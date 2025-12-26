„Ez egy kemény médiaoffenzíva” – szánalmasan mentegetőzik Zelenszkij barátja, az ukrán korrupciós botrány kulcsszereplője

Az Ukrajinszka Pravda újságírója az izraeli tengerparton találkozott Timur Mindics üzletemberrel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli barátjával, akit az ukrajnai korrupciós ügyek egyik kulcsszereplőjeként emlegetnek – írja a meduza.io. Mindics szerint az ügye legnagyobb része valójában médiahadjárat, és őt tették meg bűnbaknak. „Ez egy kemény médiaoffenzíva. Nem kívánok nyilatkozni a büntetőügy részleteiről, mivel folyamatban van a nyomozás, és lesz bírósági tárgyalás” – mondta.

Mindics hangsúlyozta, hogy ismeri Rusztem Umerov volt védelmi minisztert és Herman Haluscsenkót, az energiaügyi minisztérium volt vezetőjét, ám soha nem adott nekik utasításokat.