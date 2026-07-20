Történetének legnagyobb bankfelvásárlását hajtja végre az OTP

A Portfolio felidézi: a Luminor az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A bank megerősítette üzleti modelljét, bővítette ügyfélkörét és fejlesztette digitális szolgáltatásait, ezzel stabil pozíciót épített ki a balti pénzügyi piacon.

2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el, miközben tőkemegfelelési mutatói is kiemelkedően erősek maradtak.

Csányi Péter vezérigazgató szerint az OTP a Luminor meglévő erősségeire és piaci pozíciójára építve kívánja támogatni a bank további növekedését, illetve hozzájárulni a régió pénzügyi innovációjához és hitelezési aktivitásának bővítéséhez.