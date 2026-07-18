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friedrich merz jens spahn béranya

Lemondott béranyasági botránya miatt Merz frakcióvezetője

2026. július 18. 14:57

Jens Spahnnak, a CDU frakcióvezetőjének a férjével béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban. A probléma ezzel az volt, hogy Spahn korábban nem támogatta, hogy ezt a lehetőséget Németországban is bevezessék.

2026. július 18. 14:57
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Jens Spahn, a CDU/CSU-frakcióvezetője szombaton bejelentette lemondását. Az N-TV birtokába került, a frakciónak címzett levelében így írt: „Tájékoztattam a CDU és a CSU pártelnökeit, Friedrich Merz-t és Markus Söder-t arról, hogy ezzel a levéllel, amelyet frakciónknak címzek, lemondok a CDU/CSU-Bundestag-frakció elnöki tisztségéről.”

Spahn lemondása „helyes és elkerülhetetlen volt” – nyilatkozta a kancellár a lemondási nyilatkozat után. 

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A hitelesség a politikában a legfőbb érték –

 közölte Merz egy szombaton kiadott nyilatkozatban.


A béranya-botrány

Az ügy háttere, hogy óriási botrány bontakozott ki Németországban, miután Jens Spahnt, a CDU frakcióvezetőjét már saját párttársai is kritizálták, amiért a politikusnak férjével béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban. 

Jens Spahn férje, Daniel Funke szerdán jelentette be, hogy megszületett fiuk, Georg, majd megerősítette, hogy a gyermeket béranya hordta ki.

A házaspár közölte a Bilddel, hogy a béranya családjuk része marad, és fiukat egész életében elkíséri.

A kritikák szerint a CDU frakcióvezetője kettős mércét alkalmazott, hiszen külföldi béranyát alkalmazott gyermeke világrahozatalában, pedig 2020-ban egészségügyi miniszterként nem támogatta, hogy ezt a lehetőséget Németországban is bevezessék. Bár az azonos neműek házassága engedélyezett, a béranyaságot tiltják a német jogszabályok. Ugyanakkor a bíróságok bizonyos feltételek esetén elismerik a külföldön jogszerűen létrejött szülői jogviszonyt.

Daniel Peters, a párt egyik tartományi vezetője közölte, hogy emiatt Jens Spahnnak le kell mondania, mert szándékosan megkerülte a német jogot. 

A politikus elfogadhatatlannak tartja, hogy párttársa olyan megoldást választott a magánéletében, amelyet parlamenti képviselőként és tárcavezetőként nem támogatott, és nem is kísérelte meg legalizálni.

Friedrich Merz német kancellár pénteken Emmanuel Macronnal tartott közös sajtótájékoztatóján reagált erre a kérdésre, és elmondta, hogy az ügyet a CDU elnöksége fogja megvitatni. Hozzátette, hogy nem lát semmi okot a jogszabály módosítására, sem pártja béranyaságot ellenző álláspontjának megváltoztatására.

Nyitókép: IMAGO/Andreas Gora

 

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Összesen 13 komment

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hegyaljai-2
2026. július 18. 18:03
Hogy "unio" azaz egyesülés, az megvolt, azt nem vitatom. "demokrata", az nem lehet, mert az a meghirdetett programmal szemben nem cselekszik. Az, hogy keresztény e, arról nem nyilatkozom, tegye meg a saját egyháza.
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0
0
remi
2026. július 18. 16:58
Undorító buzik. Mennyibe kerül amúgy a szabadpiacon egy "gyerek" elnevezésű árucikk? Ilyet leginkább vagyonos buzik szoktak venni, szóval drága lehet. Dél-amerikában amúgy az a divat, hogy a beavatkozás előtt mindkét buziból fejnek anyagot, aztán azt keverik majd a keveréket fecskendezik a béranyába. Hogy melyik buzi lőtte a gólt az csak DNS vizsgálattal deríthető ki, utólag. De megesik olyan is, hogy buzi1 női családtagjától vásárol petesejtet, amit buzi2 anyagával lőnek telibe, az így létrejött izét aztán egy harmadik személybe (béranya) ültetik be. Gondolom ez a két undor is hasonlóan csinálhatta. Na megyek hányni.
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2
1
auditorium
2026. július 18. 16:56
Aki politikai karriert választ példás magatartással kell alátámasztania kereszténydemokrata pártját, a Doppelmoralnak nincs helye, mert ellensége kifürkészi összes titkát és legalább a látszatra kell adni. Tehát semmi családi patália, semmi megvásárolt csecsemő, semmi gay-buli, amire lecsaphatnak az ellenfelek, semmi Pride-jelenlét, semmi harácsolás, mértéktelen luxus, semmi "urambátyám" -semmi Vetterwirtschaft.
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2
0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. július 18. 16:41
Na B+! Itthon meg össze-vissza hazudozik MP, és még csak fel sem merül, hogy lemondjon.
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1
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