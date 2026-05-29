Parlamenti hét: túl sok PERFORMANSZ, kevés kormányzás!

Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? – azonnali választ követel Orbán Viktor Magyar Pétertől!
Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta a volt kormányfő.
A plenáris üléseken több volt a politikai színjáték, mint a kézzelfogható eredmény a Parlamentben. A Tisza-kormány első hete megmutatta: a vitákban nincs hiány, a kormányzásban viszont annál több a kérdőjel.
A hét elején nem maradt események nélkül az Országgyűlés. A Tisza-kormány első igazán kemény parlamenti hete látványos vitákat és politikai üzengetéseket hozott, jelentős eredményeket azonban annál kevésbé. Magyar Péter ezúttal sem maradt a háttérben: a plenáris üléseken és a kormányoldali felszólalások alatt is folyamatosan magára vonta a figyelmet, miközben a Fidesz szerint egyre inkább a politikai performansz uralja a Tisza parlamenti működését.
A hét egyik legnagyobb vitáját a „Lex Orbánként” emlegetett alkotmánymódosítás váltotta ki, amely komoly indulatokat kavart az ülésteremben.
Terítékre kerültek vizsgálóbizottságok, kormányzati tervek és több fontos közéleti kérdés is, a figyelmet azonban leginkább a politikai adok-kapok kötötte le. Mi történt valójában a keddi és szerdai üléseken, és ki rendezte a parlamenti valóságshow-t?
