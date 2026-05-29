iihf Fehéroroszország Oroszország jégkorong

Újabb fontos sportágban kaphatnak fokozatos enyhítést az oroszok és a fehéroroszok

2026. május 29. 19:46

Ifjúsági szinten már vissza is emelték a belaruszokat – a svájciak kárára. Oroszország és Fehéroroszország nemzeti csapatainak szerepléséről a jövőben tornáról tornára dönthet a nemzetközi szövetség.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség vezető testülete, az IIHF Tanács a jövőben tornáról tornára dönthet az orosz válogatott szerepléséről – számolt be a szervezet a közleményében. Az orosz válogatottak és klubok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nem vehetnek részt a nemzetközi szövetség által rendezett viadalokon.

Fehéroroszország-Oroszország
Arra még biztosan várni kell, hogy a fehéroroszok és az oroszok felnőttszinten ismét egymásnak feszülhessenek (Fotó: Gints IVUSKANS / AFP)

Az orosz szövetség megtámadta a döntést

Az IIHF Tanács idén januárban úgy határozott, hogy 

az oroszok a 2026–2027-es idényben sem térhetnek vissza a nemzetközi vérkeringésbe biztonsági okok miatt, ám ezt a döntést az orosz szövetség jogi úton megtámadta.

A fellebbviteli testület, az IIHF fegyelmi bizottsága most hatályon kívül helyezte a Tanács januári határozatát, azt viszont hangsúlyozta, hogy ez még nem jelenti automatikusan az oroszok visszatérését. A fegyelmi bizottság indoklásában azt is jelezte, hogy a Tanács januárban hozott döntése a jelenlegi formájában nem tartható fenn, ezért a testületnek újra kell értelmeznie az orosz helyzetet, és így majd versenyről versenyre születhet döntés bárminemű orosz szereplésről.

Az oroszokkal együtt 2022-ben kizárt fehéroroszok azonban ifjúsági és női szinten visszatérhetnek jövőre, mégpedig abba az osztályba, ahonnan korábban kizárták őket. Például a fehérorosz ifjúsági válogatott 2027-ben újra a tízcsapatos elitben játszhat, így a svájciak hiába nyerték meg a divízió I/A-tornát, mégsem jutottak fel.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Melanie Duchene

