„Nagyon rossz döntés volt” – egymásnak estek a szurkolók a magyar válogatott játékosa miatt

Légióst ritkán dicsérnek így Magyarországon – 12 év után, legendaként távozik hazánkból
„Ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt és közönségkedvenc lett.”
Imre Bence a nyártól Veszprémben folytatja pályafutását. A magyar válogatott jobbszélsőjének hazatérése megosztotta a szurkolókat.
Beigazolódtak a sajtóértesülések: Imre Bence magyar válogatott kézilabdázó jövő nyártól a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatánál folytatja a pályafutását – jelentette be szombaton a klub. Ennek a hírnek nem minden veszprémi szurkoló örült.
„Imre Bence tökéletesen illik abba a képbe, amit a magyar játékosokról vázoltam a Veszprémbe érkezésemkor – idézte a magyar klub Bartha Csabát, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatóját. – Mi minden olyan magyar játékost szívesen látunk, aki klub- és válogatott szinten is magas szintű teljesítményt nyújt, képes hozzásegíteni bennünket a Bajnokok Ligája megnyeréséhez, valamint szakmailag és emberileg is illeszkedik a hosszú távú stratégiánkba. De önmagában az nem elég, hogy mi mit szeretnénk. Ehhez az is kell, hogy a kiszemeltünk igenis nálunk, a Veszprémben akarjon játszani. Bencével egymásra találtunk, nagyon büszke vagyok arra, hogy a több sztárkérője közül bennünket választott.”
Imre Bence hosszú távú, 2030 nyaráig szóló megállapodást írt alá. A magyar válogatott jobbszélső a THW Kieltől tér haza.
„Sokáig gondolkodtam, mi lenne a jó döntés a kézilabda-pályafutásom szempontjából, és arra jutottam, eljött az ideje, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljek
– jelentette ki a 23 éves játékos. – Óriási váltás, de az, hogy a világ egyik legjobb és legsikeresebb edzőjével dolgozhatok együtt egy magyar csapatnál, nagyon motivál. Emellett nagyon fontos, hogy a családom Magyarországon él, és bár szereztem új barátokat is Kielben, egyedül nem volt könnyű. A család nekem nagyon fontos, legalább annyira, mint a kézilabda. Jól éreztem és érzem magam Kielben, de most ez a legjobb döntés. Nagyon sokat jelentett a számomra, hogy Veszprémben nem csupán a vezetőkkel, de Xavi Pascuallal is hosszasan tudtam egyeztetni. Felvette velem a kapcsolatot, elmondta az elképzeléseit, amik szakmai szempontból nagyon szimpatikusak voltak. Óriási pluszt jelentett, hogy négyszemközt mindent átbeszélhettünk. Ha valaki megnézi az eredménylistáját és megismeri, megállapíthatja, olyan edző, aki már letett valamit az asztalra és nagyon hiteles.”
„Tudom, nem leszek népszerű, de szerintem ő nem az a szint, hogy a világ egyik legjobb csapatában meghatározó játékos legyen!”
„Hát a Kielben, ami egy erős csapat, szórta a gólokat, akkor ebben a Veszprémbe teljesen jól befér, és még emelheti is a játék színvonalát!”
„Ennél rosszabb döntést nem is hozhatott volna! Sajnálom!”
„Most mondjuk szerintem pont örülni kellene. Üdv, Bence Veszprémben!”
„Nagyon rossz döntés volt. Itt csak cserepados lesz és nem tud fejlődni.”
„Szerintem jól döntöttél, Bence! Hajrá, Veszprém!”
„Nem egy szerencsés döntés! Igyekeztem finoman fogalmazni a pályafutását illetően! Remélem, van a szerződésében záradék, ha nem jön össze az, amire számít!”
„Azon kevés magyar játékosok egyike, akik erősítést jelentenek.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt és közönségkedvenc lett.”
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA