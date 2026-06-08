Újabb mérföldkőnél jár az AfD: lenyomták a CDU-t a járási vezetőválasztás első fordulóján Szász-Anhaltban
Jelentős előnnyel végzett az élen a jobboldali párt jelöltje Saalekreisben.
Friedrich Merz népszerűsége történelmi mélyponton áll. Európa óriási késéssel próbálja a nem kívánatos migránskérdést rendezni.
„Németországban az AfD stabilan vezet a pártok versenyében. A CDU/CSU-ban, tehát a koalícióban viták vannak a kancellár megítéléséről. Friedrich Merz népszerűsége történelmi mélyponton áll. Leváltása csak a konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal lenne lehetséges. Ez azt jelenti, hogy előbb kell kancellárt választani és csak ezután lehet a régit leváltani. Ez történt 1982-ben. Így lett kancellár Helmut Kohl és bukott meg Helmut Schmidt. Most ez sokkal nehezebben menne. A CDU/CSU nem hajlandó a koalícióra az AfD-vel. Az SPD-nek, a koalíció másik résztvevőjének jó a viszonya a kancellárral. A CSU régi vágya, hogy Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke kancellár legyen. Ezt viszont mind a CDU, mind az SPD ellenzi. Így Merz marad.
Németország az ENSZ Közgyűlésen súlyos presztízsveszteséget szenvedett el. A Közgyűlés két új nem állandó tagot választott három ország közül. Ausztria és Portugália bekerült a testületbe, míg Németország kiesett. Ennek okát Berlin Ukrajnát és Izraelt támogató politikájában látják a szakértők.
Komoly problémát jelent Berlin számára az is, hogy a német tőzsdeindexből, a DAX-ból kivezetik a Porsche céget. Ez is jól mutatja a német autógyártás megváltozott helyzetét. Komoly belpolitikai problémaként jelentkezett Németországban, hogy nyilvánosságra hozták, hogy az orvosegyetemekre járó lányok esetében 42 százalékot ér szexuális zaklatás.
2025-ben a migráció mértéke Németországban 2024-hez képest 13 százalékkal csökkent. A szíreknél 67 százalékkal, az afgánoknál 41 százalékkal, az ukránok esetében 21 százalékkal.
Európa próbálja a migránsválságot úgy megoldani, hogy az egyes országokba érkezett illegális migránsokat vagy bűnelkövetőket kitoloncolja. Ausztria Üzbegisztánnal, Hollandia Ugandával kötött ilyen tartalmú megállapodásokat. A briteknek már van ilyen megállapodásuk Ruandával, az olaszoknak Albániával. A németek is próbálkoznak, szintén Ruandával.
Európa óriási késéssel próbálja a nem kívánatos migránskérdést rendezni.”
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Jelentős előnnyel végzett az élen a jobboldali párt jelöltje Saalekreisben.
Fotó: Földházi Árpád/Mandiner