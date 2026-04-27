moszkva ukrán dróntámadás barátság vezeték baltikum németország oroszország

Nagy fordulat készül, mutatjuk Putyin ravasz húzását az ukránok ellen: az oroszok összejátszhatnak a németekkel

2026. április 27. 07:54

A Barátság vezeték helyett a Baltikum felé terelhetik a szállítást, amivel a németeket és az ukránokat is sakkban tartanák.

A Világgazdaság arról ír, hogy Oroszország május 1-jétől leállíthatja a kazah olaj szállítását Németország felé a Barátság vezetéken, ami közvetlenül érintheti Berlin üzemanyag-ellátását, ám a Barátság vezeték nem feltétlenül veszti el teljesen a szerepét: Moszkva inkább új útvonalra terelheti a szállítást.

Hangsúlyozzák: 

Oroszország azzal szerezhet új politikai és katonai előnyt, ha a németeknek szánt kazah olajat a balti kikötőkön keresztül tereli át, mert így ezek a terminálok részben védelmet kaphatnak az ukrán dróntámadásokkal szemben.

A lap emlékeztet, hogy a hivatalos orosz közlés szerint a tranzit leállítása műszaki okokra vezethető vissza, Európában azonban ezt sokan inkább újabb nyomásgyakorlásként fogják fel, különösen most, amikor az iráni háború miatt eleve megugrott az energiaárak miatti bizonytalanság.

Rögzítik: ha a kazah olaj a jövőben nem csővezetéken, hanem az orosz balti kikötőkön keresztül jutna el Németországba, az új helyzetet teremtene az ukránok szempontjából is, hiszen Ust-Luga és Primorszk az elmúlt hónapokban rendszeres célpontja volt az ukrán dróntámadásoknak. Ha ugyanezeken a kikötőkön keresztül a német finomítók számára is érkezne kazah olaj, 

minden újabb támadás már nemcsak orosz, hanem német ellátásbiztonsági kérdéssé is válna

 – írja a Politico.

Putyin valódi célja az lehet, írják, hogy Berlin érdeke is az legyen, hogy ezek a kikötők zavartalanul működjenek, így politikai nyomást gyakorolva Ukrajnára.

Mint kiderült, a német belpolitikában ez különösen érzékeny pillanatban történik. 

Kelet-Németországban ősszel tartományi választások lesznek, miközben az AfD támogatottsága továbbra is magas, 

és a párt rendszeresen bírálja a Berlin által követett Oroszország-politikát. Egy újabb üzemanyagár-emelkedés vagy ellátási bizonytalanság könnyen belpolitikai kérdéssé válhat.

Fotó: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. április 27. 08:52
Idézem magamat: Májusban egy hónapig nem a Druzsba vezetéken továbbítják a kazah nyersolajat Németország felé, hanem alternatív útvonalakon. Ez a Rosznyeft közlése. A németek pedig azt közölték, hogy a Druzsbán a schwedti finomítóba érkező olaj 17%-a kazah, tehát nem várható jelentős termeléskiesés. A schwedti olajfinomító 35%-a egyébként a Rosznyeft tulajdona, így nem is várható, hogy a Rosznyeft maga ellen dolgozzon.
nedudgi
2026. április 27. 08:50
Az én véleményem szerint a döntéshozók azt látják, hogy Oroszországot katonailag le tudják győzni, csak áldozatokat követel az akció. Akár 10-20 millió halott sem nagy ár az EU népességéhez viszonyítva. Felülről nézve ez bizonyára igaz, bár alulról nézve azért elég elég aggasztó. De ezzel már nem igazán kell foglalkoznunk, az ország döntött, most már csak úszni lehet az árral.
Obsitos Technikus
2026. április 27. 08:46
A schwedti finomító tulajdonosi szerkezete: PCK forms a consortium refinery with its shareholders: Rosneft Deutschland GmbH with 37,5 % Shell Deutschland GmbH with 37,5 % AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft mbH with 25 % (Rosneft Refining & Marketing GmbH und Eni Deutschland GmbH)
Obsitos Technikus
•••
2026. április 27. 08:45 Szerkesztve
Itt az eredeti cikk, akit érdekel, hogy miről volt szó a firkászgyakornoki hablaty helyett: expert.ru/news/aleksandr-novak-postavki-kazakhstanskoy-nefti-v-germaniyu-poydut-v-obkhod-druzhby/ ru.themoscowtimes.com/2026/04/22/vitse-premer-rf-novak-podtverdil-ostanovku-s-1-maya-tranzita-kazakhstanskoy-nefti-v-germaniyu-po-druzhbe-a193400 A cikk szerint a schwedti finomító kapacitásának 17%-a kazah olaj, a többit a Rosznyefty szállítja a németeknek. Az orosz médiában olvasható cikkek szerint a Kazahsztánból Németországba menő olaj május hónapban nem fogja érinteni a Druzsba vezetéket, hanem más úton fog eljutni a schwedti finomítóba. A német közlés szerint ez csak kismértékben érinti a finomító működését, mert a Druszbán érkező olajnak csak a 17%-a kazah olaj, a többit továbbra is a Rosznyefty szállítja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!