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Luminor baltikum akvizíció OTP Bank felvásárlás

Történetének legnagyobb bankfelvásárlását hajtja végre az OTP

2026. július 20. 21:12

A tranzakció révén a bankcsoport belép a balti államok piacára. A megállapodás értelmében az OTP az Észtországban, Lettországban és Litvániában is jelen lévő univerzális bankot, a Luminort vásárolja fel.

2026. július 20. 21:12
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Újabb jelentős terjeszkedésre készül az OTP Bank: megállapodást kötött a Luminor Bank megvásárlásáról. A tranzakció a pénzintézet történetének eddigi legnagyobb akvizíciója, amelynek révén a bankcsoport belép a balti államok piacára – írja a Portfolio.

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A megállapodás értelmében az OTP a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciumtól, valamint a DNB Banktól vásárolja meg a Luminort, amely

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  • Észtországban, 
  • Lettországban és 
  • Litvániában is 

jelen lévő univerzális bankként működik.

A felvásárlás stratégiai szempontból is jelentős lépés, az OTP működési területe ugyanis 14 országra bővül, miközben a csoport mérlegfőösszege várhatóan 13 százalékkal nő. Emellett az eurózónás üzletágak súlya is emelkedik: az euróövezetben működő eszközök aránya 42-ről 50 százalékra gyarapodhat – folytatódik a cikk. 

A Portfolio felidézi: a Luminor az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A bank megerősítette üzleti modelljét, bővítette ügyfélkörét és fejlesztette digitális szolgáltatásait, ezzel stabil pozíciót épített ki a balti pénzügyi piacon. 

2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el, miközben tőkemegfelelési mutatói is kiemelkedően erősek maradtak.

Csányi Péter vezérigazgató szerint az OTP a Luminor meglévő erősségeire és piaci pozíciójára építve kívánja támogatni a bank további növekedését, illetve hozzájárulni a régió pénzügyi innovációjához és hitelezési aktivitásának bővítéséhez.

A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek megszerzését követően kerülhet sor. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

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Összesen 2 komment

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SandorL
2026. július 20. 21:37
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