Közölték a feltételeiket: az ukrán gazdák követelései veszélybe sodorhatják a magyar gazdákat

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Ráadásul ennek kapcsán az elemző szerint „a mi életünkről, pénztárcánkról, anyagi lehetőségeinkről és perspektívánkról van szó”.
Ukrajna uniós csatlakozása esetén azonnal élnének minden előnnyel, de az elvárások teljesítéséhez tíz év haladékot kérnek.
Az Ukrán Agri-Business Club a napokban Brüsszelben tartott konferenciát „Ukrán mezőgazdaság az EU-ban” címmel. Az ukrán agrárvállalkozások képviselői arról beszéltek, milyen feltételekre van szüksége Ukrajnának akkor, ha csatlakozik az Európai Unióhoz – számolt be az Agrinform.
Míg a jelenlegi tagállamok termelőinek – így a magyarországiaknak is – számos szigorú környezetvédelmi előírást kell betartaniuk, az ukránok tíz év mentességet kérnek ez alól. Ugyanakkor már a csatlakozás kezdetétől élnének az uniós támogatások és a szabad piac adta előnyökkel.
Az ukrajnai agrárcégek úgy vélik, az uniós csatlakozástól számítva legalább tízéves átmeneti időszakra van szüksége az országnak ahhoz, hogy teljes körűen alkalmazza az uniós előírásokat, valamint alkalmazkodjon az EU szabályrendszeréhez és versenyfeltételeihez.
Ezzel szemben az uniós tagsággal járó előnyökre már azonnal igényt tartanak:
úgy vélik, az uniós támogatásokat már az átmeneti időszak kezdetétől biztosítani kellene az ukrán termelők számára. Ráadásul ezeket a támogatásokat ugyanolyan feltételek mellett szeretnék igénybe venni, mint a többi tagállam.
Végezetül az EU strukturális alapjaihoz is azonnali hozzáférést követelnek, ami szerintük elengedhetetlen a mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztéséhez és a termelés modernizációjához.
Nyitókép: Pixabay