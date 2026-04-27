Nagy fordulat készül, mutatjuk Putyin ravasz húzását az ukránok ellen: az oroszok összejátszhatnak a németekkel

Érdekes mesére emlékezteti az oroszokat Zelenszkij viselkedése
Szergej Lavrov a humor eszközével írta le az ukrán elnök performanszait a világpolitika színpadán.
A Barátság vezeték helyett a Baltikum felé terelhetik a szállítást, amivel a németeket és az ukránokat is sakkban tartanák.
A Világgazdaság arról ír, hogy Oroszország május 1-jétől leállíthatja a kazah olaj szállítását Németország felé a Barátság vezetéken, ami közvetlenül érintheti Berlin üzemanyag-ellátását, ám a Barátság vezeték nem feltétlenül veszti el teljesen a szerepét: Moszkva inkább új útvonalra terelheti a szállítást.
Hangsúlyozzák:
Oroszország azzal szerezhet új politikai és katonai előnyt, ha a németeknek szánt kazah olajat a balti kikötőkön keresztül tereli át, mert így ezek a terminálok részben védelmet kaphatnak az ukrán dróntámadásokkal szemben.
A lap emlékeztet, hogy a hivatalos orosz közlés szerint a tranzit leállítása műszaki okokra vezethető vissza, Európában azonban ezt sokan inkább újabb nyomásgyakorlásként fogják fel, különösen most, amikor az iráni háború miatt eleve megugrott az energiaárak miatti bizonytalanság.
Rögzítik: ha a kazah olaj a jövőben nem csővezetéken, hanem az orosz balti kikötőkön keresztül jutna el Németországba, az új helyzetet teremtene az ukránok szempontjából is, hiszen Ust-Luga és Primorszk az elmúlt hónapokban rendszeres célpontja volt az ukrán dróntámadásoknak. Ha ugyanezeken a kikötőkön keresztül a német finomítók számára is érkezne kazah olaj,
minden újabb támadás már nemcsak orosz, hanem német ellátásbiztonsági kérdéssé is válna
– írja a Politico.
Putyin valódi célja az lehet, írják, hogy Berlin érdeke is az legyen, hogy ezek a kikötők zavartalanul működjenek, így politikai nyomást gyakorolva Ukrajnára.
Mint kiderült, a német belpolitikában ez különösen érzékeny pillanatban történik.
Kelet-Németországban ősszel tartományi választások lesznek, miközben az AfD támogatottsága továbbra is magas,
és a párt rendszeresen bírálja a Berlin által követett Oroszország-politikát. Egy újabb üzemanyagár-emelkedés vagy ellátási bizonytalanság könnyen belpolitikai kérdéssé válhat.
Ezt is ajánljuk a témában
