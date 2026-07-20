Az ideiglenes államfőhöz fordulnak az ügyvédek: a legfőbb ügyész menesztését kezdeményezték

Az aranykonvoj-ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviselői azt kérik Forsthoffer Ágnestől, hogy kezdeményezze Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatalvesztését az Országgyűlésnél – tudta meg a Kontroll. Miután Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, a köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, így korábbi jogait a házelnök, Forsthoffer Ágnes gyakorolja.

Horváth Lóránt és Laczó Adrienn ügyvédek több ügyet és mulasztást soroltak fel beadványukban. Szerintük ezek külön-külön is súlyos kérdéseket vetnek fel, együtt pedig már azt mutathatják, hogy Nagy Gábor Bálint nem tett eleget a tisztségéből eredő feladatainak, illetve méltatlanná válhatott a hivatalára.