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Brest eto Szemerey Zsófi Fodor Csenge női kézilabda BL négyes döntő Brest Bretagne női kézilabda Győri Audi ETO KC kézilabda

„Hirtelen nem is tudtam, mi történik” – Fodor Csenge így emlékszik vissza a mindent eldöntő mozzanatra

2026. június 06. 21:20

Az ETO kiszenvedte a győzelmet a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében. A hős végül Fodor Csenge lett, aki a Brest utolsó támadásánál kaparintotta meg a labdát.

2026. június 06. 21:20
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Ahogyan arról beszámoltunk, a Győri Audi ETO KC 31–30-ra nyert a francia Brest Bretagne ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája Budapesten rendezett négyes döntő második elődöntőjében, így bejutott a vasárnapi fináléba. A mérkőzés után Fodor Csenge és Szemerey Zsófi értékelt a Sport Tv stábjának.

Fodor Csenge (23) a legvégén hátul is hozzátette a magáét a győzelemhez
Fodor Csenge (23) a legvégén hátul is hozzátette a magáét a győzelemhez (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

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Bár az ETO egyértelmű esélyese volt a mérkőzésnek, majdnem kikapott, a szerencsén is múlott a győzelme. Fodor úgy fogalmazott, az volt a lényeg, hogy nyerjenek, és ez végül sikerült nekik még egy ilyen nagyon nehéz meccsen is.

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Aztán Bruna Almeida de Paula kiállításáról kérdezték, amire úgy reagált, hogy bár elöl érezhető volt a hiánya, csapatként helyettesíteni tudták ők.

A légvégén, egygólos előnynél a Brest utolsó támadásánál Fodor szerezte meg a labdát, és ezzel dőlt el, hogy az ETO megnyeri a mérkőzést.

Akkor annyira a meccs hatása alatt voltam, hogy hirtelen nem is tudtam, mi történik

– emlékezett vissza Fodor Csenge.De nagy kő esett le a szívemről, mert felnéztem az órára, és láttam, hogy pár másodperc múlva vége van, úgyhogy megkönnyebbülést, valamint büszkeséget éreztem a csapat és magam iránt, hogy hozzá tudtam tenni ezt a picit a végén.”


Fodor és Szemerey is büszke a csapatra

Szemerey Zsófi pénteken ETO–Metz döntőt jósolt, és ez végül megvalósult, még ha nem is pont így képzelte el az elődöntőjüket.

„Természetesen nagyon örülök, és büszke vagyok a csapatomra.”

Utána elmondta: fejben felkészítették magukat arra, hogy ezúttal a kapuban valószínűleg nem fognak tudni 40 százalék körüli hatékonysággal védeni, mert a francia csapatnak nagyon jó támadóik vannak, nagyon gyorsan játszanak és nagyon jól egy az egyeznek.

Sajnos most a védekezésünk nem tudott úgy összeállni, nem tudtuk úgy megállítani őket, mint ahogyan terveztük, és emiatt lett ilyen szoros a vége, de így is büszke vagyok a kapusainkra, mert az a kevés védés is kellett ehhez az eredményhez, és ezek a védések fontos pillanatokban jöttek.”

Az értékelés végén hangsúlyozta: erőt kell meríteniük abból, hogy honnan jöttek vissza a meccsbe, majd nyerték meg.

Ez remélem ad egy löketet nekünk a vasárnapi napra.”

Az ETO a döntőben az Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia Metz HB ellen csap össze a Bajnokok Ligája trófeájáért. A magyar csapat ellenfele a szombati első elődöntőben a román CSM Bucurestit győzte le, méghozzá nagyon magabiztosan, öt góllal.

A bronzmérkőzést 15 órakor, a finálét 18 órakor rendezik a budapesti MVM Dome-ban.

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Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

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pollip
2026. június 06. 21:41
Az egy gólos győzelemhez minden kellett. Hetes kivédése, labdaszerzés többször is. Csapatként álltak helyt. Gratulálok. Holnap hajrá!
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