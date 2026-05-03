Itt a fordulat a TISZA Pártnál, megvan az új jelmondat: „Érthető, hogy félsz!”

Erre most, hogy kijelöltetett 16 tárca és azokhoz miniszterként a 16 legkompetensebbnek vélt személy, tehát már épp gondoltuk, hogy itt a valódi tiszta lap, mostantól legalább szakpolitikailag koncentrál mindenki arra, ami a feladata, egyszerre jön az üzemgazdász Kapitány István, a Vasedény egykori dolgozója, a Shell volt globális kiskereskedelmi alelnöke, leendő gazdasági és energetikai miniszter, és

a munka ünnepén ebédidőben egy demográfiai fejtegetés keretében nem rest bejelenteni, hogy visszaállítják a szülőorvos-választást.

A hírt aztán Dr. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter Facebook-kommentben árnyalta-cáfolta sietve (nem kell aggódni: az oly finnyás úri közönség szerint ez nem bénázás, és semmiképp sem történt vállalhatatlan kavarás vagy veszélyes hatáskörátlépés, hanem egy új, „transzparens kommunikációs stílussal” állunk szemben, ahol 16 miniszter figyelheti munkaszüneti napon is ebédidőben, hogy 15 kollégájának valamelyike épp mibe kontárkodik bele, százezernyi facebookos követőt plusz a teljes sajtót dezinformálva) – ugyanakkor Kapitány István népesedéspolitikai-szülészeti eszmefuttatásának demográfiai részéhez nem szólt hozzá se Hegedűs Zsolt, se a leendő családügyi miniszter, ezért a biztonság kedvéért nézzünk rá arra is, még mielőtt bárkit félrevezetne.

„1949 óta 2025-ben született a legkevesebb gyermek Magyarországon ezzel megdőlt a 2024-es negatív rekord. A 72 ezer született gyermek nem csak egy statisztika, hanem egy jelzés arról, hogy sokan nem mernek vagy tudnak gyermeket vállalni, aminek valljuk be érthető okai vannak” – fogalmaz a leendő gazdasági és energetikai tárca vezetője.