Közölték a feltételeiket: az ukrán gazdák követelései veszélybe sodorhatják a magyar gazdákat

Az Ukrán Agri-Business Club a napokban Brüsszelben tartott konferenciát „Ukrán mezőgazdaság az EU-ban” címmel. Az ukrán agrárvállalkozások képviselői arról beszéltek, milyen feltételekre van szüksége Ukrajnának akkor, ha csatlakozik az Európai Unióhoz – számolt be az Agrinform.

Míg a jelenlegi tagállamok termelőinek – így a magyarországiaknak is – számos szigorú környezetvédelmi előírást kell betartaniuk, az ukránok tíz év mentességet kérnek ez alól. Ugyanakkor már a csatlakozás kezdetétől élnének az uniós támogatások és a szabad piac adta előnyökkel.