Veszprémben megelégelték, hogy miket olvasnak a sajtóban – közleményt adott ki a klub

A Barcelonával vezetőedzőként háromszoros Bajnokok Ligája-győztes szakvezető két éve irányítja a Veszprémet, és – amint az a beszámolóban szerepel – „még a nyári pihenő alatt is azon dolgozik, hogyan lehetünk jobbak a következő idényben”.

A bakonyiak idén is a negyeddöntőben búcsúztak a Bajnokok Ligájában, de