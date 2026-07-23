Megvan az utódja Németország vezető politikusának, aki a képmutatásba bukott bele

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Nagyszabású kormányátalakítás indult el.
Thorsten Frei jelenlegi kancelláriaminisztert nevezik ki a vezető német kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) közös Bundestag-frakciója vezetőjének – adja hírül a ZDF Friedrich Merz kancellár-pártelnök és Markus Söder bajor miniszterelnök megállapodásának eredményeként.
Frei a poszton Jens Spahnt váltja.
A nyíltan homoszexuális vezető német politikus július közepén azért kényszerült lemondásra, mert párjával együtt az Egyesült Államokban béranya segítségét vették igénybe a családalapításhoz – megkerülve a német jogrendet,
hiszen az Angela Merkel utolsó kormányában egészségügyi miniszterként is szolgáló Spahn pártja által kialakított jogszabályi környezetben a béranyaság tilos.
A döntésből nagyobb szabású kormányátalakítás is következik, hiszen az eddig meglehetősen sikertelen Frei, Merz bizalmi embere helyére is megfelelő koordinációs képességgel rendelkező politikust kell majd találni.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP