„Németországban az AfD stabilan vezet a pártok versenyében. A CDU/CSU-ban, tehát a koalícióban viták vannak a kancellár megítéléséről. Friedrich Merz népszerűsége történelmi mélyponton áll. Leváltása csak a konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal lenne lehetséges. Ez azt jelenti, hogy előbb kell kancellárt választani és csak ezután lehet a régit leváltani. Ez történt 1982-ben. Így lett kancellár Helmut Kohl és bukott meg Helmut Schmidt. Most ez sokkal nehezebben menne. A CDU/CSU nem hajlandó a koalícióra az AfD-vel. Az SPD-nek, a koalíció másik résztvevőjének jó a viszonya a kancellárral. A CSU régi vágya, hogy Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke kancellár legyen. Ezt viszont mind a CDU, mind az SPD ellenzi. Így Merz marad.

Németország az ENSZ Közgyűlésen súlyos presztízsveszteséget szenvedett el. A Közgyűlés két új nem állandó tagot választott három ország közül. Ausztria és Portugália bekerült a testületbe, míg Németország kiesett. Ennek okát Berlin Ukrajnát és Izraelt támogató politikájában látják a szakértők.