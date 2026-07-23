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Jens Spahn cdu friedrich merz kereszténydemokrata unió thorsten frei keresztényszociális unió csu németország

Megvan az utódja Németország vezető politikusának, aki a képmutatásba bukott bele

2026. július 23. 10:26

Nagyszabású kormányátalakítás indult el.

2026. július 23. 10:26
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Thorsten Frei jelenlegi kancelláriaminisztert nevezik ki a vezető német kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) közös Bundestag-frakciója vezetőjének – adja hírül a ZDF Friedrich Merz kancellár-pártelnök és Markus Söder bajor miniszterelnök megállapodásának eredményeként.

Frei a poszton Jens Spahnt váltja.

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A nyíltan homoszexuális vezető német politikus július közepén azért kényszerült lemondásra, mert párjával együtt az Egyesült Államokban béranya segítségét vették igénybe a családalapításhoz – megkerülve a német jogrendet,

hiszen az Angela Merkel utolsó kormányában egészségügyi miniszterként is szolgáló Spahn pártja által kialakított jogszabályi környezetben a béranyaság tilos.

A döntésből nagyobb szabású kormányátalakítás is következik, hiszen az eddig meglehetősen sikertelen Frei, Merz bizalmi embere helyére is megfelelő koordinációs képességgel rendelkező politikust kell majd találni.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
fehasznalo-g61k109
2026. július 23. 13:04
Most pedig újra fellendül a vitatkozás Németo.-ban: legyen béranyaság / ne legyen. A baloldal erősen igenez, persze. a CDU is baloldalra tolódott, úgyhogy nem biztos a vita vége.
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Csubszi
2026. július 23. 11:19
A többi képmutató mikor bukik már???
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3
0
survivor
2026. július 23. 11:08
Zizi legyen...
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0
0
templar62
2026. július 23. 10:40
Gyíknak , madárnak , kloakája van .
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