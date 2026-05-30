Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Erről mindenkinek tudnia kell: így támadta meg a Google a jobboldali portálokat Magyarországon

2026. május 30. 09:25

Bár a magát függetlennek és objektívnek tartó média kéjesen ünnepel – mármint azok, akik nem kaptak valamiféle pozíciót a Tisza-kormányban –, valójában súlyos botrány, hogy a választási kampány befolyásolása után a Google végleg el akarja hallgattatni a jobboldali portálokat Magyarországon.

A választási kampány súlyos befolyásolása után sem áll le a Google: az algoritmus frissítésére hivatkozva megpróbálja teljesen ellehetetleníteni a jobboldali portálokat Magyarországon, amely gazdasági, presztízsbeli és piaci hátrányokat okoz többek között a Mandinernek, a Magyar Nemzetnek és az Origónak is.

A piacon egyeduralkodó keresőportál már tavaly július óta akadályozza, hogy a Mandiner hírei eljuthassanak az olvasókhoz:

miután lapunk elsőként írt Sebestyén József tragédiájáról, amely jelentős bel- és külpolitikai vihart kavart, a Google Discoverből érkező kattintások száma 78 százalékkal, a Google keresőjéből érkezők pedig 21 százalékkal csökkentek az előző három hónap átlagához viszonyítva, egyik napról a másikra.

Mindezt úgy, hogy nem változtattunk szerkesztőségi munkarendünkön vagy technikai infrastruktúránkon – annyit tettünk, hogy nem hallgattuk el Sebestyén József tragédiáját és az ukránok kényszersorozásainak borzalmát. Teljesen életszerűtlennek tűnik, hogy miközben elsőként és kiemelten foglalkoztunk az év egyik legfontosabb külpolitikai botrányával, egyik napról a másikra eltűnik a Google Discoverből érkező olvasóink csaknem 80 százaléka.

Természetesen mindent megtettünk annak érdekében, hogy releváns választ kapjunk a Google magyarországi és régiós vezetőitől, ám a vállalati sablonreakción kívül más nem érkezett, pedig az általunk bemutatott adatsorok egyértelmű képet mutattak.

2025-ben a legmagasabb és legalacsonyabb egyetlen napra vonatkozó Discover-kattintásszám közötti különbség meghaladta az 1,3 milliót – ez az ingadozás a magyar médiapiaci környezetben erősen rendhagyó.

Az elmúlt hónapokban több Google-közeli szakértővel és elemzővel beszéltünk, névvel egyikük sem vállalta az álláspontját, mondván, az amerikai óriáscég számos területen tudna ártani nekik. Ők kivétel nélkül azt állították, hogy

a Google igenis képes politikai okokból „tekergetni” a weboldalak elérést, utána pedig könnyedén mutogathat az algoritmus működésére a hivatalos kommunikációjában.

A legfrissebb statisztikák pedig azt mutatják, hogy a választások után is folytatják a hadjáratot a tengerentúlról, méghozzá a bevált recept szerint: a múlt héten, ismét egyik napról a másikra a Google Discoverből érkező kattintások száma 87 százalékkal, a Google keresőjéből érkezők csaknem 60 százalékkal zuhantak vissza. Ismételjük: mindez úgy történt, hogy nem változtattunk szerkesztőségi munkarendünkön vagy technikai infrastruktúránkon, ahogyan a hirdetési stratégiánkon sem.

Ugyanígy járt több meghatározó jobboldali portál, például a Magyar Nemzet is, amelyről kéjes örömmel számolt be a magát függetlennek és objektívnek tartó média – mármint a megmaradtak, akik nem kaptak pozíciót a Tisza-kormányban…

Facebook-cenzúra: itt sem volt kegyelem

Korábban a másik nagy amerikai vállalat, a Facebook is előszeretettel korlátozta a Mandinert és a jobboldali hangokat. Rod Dreher amerikai konzervatív szerző azt írta a The American Conservative nevű portálon, hogy „a nyugat hazug módon kezeli az ittenieket” – mármint a közép-európaiakat; valamint „könnyű elképzelni, hogy Ferenc pápa miért nem szereti Orbán Viktort”, és „Orbán szerint Európa halálát jelentené” Európa kapuinak megnyitása a bevándorlók előtt. Dreher eme véleménycikkét mi leszemléztük, egyben a szemlénket kiposztoltuk a Facebookra.

A Facebook azt jelezte felénk, hogy szerinte Rod Dreher állításai nem felelnek meg valamiféle „tényeknek”, miközben ezek nem tény-, hanem értékelő állítások voltak.

Főleg Orbán és Ferenc pápa értékelésével volt problémája a Facebooknak. Mikor végre sikerült közvetítőkön keresztül elérnünk valakit a Facebooknál, azt a tanácsot kaptuk, hogy ne nagyon szemlézgessük Drehert, mivel a sok feljelentés miatt ő a „veszélyes” kategóriába van sorolva.

Majd jött az újabb figyelmeztetés, hogy nem kellene hírt adnunk Toroczkai László Mi Hazánk-elnök akcióiról, de ha esetleg mégis hírt adnánk róluk, használjuk csak a „szélsőjobboldali” jelzőt.

Végül 2021 decemberben jött a konkrét fenyegető üzenet és a korlátozás a Facebook részéről. A büntetés oka: a Toroczkai vezette Mi Hazánk tüntetéséről szóló március 15-ei hírünk még aznapi, facebookos megosztása, benne Toroczkai kijelentéseinek közlésével. A Facebook tehát egy háromnegyed évvel azelőtti, hírértékű eseményről szóló cikkünket vette elő.

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
mr-woof-2
2026. május 30. 10:59
Szerintem csak annyi történt, hogy az emberek rájöttek, tudatosan hülyítettétek őket (vezet a fidesz, minden rendben, MP fegyvereket, katonákat küld háborúzni...) és máshol minőségi hírekrt olvashatnak. A google és a facebook pedig ezt a változást vette észre és személyi preferenciák alapján ajánl cikkeket.
bozzio-2
2026. május 30. 10:58
Nem vagyok a Facebook-on, nem is voltam, próbálom is kerülni. Valaki csak olvasgatja az ilyen tartalmakat, gondolom magyar lehet, vagy ért is talán magyarul, őket kellene kinyomozni, hogy kik azok, névvel címmel, nyilvánosságra kell hozni......a többit lehet tovább gondolni. Én szívesen áldoznék rá anyagilag is, hogy ez megtörténjen, csak össze kellene fogni, gondolom nem csak én vagyok ezzel az ötlettel.
martens
2026. május 30. 10:57
Könnyű rángatni a proli csőcseléket, bármi baromságot be lehet nekik adni.
westend
2026. május 30. 10:54
tényleg, poloskaszagú pojácánk ma hányat posztolt már a kólásdoboz-agyhalottjai számára?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!