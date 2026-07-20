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sulyok tamás horváth lóránt legfőbb ügyészség

Az ideiglenes államfőhöz fordulnak az ügyvédek: a legfőbb ügyész menesztését kezdeményezték

2026. július 20. 13:08

Horváth Lóránt és Laczó Adrienn ügyvédek több ügyet és mulasztást soroltak fel beadványukban.

2026. július 20. 13:08
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Az aranykonvoj-ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviselői azt kérik Forsthoffer Ágnestől, hogy kezdeményezze Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatalvesztését az Országgyűlésnél – tudta meg a Kontroll. Miután Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, a köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, így korábbi jogait a házelnök, Forsthoffer Ágnes gyakorolja. 

Horváth Lóránt és Laczó Adrienn ügyvédek több ügyet és mulasztást soroltak fel beadványukban. Szerintük ezek külön-külön is súlyos kérdéseket vetnek fel, együtt pedig már azt mutathatják, hogy Nagy Gábor Bálint nem tett eleget a tisztségéből eredő feladatainak, illetve méltatlanná válhatott a hivatalára.

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A legsúlyosabb kifogásuk az aranykonvoj-ügyhöz kapcsolódik. Állításuk szerint az általuk megismert körülmények arra utalnak, hogy a Legfőbb Ügyészség vezetése közreműködhetett egy politikai célú művelet büntetőeljárási feltételeinek megteremtésében.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

 

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Összesen 101 komment

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safi12
2026. július 20. 16:08
A két ügyvéd galiciáner-ukrán migráns leszármazott. szóval nem kell nem kell itt a púder. A szintén zenész zelenszkij fajtársukat védik nyalogatják
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kisskiss-6
2026. július 20. 15:58
🍓 H​​e​l​​y​​​i​​​ ​​​c​​​s​​​a​j​ok ​szexre ​​​m​​​á​​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​​.​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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mostar2222
2026. július 20. 15:57
Agricola Mindez nem tetszik/nem tetszik kérdése. A kampányban MP megígérte, hogy megdönti a ner-t. Erre is kapott bőven felhatalmazást, tehát teszi. Gulágot, kínzást stb. emlegetni meg felesleges, semmi ilyesmi nem lesz. Remélhetőleg jó pár ner-tolvajt lecsuknak, az meg miért lenne baj...:?
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ALacic28
2026. július 20. 15:57
Teljesen mindegy, hogy jogos - nem jogos, demokratikus vagy nem, erkölcsös vagy nem az: megcsinálják mert megtehetik! Én úgy látom, hogy még mindig sok a tisza fanatikus, akiket nem az eszük, erkölcsiségük miatt szeretünk! Ez az igazi nagy probléma, ennyi az aljas ember az országban! Az Istenkirály is egyházi iskolába járt (piarista diák volt). Nem ragadt rá semmi?
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