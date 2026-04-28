Jön a TISZA – és végre, végre elhozza nekünk a projektalapú oktatást és a valóság megnézését!

Én azért előbb bíznám a gépre a deriválást, mint a bántalmazó magatartás jeleinek bulikban történő felismerését (7. osztályos etika). A kommentelők között persze akad, aki azt írja, az etika tök fölösleges, mert az ő gyerekének folyton szabadfoglalkozás van az órán – ilyen esetben azonban nem a tantárgy jétjogosultságát kellene megkérdőjelezni, hanem a szabotőr tanár alkalmasságát.

A legérthetetlenebb azonban mégis az, amit az oktatáskutató a kritikai gondolkodásról mond: „kiirtották, ugye nem véletlenül, hogy a nemzeti alaptantervben sincsen, egy másik szót használtak rá, a megértő gondolkodást, nem tudom, tehát igazából nem sok értelme van, tehát, hogy effektíve nem is szerepel a NAT-ban” – állítja a leendő miniszter. Most így hirtelen a „megértő gondolkodás” kifejezést nem találom az alaptantervben, de lehet, hogy csak én keresem borzasztó rosszul – noha egyébként rég rossz, ha valakinek a gondolkodása nem képes a megértésre, csak a kritizálásra.

De ráadásul a NAT-ban konkrétan szerepel a médiával kapcsolatos „kritikai beállítódás kialakítása”, magyarból a különféle szövegek „kritikus és etikus használata”, valamint az ítélet, kritika, jótanács megfogalmazására való képesség;

történelemből a „történelmi folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontok” kritikus értékelése; a Magyar Péter által leszólt állampolgári ismeretek keretében pedig a „nyitott, érdeklődő és kritikus polgári mentalitás”, amellyel a tanuló, „ha szükséges, kritikusan viszonyul emberi cselekedetekhez, magatartásformákhoz”. Hogyan fedezhető fel ebben a kritikai gondolkodás „kiirtása”?