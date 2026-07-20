„Polgár Judit ebben a helyzetben a lehető legbölcsebb döntést hozta: nem vállalta a jelölést. Miután a kormány a jelölési folyamat során méltatlan helyzetet teremtett körülötte, a sakknagymester pontosan felmérte, hogy a kialakult körülmények között személye óhatatlanul politikai viták kereszttüzébe kerülne. Egy ilyen helyzetet felelős ember nem vállalhat. Pláne nem abban a pozícióban, amelyben az egyik legnagyobb elvárás a nemzet egységének megteremtése.

Ahogy korábban is írtam, Polgár Juditot sajnálom. Sajnálom, hogy egy elhibázott politikai döntés következtében akaratán és önhibáján kívül vált közéleti viták szereplőjévé. Mindezt sem szakmai pályafutása, sem emberi tartása alapján nem érdemelte meg.