LMBTQ-színekbe borult Budapest: „Hát miért nem sz*rod le?” – üzente Osváth Zsolt

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LMBTQ-zászlókkal árasztotta el az Erzsébet híd mindkét oldalát a főváros – adta hírül a HírTV. A „látvánnyal” kapcsolatban KDNP-s politikusok mellett Osváth Zsolt homoszexuális influenszer is elmondta véleményét.
A Karácsony Gergely-vezette Budapest LMBTQ-zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat a jövő heti, budapesti Pride-felvonulás „alkalmából”. A KDNP parlamenti frakcióvezetője, Rétvári Bence ezzel kapcsolatban kijelentette:
a Tisza Párt választási győzelme után „akadálytalanul árad a gender”.
Mint a HírTV-nek nyilatkozva megjegyezte: korábban azt szoktuk meg, hogy az ünnepek alkalmával a nemzeti színű zászlók lengenek a hidakon, ami ezeréves történelmünk, az összetartozásunk jelképe.
És most – szimbolikusan is – a piros-fehér-zöld zászlót lecserélték a szivárványos zászlóra”
– mondta a frakcióvezető.
Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője közösségi oldalán osztotta meg megdöbbenését és aggályait az Erzsébet híd „fellobogózásával” kapcsolatban.
Mint írja, a hídon látható zászlók az úgynevezett „Intersex-Inclusive Progress Pride Flag”-ek, azaz az „interszexeket is magában foglaló Progress Pride zászlók”. Arra figyelmeztetett ugyanakkor, hogy
Magyarország Alaptörvényében „ma még benne van az, hogy a születéskori nemtől nem lehet eltérni, ami deklarálja az emberiséggel egyidős biológiai valóságot: Az ember férfi vagy nő.”
Osváth Zsolt – a korábban VV Zsoltiként ismert, homoszexuális, transzvesztita előadóból lett influenszer – Máthé Zsuzsa posztja alatt azt írta: „Egyem meg a szíved. Hát miért nem sz*rod le?”
Osváth kifejtette, hogy lassan már a „melegek” sem tudják, mi mit jelent a zászlókon, de örülnek, hogy kihelyezték azokat, „ahogy minden fejlett európai nagy városban (sic!) ilyenkor”.
A KDNP-s parlamenti képviselőnek az influenszer azt üzente:
Igyál egy teát anyukám, mert pár hét és jönnek a Sziget zászlók, (…) Lesz csomó muszlim, zsidó, fekete, transz, meleg, rokkant, meddő, cigány. Ahh. Fertő az egész”.
A Budapest Pride hivatalos közösségi oldalán – természetesen – üdvözölte az LMBTQ-zászlók kihelyezését. Mint írják: Budapest így üzeni, hogy „itt(hon) vagyunk, számítunk - és van helyünk ebben az országban”.
A felvonulás szervezői szerint a sokak felháborodását kiváltó zászlók „több mint szép látványt” nyújtanak, emlékeztetnek arra, hogy „a sokszínűség nemcsak ünnep, hanem közös érték is”.
„Így van ez, amikor a liberálglobalisták kerülnek hatalomra” – kommentálta a Pride-ot üdvözlő, eleddig szokatlan dekorációt a Mi Hazánk. A párt közösségi oldalán megjegyezték: az LMBTQ-érzékenyítés „megteszi a hatását”, nem csak az Egyesült Államokban, hanem „immáron Magyarországon is.
A bejegyzésben kiemelik, hogy miközben ma mintegy 300-400 ezer magyar pár küzd a meddőséggel, „Magyar Péter nem bennük gondolkozik, hanem az azonos nemű pároknak akar lehetőséget adni az örökbefogadásra”. Kitérnek arra is, hogy a miniszterelnök mögött ott ül a Parlamentben pártja képviselője, az a Bódis Krisztina, aki a Csipkejózsika című „mesekönyv” szerzője.
Karácsony Gergely főpolgármester cikkünk megjelenéséig nem tett közzé bejegyzést a szivárványszínekbe öltöztetett Erzsébet híddal kapcsolatban
– egyelőre inkább a hőségriadóval kapcsolatban osztott meg információkat.
Nyitókép: képernyőfelvétel/HírTV