„Nem tudom, hogy van még életben” – a magyarok klasszisa elismerte, pofozta őket a román csapat

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia Metz HB 32–27-re legyőzte a román CSM Bucurestit a női kézilabda Bajnokok Ligája Budapesten rendezett négyes döntőjének első elődöntőjében, így bejutott a vasárnapi fináléba. A mérkőzés után Albek nyilatkozott az M4 Sport stábjának.

A Metz magyar játékosa, Albek viccesen fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a képen látható Bouktit (labdával) mekkorát küzdött beállóban (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

„Tipikus elődöntős kezdés volt” – jegyezte meg a magyar válogatott játékosa azzal kapcsolatban, hogy a mérkőzés elején mindkét csapat játékosai több hibát is elkövettek.