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afd cdu friedrich merz migráció németország európa

Németországban az AfD vezet

2026. június 08. 05:42

Friedrich Merz népszerűsége történelmi mélyponton áll. Európa óriási késéssel próbálja a nem kívánatos migránskérdést rendezni.

2026. június 08. 05:42
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Nógrádi György
Nógrádi György
Magyar Nemzet

„Németországban az AfD stabilan vezet a pártok versenyében. A CDU/CSU-ban, tehát a koalícióban viták vannak a kancellár megítéléséről. Friedrich Merz népszerűsége történelmi mélyponton áll. Leváltása csak a konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal lenne lehetséges. Ez azt jelenti, hogy előbb kell kancellárt választani és csak ezután lehet a régit leváltani. Ez történt 1982-ben. Így lett kancellár Helmut Kohl és bukott meg Helmut Schmidt. Most ez sokkal nehezebben menne. A CDU/CSU nem hajlandó a koalícióra az AfD-vel. Az SPD-nek, a koalíció másik résztvevőjének jó a viszonya a kancellárral. A CSU régi vágya, hogy Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke kancellár legyen. Ezt viszont mind a CDU, mind az SPD ellenzi. Így Merz marad.

Németország az ENSZ Közgyűlésen súlyos presztízsveszteséget szenvedett el. A Közgyűlés két új nem állandó tagot választott három ország közül. Ausztria és Portugália bekerült a testületbe, míg Németország kiesett. Ennek okát Berlin Ukrajnát és Izraelt támogató politikájában látják a szakértők.

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Komoly problémát jelent Berlin számára az is, hogy a német tőzsdeindexből, a DAX-ból kivezetik a Porsche céget. Ez is jól mutatja a német autógyártás megváltozott helyzetét. Komoly belpolitikai problémaként jelentkezett Németországban, hogy nyilvánosságra hozták, hogy az orvosegyetemekre járó lányok esetében 42 százalékot ér szexuális zaklatás.

2025-ben a migráció mértéke Németországban 2024-hez képest 13 százalékkal csökkent. A szíreknél 67 százalékkal, az afgánoknál 41 százalékkal, az ukránok esetében 21 százalékkal.

Európa próbálja a migránsválságot úgy megoldani, hogy az egyes országokba érkezett illegális migránsokat vagy bűnelkövetőket kitoloncolja. Ausztria Üzbegisztánnal, Hollandia Ugandával kötött ilyen tartalmú megállapodásokat. A briteknek már van ilyen megállapodásuk Ruandával, az olaszoknak Albániával. A németek is próbálkoznak, szintén Ruandával.

Európa óriási késéssel próbálja a nem kívánatos migránskérdést rendezni.”

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Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

 

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Összesen 3 komment

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templar62
2026. június 08. 06:46
Gott mit uns .
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redl1986
2026. június 08. 06:44
OK, gyuribácsi. Kis mértékben, de egyértelműen személyed és ehhez hasonlóan jelentéktelen írásaid is hozzájárultak az ellenfél győzelméhez. Kösz, s csak így tovább.
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Majdmegmondom
2026. június 08. 06:18
Oké, ezt már vagy 12 éve játsszuk. Mindig vezet, de most már végre meg kéne nyerni...
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