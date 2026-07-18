Lemondott béranyasági botránya miatt Merz frakcióvezetője

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Jens Spahnnak, a CDU frakcióvezetőjének a férjével béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban. A probléma ezzel az volt, hogy Spahn korábban nem támogatta, hogy ezt a lehetőséget Németországban is bevezessék.
Jens Spahn, a CDU/CSU-frakcióvezetője szombaton bejelentette lemondását. Az N-TV birtokába került, a frakciónak címzett levelében így írt: „Tájékoztattam a CDU és a CSU pártelnökeit, Friedrich Merz-t és Markus Söder-t arról, hogy ezzel a levéllel, amelyet frakciónknak címzek, lemondok a CDU/CSU-Bundestag-frakció elnöki tisztségéről.”
Spahn lemondása „helyes és elkerülhetetlen volt” – nyilatkozta a kancellár a lemondási nyilatkozat után.
A hitelesség a politikában a legfőbb érték –
közölte Merz egy szombaton kiadott nyilatkozatban.
Az ügy háttere, hogy óriási botrány bontakozott ki Németországban, miután Jens Spahnt, a CDU frakcióvezetőjét már saját párttársai is kritizálták, amiért a politikusnak férjével béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban.
Jens Spahn férje, Daniel Funke szerdán jelentette be, hogy megszületett fiuk, Georg, majd megerősítette, hogy a gyermeket béranya hordta ki.
A házaspár közölte a Bilddel, hogy a béranya családjuk része marad, és fiukat egész életében elkíséri.
A kritikák szerint a CDU frakcióvezetője kettős mércét alkalmazott, hiszen külföldi béranyát alkalmazott gyermeke világrahozatalában, pedig 2020-ban egészségügyi miniszterként nem támogatta, hogy ezt a lehetőséget Németországban is bevezessék. Bár az azonos neműek házassága engedélyezett, a béranyaságot tiltják a német jogszabályok. Ugyanakkor a bíróságok bizonyos feltételek esetén elismerik a külföldön jogszerűen létrejött szülői jogviszonyt.
Daniel Peters, a párt egyik tartományi vezetője közölte, hogy emiatt Jens Spahnnak le kell mondania, mert szándékosan megkerülte a német jogot.
A politikus elfogadhatatlannak tartja, hogy párttársa olyan megoldást választott a magánéletében, amelyet parlamenti képviselőként és tárcavezetőként nem támogatott, és nem is kísérelte meg legalizálni.
Friedrich Merz német kancellár pénteken Emmanuel Macronnal tartott közös sajtótájékoztatóján reagált erre a kérdésre, és elmondta, hogy az ügyet a CDU elnöksége fogja megvitatni. Hozzátette, hogy nem lát semmi okot a jogszabály módosítására, sem pártja béranyaságot ellenző álláspontjának megváltoztatására.
Nyitókép: IMAGO/Andreas Gora