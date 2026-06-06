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Albek Anna CSM Bucuresti női kézilabda BL négyes döntő Metz női kézilabda kézilabda

„Nem tudom, hogy van még életben” – a magyarok klasszisa elismerte, pofozta őket a román csapat

2026. június 06. 17:18

Albek Anna nyilatkozott a győztes elődöntő után. A magyar válogatott játékosa a Metz színeiben jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe Budapesten.

2026. június 06. 17:18
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Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia Metz HB 32–27-re legyőzte a román CSM Bucurestit a női kézilabda Bajnokok Ligája Budapesten rendezett négyes döntőjének első elődöntőjében, így bejutott a vasárnapi fináléba. A mérkőzés után Albek nyilatkozott az M4 Sport stábjának.

A Metz magyar játékosa, Albek viccesen fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a képen látható Bouktit (labdával) mekkorát küzdött beállóban
A Metz magyar játékosa, Albek viccesen fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a képen látható Bouktit (labdával) mekkorát küzdött beállóban (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

„Tipikus elődöntős kezdés volt” – jegyezte meg a magyar válogatott játékosa azzal kapcsolatban, hogy a mérkőzés elején mindkét csapat játékosai több hibát is elkövettek.

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Albek elárulta: közvetlenül a meccs előtt tudta meg, hogy kezdeni fog. A négyes döntő miatt már péntek óta izgatott volt, de ezt próbálta kizárni, és csak a feladatára koncentrálni.

A riporter utána megemlítette neki, hogy a találkozó a vártnál sokkal simábban alakult.

Belülről nem érződött simának, még akkor is, hogy ha nagyobb előnyünk alakult ki a végére.

Úgy gondolom, mindenki száztíz százalékon égett az egész mérkőzésen, és emiatt tudtuk az elején átvenni a vezetést, majd végig dominálni. Szerintem nagyon jó csapatmunkát mutattunk be.”

Elég kemény mérkőzés volt, Albek például összeszedett egy karmolást a nyakán.

Tudtuk, hogy keményen fognak védekezni, és kaptuk is tőlük a pofonokat, a beállónk Sarah (Bouktit) nem tudom, hogy van még életben”

– jegyezte meg viccesen. Hozzátette: az döntött a javukra, hogy dinamikában, gyorsaságban és taktikában is felül tudták múlni az ellenfelet.

A végén megkérdezték tőle, kit szeretne ellenfélnek a döntőbe, de elmondta, nem szeretne megnevezni csapatot. A másik ágon a szintén francia Brest Bretagne a Győri Audi ETO KC-vel csap össze. Ezt a mérkőzést 18 órakor rendezik.


Frissítés:

Albek később az újságíróknak is nyilatkozott:

Még nem nagyon fogtam fel, hogy mi is történt velem. Ha csak arra gondolok, hogy hol voltam egy évvel ezelőtt, egy teljes, óriási fordulatot vett az életem”

– fogalmazott a válogatott jobbátlövő, aki Mosonmagyaróvárról szerződött a Vámos Petrát is foglalkoztató Metzhez, amellyel Francia Kupát nyert az idényben. A Magyar Távirati Irodának arról beszélt: nagyon örül, hogy a csapat tagja lehet és átélheti társaival ezt az idényt.

Történelmet írunk a klubnál, ez óriási motivációt ad nekünk a holnapi döntőre. Bárki is jön majd szembe, azt szeretnénk szétszedni”

– tekintett előre.

Albek hat kísérletéből hármat értékesített szombaton, és szokásához híven nem volt elégedett a teljesítményével.

„Majd ha egyszer száztíz százalékkal jövök le a pályáról, akkor az leszek... Persze, próbáltam mindent beleadni ebbe a meccsbe, amit csak tudtam. Nagy erőt adott az is, hogy kezdőként kaptam bizalmat.

Voltak hibák a játékomban, ugyanakkor szerintem az, hogy utána fennmaradtam a pályán, mutatja, hogy Emmanuel Mayonnade vezetőedző bízik bennem, ez is további erőt ad számomra”

– fejtette ki.

Arra a kérdésre, hogy a csapatteljesítmény, a 17 védése mellett két gólt is szerző Johanna Bundsen remeklése, vagy valami más volt a győzelem kulcsa, azt válaszolta:

„Most minden nagyon összeállt, mindenki tartotta magát ahhoz, amit megbeszéltünk: a héten rengeteget videóztunk, rengeteget készültünk. A támadásunk és a védekezésünk nagyon jól működött. Persze, voltak szakaszok, ahol át tudtak játszani minket, ám ettől függetlenül nagyon erősek maradtunk fejben is” – szögezte le Albek, aki eddig 44-szer volt eredményes az idényben a BL-ben.

Két magyar játékos már van a döntőben

Női kézilabda Bajnokok Ligája
Négyes döntő, Budapest (MVM Dome)
Elődöntő

Később
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1)

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Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

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