Oroszország azzal szerezhet új politikai és katonai előnyt, ha a németeknek szánt kazah olajat a balti kikötőkön keresztül tereli át, mert így ezek a terminálok részben védelmet kaphatnak az ukrán dróntámadásokkal szemben.

A lap emlékeztet, hogy a hivatalos orosz közlés szerint a tranzit leállítása műszaki okokra vezethető vissza, Európában azonban ezt sokan inkább újabb nyomásgyakorlásként fogják fel, különösen most, amikor az iráni háború miatt eleve megugrott az energiaárak miatti bizonytalanság.

Rögzítik: ha a kazah olaj a jövőben nem csővezetéken, hanem az orosz balti kikötőkön keresztül jutna el Németországba, az új helyzetet teremtene az ukránok szempontjából is, hiszen Ust-Luga és Primorszk az elmúlt hónapokban rendszeres célpontja volt az ukrán dróntámadásoknak. Ha ugyanezeken a kikötőkön keresztül a német finomítók számára is érkezne kazah olaj,