Újabb fontos sportágban kaphatnak fokozatos enyhítést az oroszok és a fehéroroszok

Téli olimpia: nincsenek oroszok, nincs egymilliárd dollár
Hatalmas sztárok maradnak le Milánóról.
Ifjúsági szinten már vissza is emelték a belaruszokat – a svájciak kárára. Oroszország és Fehéroroszország nemzeti csapatainak szerepléséről a jövőben tornáról tornára dönthet a nemzetközi szövetség.
A Nemzetközi Jégkorong Szövetség vezető testülete, az IIHF Tanács a jövőben tornáról tornára dönthet az orosz válogatott szerepléséről – számolt be a szervezet a közleményében. Az orosz válogatottak és klubok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nem vehetnek részt a nemzetközi szövetség által rendezett viadalokon.
Az IIHF Tanács idén januárban úgy határozott, hogy
az oroszok a 2026–2027-es idényben sem térhetnek vissza a nemzetközi vérkeringésbe biztonsági okok miatt, ám ezt a döntést az orosz szövetség jogi úton megtámadta.
A fellebbviteli testület, az IIHF fegyelmi bizottsága most hatályon kívül helyezte a Tanács januári határozatát, azt viszont hangsúlyozta, hogy ez még nem jelenti automatikusan az oroszok visszatérését. A fegyelmi bizottság indoklásában azt is jelezte, hogy a Tanács januárban hozott döntése a jelenlegi formájában nem tartható fenn, ezért a testületnek újra kell értelmeznie az orosz helyzetet, és így majd versenyről versenyre születhet döntés bárminemű orosz szereplésről.
Az oroszokkal együtt 2022-ben kizárt fehéroroszok azonban ifjúsági és női szinten visszatérhetnek jövőre, mégpedig abba az osztályba, ahonnan korábban kizárták őket. Például a fehérorosz ifjúsági válogatott 2027-ben újra a tízcsapatos elitben játszhat, így a svájciak hiába nyerték meg a divízió I/A-tornát, mégsem jutottak fel.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Melanie Duchene