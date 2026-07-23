Megvan az utódja Németország vezető politikusának, aki a képmutatásba bukott bele

hiszen az Angela Merkel utolsó kormányában egészségügyi miniszterként is szolgáló Spahn pártja által kialakított jogszabályi környezetben a béranyaság tilos.

A döntésből nagyobb szabású kormányátalakítás is következik, hiszen az eddig meglehetősen sikertelen Frei, Merz bizalmi embere helyére is megfelelő koordinációs képességgel rendelkező politikust kell majd találni.

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