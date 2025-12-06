„Nagyon rossz döntés volt” – egymásnak estek a szurkolók a magyar válogatott játékosa miatt

– jelentette ki a 23 éves játékos. – Óriási váltás, de az, hogy a világ egyik legjobb és legsikeresebb edzőjével dolgozhatok együtt egy magyar csapatnál, nagyon motivál. Emellett nagyon fontos, hogy a családom Magyarországon él, és bár szereztem új barátokat is Kielben, egyedül nem volt könnyű. A család nekem nagyon fontos, legalább annyira, mint a kézilabda. Jól éreztem és érzem magam Kielben, de most ez a legjobb döntés. Nagyon sokat jelentett a számomra, hogy Veszprémben nem csupán a vezetőkkel, de Xavi Pascuallal is hosszasan tudtam egyeztetni. Felvette velem a kapcsolatot, elmondta az elképzeléseit, amik szakmai szempontból nagyon szimpatikusak voltak. Óriási pluszt jelentett, hogy négyszemközt mindent átbeszélhettünk. Ha valaki megnézi az eredménylistáját és megismeri, megállapíthatja, olyan edző, aki már letett valamit az asztalra és nagyon hiteles.”

A szurkolók felemásan fogadták a magyar válogatott játékos hazatérésének hírét

„Tudom, nem leszek népszerű, de szerintem ő nem az a szint, hogy a világ egyik legjobb csapatában meghatározó játékos legyen!”

„Hát a Kielben, ami egy erős csapat, szórta a gólokat, akkor ebben a Veszprémbe teljesen jól befér, és még emelheti is a játék színvonalát!”

„Ennél rosszabb döntést nem is hozhatott volna! Sajnálom!”