Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal! (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök történelminek nevezte a mai tárgyalásokat.
„- Sokan ilyenkor a szuverenitás elvesztését hozzák fel, a nyugdíjakról vagy az adórendszerről, ezek átalakításának kényszeréről beszélnek.
A szuverenitás elvesztése valójában az Orbán-kormány alatt történt meg, amikor az országot kínai, orosz és más külföldi hiteleknek és befektetőknek szolgáltatták ki. Egy ország akkor szuverén, ha van védelmi képessége, energiaellátása, stabil társadalma és gazdasági mozgástere, nem pedig akkor, ha pénzügyi lélegeztetőgépen van.
Semmilyen vállalást nem kellett tennünk sem a nyugdíjrendszerrel, sem az adórendszerrel kapcsolatban. Ha a jövőben lesznek változások, azok nem Brüsszel miatt lesznek, hanem azért, hogy több beruházás és több munkahely jöjjön Magyarországra.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP