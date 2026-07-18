Lemondott béranyasági botránya miatt Merz frakcióvezetője

Jens Spahn, a CDU/CSU-frakcióvezetője szombaton bejelentette lemondását. Az N-TV birtokába került, a frakciónak címzett levelében így írt: „Tájékoztattam a CDU és a CSU pártelnökeit, Friedrich Merz-t és Markus Söder-t arról, hogy ezzel a levéllel, amelyet frakciónknak címzek, lemondok a CDU/CSU-Bundestag-frakció elnöki tisztségéről.”

Spahn lemondása „helyes és elkerülhetetlen volt” – nyilatkozta a kancellár a lemondási nyilatkozat után.