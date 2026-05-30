Von der Leyen nyíltan beszélt a migrációs paktum magyarországi végrehajtásáról

2026. május 30. 14:59

A brüsszeli találkozó után elsősorban az uniós forrásokról szólt a politikai vita, ám egy másik kijelentés sem maradt észrevétlen. A migrációs paktum végrehajtásáról maga Ursula von der Leyen beszélt Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján, és arról is szólt, hogy ezen a területen együtt dolgoznának a magyar kormánnyal.

A migrációs paktum kérdése ugyan háttérbe szorult a 16,4 milliárd eurós, befagyasztott uniós forrásokról szóló viták mellett, Ursula von der Leyen azonban a Magyar Péterrel tartott közös sajtótájékoztatón világossá tette, hogy Brüsszel a végrehajtásra készül. Az Európai Bizottság elnöke a találkozó után nemcsak az uniós forrásokról beszélt, hanem külön kitért a bevándorlási szabályozás új rendszerére is. 

Szavai alapján nem az volt a kérdés, hogy megvalósul-e a paktum, hanem az, hogy miként hajtják végre azt. Ursula von der Leyen a sajtótájékoztatón egyértelműen utalt arra, hogy az Európai Unió által elfogadott rendszer végrehajtása napirenden van. Mint fogalmazott:

Aztán a migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal.

A bizottsági elnök kijelentéséből az derül ki, hogy Brüsszel nemcsak támogatja a paktum alkalmazását, hanem annak gyakorlati megvalósításán is dolgozik. Von der Leyen ráadásul arról beszélt, hogy a magyar kormánnyal közösen kívánják elérni ezt a célt.  Ez azt jelenti, hogy a brüsszeli elképzelések szerint Magyarország sem képezne kivételt a rendszer alkalmazása alól.

Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter a kampányban többször tagadta, hogy a Tisza párt támogatná a migrációs paktumot.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
véna
2026. május 30. 15:25
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? igen - 56.163 nem - 3.362.224 egyéb kérdés ?
Türelem
2026. május 30. 15:24
Hazugság, nem is beszéltek róla, Magyar Péter elmondta, hogy csak az Orbán-i korrupció felszámolása volt a tét, az egyedüli feltétele a zöld lámpának....Ursula összebeszélt Orbánnal, aki kérte a részletek nyilvánosságra hozatalát...egyébként meg, nálunk a XIII.kerületben már folyik a migrációs zónák kijelölése, a Pozsonyi úti üzletek már gyűjtenek a menekültek lakáshoz, ingyenes egészségügyi ellátáshoz való juttatásához szükséges pénzügyi alap létrehozásához...A MAZSIHISZ is támogatja a migránsok befogadását a vallásközi párbeszéd jegyében.....Puzsér is gyűjtést szervez méltó fogadásukra....
cinkegolyó
2026. május 30. 15:23
Mindenki jegyezze fel a tiszaros ismerőseinek a lakcímét, alkalomadtán oda lehet küldeni a migránsokat. Petya címe megvan?
patriota-0
2026. május 30. 15:20
Ez csak egy picike szuverenitás feladás lesz. Remélem sok tiszás találkozik majd a következményével.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!