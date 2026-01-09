Téli olimpia: nincsenek oroszok, nincs egymilliárd dollár

Amennyiben az orosz jégkorongozók részt vehetnének a februári, milánói téli olimpián, úgy a férfi hokitorna bérköltsége átlépné az egymilliárd dolláros határt – így majdnem 925 millió dollárt tesz ki a játékosok éves fizetése. A 12 csapatból egyedül a házigazda olaszoknak nincs aktív NHL-es játékosuk, a franciáknak is van egy, az igazán elit gárdák (Egyesült Államok, Kanada, Svédország) pedig kizárólag Észak-Amerikában szereplő sztárokkal állnak fel. Az NHL-es éves alapfizetések alapján – a játékosok érdekvédelmi szervezetének (NHLPA) kimutatása szerint – az amerikai gárda az első, a 25 játékosuk összesen 199 millió dollárt keres a 2025/26-os idényben.

Az amerikai keret a legértékesebb az olimpián – de ehhez azért Alekszandr Ovecskinnek és a többi orosz sztárnak is lett volna egy-két szava... / Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Az oroszok top 3-asok lettek volna

A kanadai válogatott kerete 181,5, a svédé 157,5, a címvédő finné pedig 106,2 millió dolláros alapfizetéssel bír. A nagy négyes mögött áll a cseh (72,3 millió), a svájci (54,3) és a német (53) csapat. Az Európában játszó hokisok fizetése nagyságrendileg átlagban a tizede az NHL-es játékosokénak. Az oroszok az elveszített 2022-es pekingi olimpiai döntő óta nem vívtak tétmérkőzést, mert közvetlenül a játékok után robbant ki az ukrajnai háború, és emiatt eltiltották őket.