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országgyűlés köztársasági elnök Magyar Péter

Magyar Péter szerint feltétel nélküli hazaszeretet kell a következő köztársasági elnöktől

2026. július 20. 14:17

A miniszterelnök szerint nem politikust, hanem az egész nemzetet képviselő, integritással rendelkező személyt kell választani államfőnek.

2026. július 20. 14:17
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A feltétel nélküli hazaszeretet jelölte meg a következő köztársaságielnök-jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta: 

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tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások”.

Hozzátette, ne várják tőlük azt, hogy a régi ellenzék, vagy a Tisza szavazóinak válasszanak elnököt. Akkor döntenek jól, ha olyan elnököt választanak, aki végre az egész ország elnöke lesz – mutatott rá, azt kérve a pártoktól, a civilektől, mondják el, kit és milyen értékek miatt tartanak méltónak arra, hogy a köztársaságot képviselje.

Természetesnek nevezte, hogy nem lesz olyan köztársaságielnök-jelölt, aki mindenkinek megfelel.

Magyar Péter közölte, az új államfőnek nem kell hétköznapi értelemben vett politikusnak lennie, sőt, nem kell jogásznak sem lennie.

Magyarországot hosszú éveken át hivatásos, nagyon gyakorlott politikusok, kiváló jogászok vezették, akik pontosan ismerték a hatalom szabályait, a törvények és az alkotmány útvesztőit, és mégis saját érdekeik szolgálatába állították az államot és a jogot – hangsúlyozta.

A köztársasági elnöknek olyan embernek kell lennie, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett; lehet biológus, történész, orvos, művész és jogász is, ha integritása és életútja alapján azt lehet hinni róla, hogy erővel, tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel el tudja végezni ezt a munkát – rögzítette, hozzátéve, a lényeg, hogy feltétel nélkül szeresse a hazát.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 119 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 16:30
🍓 H​​​e​l​y​​i​​​ ​c​​s​a​j​​ok ​​szexre ​m​​​á​​r​a​​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​.​​𝗧​𝗢​​​𝗣
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Nagyhuba1
2026. július 20. 16:27
Amit tudok Polgár Judit kiváló sakkozó.Ennyit tudok. De biztosan többet is lehet majd tudni róla ha már közszerplést vállal.Az igaz nem kell politikusnak lenni.
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subrijoska
2026. július 20. 16:27
A nemzeti egységet a most élő Nobel díjasok közül Karikó Katalin, illetve Krasz Ferenc tudná képviselni, a köztársasági elnöki tisztséget ők tölthetnék be. Krasznahorkai pedig határozottan nem, mivel magyargyűlölő....
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díszponty
2026. július 20. 16:26
Lefordítom magyarra: a leendő elnöktől feltétel nélküli mocskos tisza szeretetet vár el.
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