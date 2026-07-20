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kormány polgár judit köztársasági elnök Szabó Tímea jelölés

A kormány méltatlan helyzetet teremtett Polgár Judit körül

2026. július 20. 21:38

Ezért a lehető legjobb döntést hozta, hogy nem vállalta a köztársaságielnök-jelöltséget.

2026. július 20. 21:38
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Szabó Tímea
Szabó Tímea
Facebook

„Polgár Judit ebben a helyzetben a lehető legbölcsebb döntést hozta: nem vállalta a jelölést. Miután a kormány a jelölési folyamat során méltatlan helyzetet teremtett körülötte, a sakknagymester pontosan felmérte, hogy a kialakult körülmények között személye óhatatlanul politikai viták kereszttüzébe kerülne. Egy ilyen helyzetet felelős ember nem vállalhat. Pláne nem abban a pozícióban, amelyben az egyik legnagyobb elvárás a nemzet egységének megteremtése. 

Ahogy korábban is írtam, Polgár Juditot sajnálom. Sajnálom, hogy egy elhibázott politikai döntés következtében akaratán és önhibáján kívül vált közéleti viták szereplőjévé. Mindezt sem szakmai pályafutása, sem emberi tartása alapján nem érdemelte meg.

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Mindez azonban semmit sem von le abból a kivételes életműből, amelyet a magyar és az egyetemes sakk történetében alkotott. Eredményei örökéletűek, teljesítménye példaértékű, és továbbra is méltán vagyunk büszkék rá. 

A történtekből a kormánynak is érdemes levonnia a tanulságokat. A hibák elkerülhetetlenek, de a felelős kormányzás ismérve, hogy képes felismerni és kijavítani azokat. A részvételiség csak akkor nyeri el valódi értelmét, ha nem pusztán formai elem, hanem a döntéshozatal szerves része. A közélet szereplőinek pedig közös felelőssége, hogy tisztességes, jó szándékú emberek ne váljanak politikai hibák következményeinek elszenvedőivé.”

 

Nyitókép: Szabó Tímea Facebook-oldala

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 22 komment

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zakar zoltán béla
2026. július 20. 22:16
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Globalfake
2026. július 20. 22:11
jólvan sorvadthüvelyű, hiszünk neked...
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Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. július 20. 22:11
kabul rózsáját még mindig itt foglalkoztatja a tartóügynöke?
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kisskiss-6
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