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Ezért a lehető legjobb döntést hozta, hogy nem vállalta a köztársaságielnök-jelöltséget.
„Polgár Judit ebben a helyzetben a lehető legbölcsebb döntést hozta: nem vállalta a jelölést. Miután a kormány a jelölési folyamat során méltatlan helyzetet teremtett körülötte, a sakknagymester pontosan felmérte, hogy a kialakult körülmények között személye óhatatlanul politikai viták kereszttüzébe kerülne. Egy ilyen helyzetet felelős ember nem vállalhat. Pláne nem abban a pozícióban, amelyben az egyik legnagyobb elvárás a nemzet egységének megteremtése.
Ahogy korábban is írtam, Polgár Juditot sajnálom. Sajnálom, hogy egy elhibázott politikai döntés következtében akaratán és önhibáján kívül vált közéleti viták szereplőjévé. Mindezt sem szakmai pályafutása, sem emberi tartása alapján nem érdemelte meg.
Mindez azonban semmit sem von le abból a kivételes életműből, amelyet a magyar és az egyetemes sakk történetében alkotott. Eredményei örökéletűek, teljesítménye példaértékű, és továbbra is méltán vagyunk büszkék rá.
A történtekből a kormánynak is érdemes levonnia a tanulságokat. A hibák elkerülhetetlenek, de a felelős kormányzás ismérve, hogy képes felismerni és kijavítani azokat. A részvételiség csak akkor nyeri el valódi értelmét, ha nem pusztán formai elem, hanem a döntéshozatal szerves része. A közélet szereplőinek pedig közös felelőssége, hogy tisztességes, jó szándékú emberek ne váljanak politikai hibák következményeinek elszenvedőivé.”
Nyitókép: Szabó Tímea Facebook-oldala