Áradjon ki a Szentlélek minden politikusra és választópolgárra, írástudóra és kommentelőre!

(Amióta azt Kövér László visszatetette az eredeti környezetébe – ő egyébként a Nemzeti Múzeumból hozatta el, ha tehát ezzel lenne baj, akkor most oda vitetnék vissza.) Vagy az ülésterem freskói sem teljesen minősülnek most közkincsnek, hanem csak akkor lennének „valóban” azok, ha kioperálnák az egészet a falból és betennék egy múzeumba, hogy lehessen velük szelfizni?

Ha a miniszterelnök az Országgyűlés ablakában feltett lábbal heverészve pezsgőzik, az legitim jófejség, ellenben ha az ülésterembe készült széken valaki decensen ül, az már-már rongálás?

Ha valóban az lenne az ok, hogy „egy ilyen értékes bútordarab napi igénybevétele gyorsíthatja a kopást és sérüléseket okozhat”, akkor készíttettek volna egy másolatot, vagy elővették volna a 2013 előtt használt intarziás széket (hiszen ha otthon nem a dédi drága herendijéből akarjuk hétköznap inni a teát, akkor se műanyag poharat veszünk helyette, hanem minimum a terítékhez illő kerámiabögrét) – nyilvánvalónak tűnik tehát, hogy valójában ergonómiai okokból kellett műanyag görgős (és úgy tűnik, már egy rémes huzattal is ellátott) „vasalódeszkára” cserélni a 124 éves tölgyfa bútort. Az Országgyűlés Hivatala is azt lengette be már korábban, hogy a házelnök asszony „a mindennapi használat gyakorlati szempontjai alapján” fog más széket használni –