„Hirtelen nem is tudtam, mi történik” – Fodor Csenge így emlékszik vissza a mindent eldöntő mozzanatra

Aztán Bruna Almeida de Paula kiállításáról kérdezték, amire úgy reagált, hogy bár elöl érezhető volt a hiánya, csapatként helyettesíteni tudták ők.

A légvégén, egygólos előnynél a Brest utolsó támadásánál Fodor szerezte meg a labdát, és ezzel dőlt el, hogy az ETO megnyeri a mérkőzést.