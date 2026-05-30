Von der Leyen nyíltan beszélt a migrációs paktum magyarországi végrehajtásáról

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A brüsszeli találkozó után elsősorban az uniós forrásokról szólt a politikai vita, ám egy másik kijelentés sem maradt észrevétlen. A migrációs paktum végrehajtásáról maga Ursula von der Leyen beszélt Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján, és arról is szólt, hogy ezen a területen együtt dolgoznának a magyar kormánnyal.
A migrációs paktum kérdése ugyan háttérbe szorult a 16,4 milliárd eurós, befagyasztott uniós forrásokról szóló viták mellett, Ursula von der Leyen azonban a Magyar Péterrel tartott közös sajtótájékoztatón világossá tette, hogy Brüsszel a végrehajtásra készül. Az Európai Bizottság elnöke a találkozó után nemcsak az uniós forrásokról beszélt, hanem külön kitért a bevándorlási szabályozás új rendszerére is.
Szavai alapján nem az volt a kérdés, hogy megvalósul-e a paktum, hanem az, hogy miként hajtják végre azt. Ursula von der Leyen a sajtótájékoztatón egyértelműen utalt arra, hogy az Európai Unió által elfogadott rendszer végrehajtása napirenden van. Mint fogalmazott:
Aztán a migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal.
A bizottsági elnök kijelentéséből az derül ki, hogy Brüsszel nemcsak támogatja a paktum alkalmazását, hanem annak gyakorlati megvalósításán is dolgozik. Von der Leyen ráadásul arról beszélt, hogy a magyar kormánnyal közösen kívánják elérni ezt a célt. Ez azt jelenti, hogy a brüsszeli elképzelések szerint Magyarország sem képezne kivételt a rendszer alkalmazása alól.
Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter a kampányban többször tagadta, hogy a Tisza párt támogatná a migrációs paktumot.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP