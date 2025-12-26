Ft
korrupció volodimir zelenszkij rusztem umerov timur mindics ukrajna

„Ez egy kemény médiaoffenzíva” – szánalmasan mentegetőzik Zelenszkij barátja, az ukrán korrupciós botrány kulcsszereplője

2025. december 26. 20:39

Az izraeli tengerparton akadtak Timur Mindics üzletemberre.

2025. december 26. 20:39
null

Az Ukrajinszka Pravda újságírója az izraeli tengerparton találkozott Timur Mindics üzletemberrel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli barátjával, akit az ukrajnai korrupciós ügyek egyik kulcsszereplőjeként emlegetnek – írja a meduza.io. Mindics szerint az ügye legnagyobb része valójában médiahadjárat, és őt tették meg bűnbaknak. „Ez egy kemény médiaoffenzíva. Nem kívánok nyilatkozni a büntetőügy részleteiről, mivel folyamatban van a nyomozás, és lesz bírósági tárgyalás” – mondta.

Mindics hangsúlyozta, hogy ismeri Rusztem Umerov volt védelmi minisztert és Herman Haluscsenkót, az energiaügyi minisztérium volt vezetőjét, ám soha nem adott nekik utasításokat. 

„Ma már rengeteg dolgot tulajdonítanak nekem, ami egyszerűen nem történt meg. Nem akarok konkrét tényekről beszélni, hogy ne rontsam tovább az amúgy sem könnyű helyzetemet: Izraelben vagyok, nagy nyomás alatt állok – nem ez a legjobb időszak számomra. Most bármiért meg lehet engem vádolni, akár az izraeli háborúért is. 

Ma mindenben én vagyok a hibás. Idővel minden kiderül”

– tette hozzá. Zelenszkijjel való kapcsolatáról elmondta, már régóta nem beszéltek, és sajnálatos módon az elnöksége alatt ritkán tartották a kapcsolatot.

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

