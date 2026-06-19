Veszprémben megelégelték, hogy miket olvasnak a sajtóban – közleményt adott ki a klub

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Xavi Pascualt a napokban a THW Kiellel boronálta össze a szaksajtó. A Veszprémnél azonban állítják, a spanyol vezetőedzővel képzelik el a jövőt.
Nem szeretné elengedni vezetőedzőjét, a spanyol Xavi Pascualt a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő One Veszprém HC férfi kézilabdaklub.
A napokban többször, több helyen is megjelent, hogy vezetőedzőnk a német THW Kiellel tárgyal. Majd pedig, hogy oda is igazol, ellenértékként pedig a német csapat feröeri irányítója, Elias Ellefsen á Skipagötu érkezik hozzánk
– írja a bakonyi klub honlapja, melynek helyzetjelentésében hozzáteszik:
a valóság ezzel szemben az, hogy Pascualt még két évig szerződés köti Veszprémbe, a klub vezetői pedig továbbra is vele kívánnak dolgozni.
„Közösen értékeltük az idényt, és az eszmecserén elhangzottaknak megfelelően együtt próbáljuk meg valóra váltani álmainkat” – szögezték le.
A Barcelonával vezetőedzőként háromszoros Bajnokok Ligája-győztes szakvezető két éve irányítja a Veszprémet, és – amint az a beszámolóban szerepel – „még a nyári pihenő alatt is azon dolgozik, hogyan lehetünk jobbak a következő idényben”.
A bakonyiak idén is a negyeddöntőben búcsúztak a Bajnokok Ligájában, de
Azt már korábban bejelentették, hogy a nyáron Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán kézilabdázó, valamint a magyar válogatott Imre Bence csatlakozik a csapat keretéhez.
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás