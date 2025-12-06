Ft
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bartha Csaba Imre Bence videó férfi kézilabda Veszprém szurkolók kézilabda

„Nagyon rossz döntés volt" – egymásnak estek a szurkolók a magyar válogatott játékosa miatt

2025. december 06. 16:25

Imre Bence a nyártól Veszprémben folytatja pályafutását. A magyar válogatott jobbszélsőjének hazatérése megosztotta a szurkolókat.

2025. december 06. 16:25
null

Beigazolódtak a sajtóértesülések: Imre Bence magyar válogatott kézilabdázó jövő nyártól a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatánál folytatja a pályafutását – jelentette be szombaton a klub. Ennek a hírnek nem minden veszprémi szurkoló örült.

Imre Bence személyében magyar válogatott játékost igazolt a Veszprém
Imre Bence személyében magyar válogatott játékost igazolt a Veszprém (Fotó: handballveszprem.hu)

„Imre Bence tökéletesen illik abba a képbe, amit a magyar játékosokról vázoltam a Veszprémbe érkezésemkor – idézte a magyar klub Bartha Csabát, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatóját. – Mi minden olyan magyar játékost szívesen látunk, aki klub- és válogatott szinten is magas szintű teljesítményt nyújt, képes hozzásegíteni bennünket a Bajnokok Ligája megnyeréséhez, valamint szakmailag és emberileg is illeszkedik a hosszú távú stratégiánkba. De önmagában az nem elég, hogy mi mit szeretnénk. Ehhez az is kell, hogy a kiszemeltünk igenis nálunk, a Veszprémben akarjon játszani. Bencével egymásra találtunk, nagyon büszke vagyok arra, hogy a több sztárkérője közül bennünket választott.”

Imre Bence hosszú távú, 2030 nyaráig szóló megállapodást írt alá. A magyar válogatott jobbszélső a THW Kieltől tér haza.

„Sokáig gondolkodtam, mi lenne a jó döntés a kézilabda-pályafutásom szempontjából, és arra jutottam, eljött az ideje, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljek

– jelentette ki a 23 éves játékos. – Óriási váltás, de az, hogy a világ egyik legjobb és legsikeresebb edzőjével dolgozhatok együtt egy magyar csapatnál, nagyon motivál. Emellett nagyon fontos, hogy a családom Magyarországon él, és bár szereztem új barátokat is Kielben, egyedül nem volt könnyű. A család nekem nagyon fontos, legalább annyira, mint a kézilabda. Jól éreztem és érzem magam Kielben, de most ez a legjobb döntés. Nagyon sokat jelentett a számomra, hogy Veszprémben nem csupán a vezetőkkel, de Xavi Pascuallal is hosszasan tudtam egyeztetni. Felvette velem a kapcsolatot, elmondta az elképzeléseit, amik szakmai szempontból nagyon szimpatikusak voltak. Óriási pluszt jelentett, hogy négyszemközt mindent átbeszélhettünk. Ha valaki megnézi az eredménylistáját és megismeri, megállapíthatja, olyan edző, aki már letett valamit az asztalra és nagyon hiteles.”

A szurkolók felemásan fogadták a magyar válogatott játékos hazatérésének hírét

„Tudom, nem leszek népszerű, de szerintem ő nem az a szint, hogy a világ egyik legjobb csapatában meghatározó játékos legyen!”

„Hát a Kielben, ami egy erős csapat, szórta a gólokat, akkor ebben a Veszprémbe teljesen jól befér, és még emelheti is a játék színvonalát!”

„Ennél rosszabb döntést nem is hozhatott volna! Sajnálom!”

„Most mondjuk szerintem pont örülni kellene. Üdv, Bence Veszprémben!”

„Nagyon rossz döntés volt. Itt csak cserepados lesz és nem tud fejlődni.”

„Szerintem jól döntöttél, Bence! Hajrá, Veszprém!”

„Nem egy szerencsés döntés! Igyekeztem finoman fogalmazni a pályafutását illetően! Remélem, van a szerződésében záradék, ha nem jön össze az, amire számít!”

„Azon kevés magyar játékosok egyike, akik erősítést jelentenek.”

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

Búvár Kund
2025. december 06. 17:02
Remélem nem lesz Veszprémben élve eltemetve, mint annyi magyar játékos az utóbbi tíz évben. BL játékos az nem vitás. De biztos, hogy a Veszprémben ? Ott inkább a külföldieket tolják ugyanúgy, mint a lányoknál Győrben.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. december 06. 16:37
„Nagyon rossz döntés volt". A lehető legjobb döntés volt..!
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. december 06. 16:36
Imre Bence nagyon is jó döntést hozott, egyáltalán nem cserepados lesz Veszprémben, hanem ő lesz az első számú jobbszélső. A fanyalgókkal nem kell törödni, ők az elvakultabb fradisták, akiknek fájt, hogy elment Kielbe, msot meg fáj nekik, hogy nem a Fradihoz ment vissza. Na, de kérem: Imre Bencének egy BL-csapatban van a helye, amelyik a BL-trófeáért hajt, az pedig itthon a Veszprém. És ő ott erősítést fog jelenteni és sokat játszani.
Válasz erre
0
0
