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THW Kiel ONE Veszprém Xavi Pascual kézilabda

Veszprémben megelégelték, hogy miket olvasnak a sajtóban – közleményt adott ki a klub

2026. június 19. 15:48

Xavi Pascualt a napokban a THW Kiellel boronálta össze a szaksajtó. A Veszprémnél azonban állítják, a spanyol vezetőedzővel képzelik el a jövőt.

2026. június 19. 15:48
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Nem szeretné elengedni vezetőedzőjét, a spanyol Xavi Pascualt a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő One Veszprém HC férfi kézilabdaklub.

A napokban többször, több helyen is megjelent, hogy vezetőedzőnk a német THW Kiellel tárgyal. Majd pedig, hogy oda is igazol, ellenértékként pedig a német csapat feröeri irányítója, Elias Ellefsen á Skipagötu érkezik hozzánk

– írja a bakonyi klub honlapja, melynek helyzetjelentésében hozzáteszik: 

a valóság ezzel szemben az, hogy Pascualt még két évig szerződés köti Veszprémbe, a klub vezetői pedig továbbra is vele kívánnak dolgozni.

„Közösen értékeltük az idényt, és az eszmecserén elhangzottaknak megfelelően együtt próbáljuk meg valóra váltani álmainkat” – szögezték le.

FUERTES, Xavier Pascual
Egyelőre Xavi Pascual sem tudta négyes döntőbe vezetni a Veszprémet a Bajnokok Ligájában (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A Barcelonával vezetőedzőként háromszoros Bajnokok Ligája-győztes szakvezető két éve irányítja a Veszprémet, és – amint az a beszámolóban szerepel – „még a nyári pihenő alatt is azon dolgozik, hogyan lehetünk jobbak a következő idényben”.

A bakonyiak idén is a negyeddöntőben búcsúztak a Bajnokok Ligájában, de 

  • százszázalékos teljesítménnyel lettek bajnokok, 
  • visszahódították a Magyar Kupát 
  • és ezüstérmet szereztek a klubvilágbajnokságon.

Azt már korábban bejelentették, hogy a nyáron Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán kézilabdázó, valamint a magyar válogatott Imre Bence csatlakozik a csapat keretéhez.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

 

Összesen 1 komment

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bookof
2026. június 19. 15:49
Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás utáni 36 év legnagyobb belpolitikai botránya lett a "zsolti bácsi" ügy.Ehhez képest az "öszödi beszéd" óvódás mese gyerekeknek.Az hogy egy regnáló miniszterelnökről kiderül hogy pedofíliával mocskolja be a politikai ellenfelét, mindezt zsarolással és megvesztegetéssel az példátlan a magyar politikában.Ennek súlyosabb következményei lesznek mint azt most a legtöbben gondolják.Ha belebukik a Tisza akkor azért ha nem bukik bele akkor meg azért.
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