”. A KDNP parlamenti frakcióvezetője, Rétvári Bence ezzel kapcsolatban kijelentette:

 a Tisza Párt választási győzelme után „akadálytalanul árad a gender”.

Mint a HírTV-nek nyilatkozva megjegyezte: korábban azt szoktuk meg, hogy az ünnepek alkalmával a nemzeti színű zászlók lengenek a hidakon, ami ezeréves történelmünk, az összetartozásunk jelképe. 

És most – szimbolikusan is – a piros-fehér-zöld zászlót lecserélték a szivárványos zászlóra” 

– mondta a frakcióvezető.

Máthé Zsuzsa: Az ember vagy férfi, vagy nő

Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője közösségi oldalán osztotta meg megdöbbenését és aggályait az Erzsébet híd „fellobogózásával” kapcsolatban. 

Mint írja, a hídon látható zászlók az úgynevezett „Intersex-Inclusive Progress Pride Flag”-ek, azaz az „interszexeket is magában foglaló Progress Pride zászlók”. Arra figyelmeztetett ugyanakkor, hogy 

Magyarország Alaptörvényében „ma még benne van az, hogy a születéskori nemtől nem lehet eltérni, ami deklarálja az emberiséggel egyidős biológiai valóságot: Az ember férfi vagy nő.”

Osváth: „Hát miért nem sz*rod le?”

Osváth Zsolt – a korábban VV Zsoltiként ismert, homoszexuális, transzvesztita előadóból lett influenszer – Máthé Zsuzsa posztja alatt azt írta: „Egyem meg a szíved. Hát miért nem sz*rod le?”

Osváth kifejtette, hogy lassan már a „melegek” sem tudják, mi mit jelent a zászlókon, de örülnek, hogy kihelyezték azokat, „ahogy minden fejlett európai nagy városban (sic!) ilyenkor”.

A KDNP-s parlamenti képviselőnek az influenszer azt üzente:

 Igyál egy teát anyukám, mert pár hét és jönnek a Sziget zászlók, (…) Lesz csomó muszlim, zsidó, fekete, transz, meleg, rokkant, meddő, cigány. Ahh. Fertő az egész”.

Pride-szervezők: Van helyünk ebben az országban!

A Budapest Pride hivatalos közösségi oldalán – természetesen – üdvözölte az LMBTQ-zászlók kihelyezését. Mint írják: Budapest így üzeni, hogy „itt(hon) vagyunk, számítunk - és van helyünk ebben az országban”

A felvonulás szervezői szerint a sokak felháborodását kiváltó zászlók „több mint szép látványt” nyújtanak, emlékeztetnek arra, hogy „a sokszínűség nemcsak ünnep, hanem közös érték is”.

Mi Hazánk: Kezdődik

„Így van ez, amikor a liberálglobalisták kerülnek hatalomra” – kommentálta a Pride-ot üdvözlő, eleddig szokatlan dekorációt a Mi Hazánk. A párt közösségi oldalán megjegyezték: az LMBTQ-érzékenyítés „megteszi a hatását”, nem csak az Egyesült Államokban, hanem „immáron Magyarországon is. 

A bejegyzésben kiemelik, hogy miközben ma mintegy 300-400 ezer magyar pár küzd a meddőséggel, „Magyar Péter nem bennük gondolkozik, hanem az azonos nemű pároknak akar lehetőséget adni az örökbefogadásra”. Kitérnek arra is, hogy a miniszterelnök mögött ott ül a Parlamentben pártja képviselője, az a Bódis Krisztina, aki a Csipkejózsika című „mesekönyv” szerzője.

Karácsony (még) nem ünnepel

Karácsony Gergely főpolgármester cikkünk megjelenéséig nem tett közzé bejegyzést a szivárványszínekbe öltöztetett Erzsébet híddal kapcsolatban

 – egyelőre inkább a hőségriadóval kapcsolatban osztott meg információkat.

Nyitókép: képernyőfelvétel/HírTV

 

Összesen 118 komment

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figyelő4322
2026. június 20. 20:56
Kanmacska 2026. június 20. 13:52 "Mi a fene köze van - úgy általában - a buziknak a muszlimokhoz, zsidókhoz, feketékhez, rokkantakhoz, meddőkhöz (!), cigányokhoz?" Semmi, de a hormonzavaros Zsóti bácsi egy csoportba rakja őket. Ez biztosan jobban hangzik számára, és talán terel is? Habár ha gondolkodna, akkor talán rájönne valamire. Azok a népek nem túlzottan kedvelik a hormonzavarukra büszke, vagyis más- genderű/ nemű aktivistákat. Ha azok felhergelik őket, akkor általában magas épületek tetején szeretik azokat 'kezelésnek' alávetni ...
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cutcopy
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2026. június 20. 20:48 Szerkesztve
„a sokszínűség nemcsak ünnep, hanem közös érték is” Kivéve ha az elmúlt 16 évből jön az a narancs szín, mert azt üldözni kell, betiltani, elfojtani..
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Ohel
2026. június 20. 20:47
Zászlók gondolom ingyen voltak. Erre bezzeg van pénz.
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figyelő4322
2026. június 20. 20:44
greeen 2026. június 20. 14:11 "Ez a baj az eu-val is. Gazdasági válság leszarva, háború leszarva, a buzik jogai rendben legyenek." Azok 'elnyomása 🤣' van folyton napirenden, azt harsogja a hiradásnak csúfolt 'globális tudat- ipar'. Hiszen elterelik az agymosott emberek figyelmét az Európát lenyúzó háborúról. A háborúról, a gazdaság rossz állapotáról nincs szó, a lebutított emberek kevesebbet gondolnak rá... Az elitek pontosan ezért istápolják, ajnározzák, prájdozzák a buzgó mócsing társaságot. Megfelelő elterelő műveletnek tűnik, az emberek figyelmét elvonja a VALÓDI problémákról. Így működik a globális tudat- ipar. Így vitte az agymosást az elmúlt évtizedek folyamán szinte tökéletesre...
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