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rétvári bence kereszténydemokrata néppárt polgár judit Magyar Péter kudarc

Rétvári Bence: Magyar Péter első látványos kudarca, hogy Polgár Judit nem vállalta az államfői felkérését

2026. július 20. 20:09

A KDNP politikusa szerint a miniszterelnök erőszakos stílusa nemhiába riaszt el sokakat.

2026. július 20. 20:09
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A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője Magyar Péter első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit mégsem vállalja a köztársaságielnök-jelöltséget.

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében úgy értékelte,  a korábbi elnök erőszakos eltávolítása, Magyar Péter erőszakos stílusa nemhiába riaszt meg sokakat. 

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„A társadalmi egyeztetés komédiába fullasztása csak tovább csorbította az egész eljárás hitelét” 

– hangsúlyozta a kereszténydemokrata képviselő.

Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte.

Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni" – fogalmazott a sakknagymester. 

(MTI)
 

Nyitókép: Rétvári Bence Facebook-oldala

 

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Összesen 55 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 21:43
🍓 H​​e​​l​​​y​​​i​ ​​​c​s​a​​​j​​​ok ​​szexre ​​​m​​​á​​​r​​​a​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​.​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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Beszartak-a-fideszesek
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2026. július 20. 21:42 Szerkesztve
elcapo-3Beszartak-a-fideszesek 2026. július 20. 21:38 Cigány....ez nálatok az alapkövetelmény a putriban vajdaválasztáskor ( a zsidó kivételével ) ! Képzeld, nem vagyok cigány. Ezt viszont nem mondhatjuk el a bukott Orbán uradról. 😊 De látom neked vannak metéltfarkúi felmenőid. Nem hiába él nálatok Európa legnagyobb büdös zsidó közössége. Magyarország = Izrael gyarmata.
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kisskiss-6
2026. július 20. 21:37
🍓 H​​e​​​l​y​​i​ ​​​c​​s​​​a​j​ok ​​​szexre ​​​m​​​á​r​​a​:​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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elcapo-3
2026. július 20. 21:36
Társadalmi egyeztetés? 23 óra alatt? Ezt poloska -rákosi péter döntötte el egyedül!
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