03. 14.
szombat
tisza világ Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter az oroszokkal vitette volna el a balhét, de ez is hazugság volt (VIDEÓ)

2026. március 14. 08:06

Ukránok helyett az oroszokra akarta fogni a Tisza-vezér, hogy feltörték a párt applikációját. Magyar Péter természetesen ebben az ügyben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 47. rész.

Kovács András
Magyar Péter a Tisza világ applikáció botrányát az ukránok helyett az oroszokra akarta fogni. Később a Tisza-vezér már azt állította, hogy orosz hekkerek törték fel a Tisza alkalmazását.

Magyar
Magyar Péter az orosz hekkerekről is hazudott 
Forrás: Mandiner

Később kiderült, hogy Magyar Péterék felelőtlensége is okozta, hogy mindenki számára elérhetővé váltak kétszázezer magyar állampolgár személyes adatai. A Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy nyilvánosságra került hangfelvételen beszélt arról, hogy túl korán, a szükséges mértékű tesztelés nélkül indították be a Tisza Világ telefonos alkalmazást.  Ezt még korábban, a 2025. október 6-án nyilvánosságra hozott mintegy húszezer szimpatizánst érintő adatszivárgás után mondta el Gyuk Zsolt. A Magyar Nemzet megkeresésére megerősítette, beszélt az applikációról különböző tiszás belső fórumokon októberben, miután ő is részt vett még augusztusban az alkalmazás tesztelésében.

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Sok sebből vérzett a Tisza Világ applikáció

A hangfelvételen azt ecsetelte, elég sok sebből vérzik a program és nem engedte volna ki az applikációt abban az állapotában, de az idő meg már szorított, a tesztelésekbe ezért bele kellett kezdeni. – És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza Szigeteket – fogalmazott.

A Magyar Nemzet kérdésére azzal magyarázta a korábbi szavait, hogy a telefonos alkalmazást a felhasználói élmény szempontjából tesztelték, és olyan hiányosságokra utalt, mint például a képernyőképek javítása, vagy egy-egy újabb mező elhelyezése, amelyek növelhetik a felhasználói élményt. 

Gyuk állította, a biztonsági kérdésekre nincs rálátása, az említett tesztelés nem is az esetleges adatszivárgás lehetőségének kiszűrésére irányult, a szoftver adatbiztonsági fejlesztése mások feladata volt. Elárulta azt is, hogy ugyan informatikus, de azt nem tudja megítélni, hogy a rendszeren belüli aknamunka vagy külső támadás okozhatta-e az újabb, brutális mértékű adathalmaz nyilvánosságra kerülését.

A Tisza Párt adatszivárgási botránya

2025. szeptember 9-én indult el Tisza Világ néven a párt mobiltelefonos alkalmazása, ám az öröm nem tartott sokáig, már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki. A botrányt október 6-án kirobbantó Index arról is írt, hogy a Tisza applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek. Két nappal később azzal állt elő a Tisza, hogy titkosszolgálati akcióval támadta őket a kormány, a kémet szeptember 12-én eltávolították. Csakhogy kiderült: az adatszivárgás nem szűnt meg szeptember 12-én, vagyis a Tiszánál nem mondtak igazat arról, mi is történt valójában.

A botrány október 31-én tovább folytatódott: kikerült az adatszivárgásokkal foglalkozó LeakBase.la internetes oldalra négy link, amelyek egy gigantikus adattömegre mutattak. A kétszázezer nevet tartalmazó lista a megnevezés alapján a Tisza mobilalkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki. 

Magyar Péterék botránya egyre szövevényesebb 

Egy nappal később, november elsején, szombaton egy magyar számítástechnikai oldalon, a Prohardver.hu-n megjelent egy szöveg ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”. 

  • Ugyanazon a napon a Reddit közösségi oldalon is felbukkant egy bejegyzés, amelynél több komment is megerősítette, hogy a kétszázezres lista a Tiszától szivárgott ki.
  •  Csakhogy a szakportálon és a Redditen olvasható bejegyzés nagyon gyorsan eltűnt.

Ezután, vasárnap este Magyar Péter is megszólalt az ügyben, és magyarázatként olyan nemzetközi hekkerek támadását emlegette, akik mögött az orosz szolgálatok állnak. Később a Magyar Nemzet szintén lehozott egy tiszás zárt csoportbeli beszélgetést, amelyben a párt egyik vezető informatikusa, Rosta Bendegúz számolt be a többieknek az adatok kikerülésének körülményeiről. Kiderül többek között az is, hogy még a Tisza informatikusai sem tudták, hogyan kerültek ki október elején az adatok. Ez egyúttal azt jelenti, hogy Magyar Péter hazugságot állított, amikor orosz szolgálatok által megrendelt hekkertámadásra fogta az irdatlan adathalmaz kiszivárgását.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
martens
2026. március 14. 09:27
Az oroszok nem is foglalkoznak ezzel a barommal. - Ennek hülyének csak az idióta Tiszás bandája dől be.
Szerintem
2026. március 14. 08:53
A kiszivárgás egy dolog. A leginkább aggályos, hogy a tiszafostos begyűjtötte a balekjai adatait, hogy átadja az ukrán szolgálatoknak. Mint potenciálisan beszervezhetőket kémkedésre, hírszerzésre, akciók, akár terrorcselekmények elkövetésére is.
polárüveg
2026. március 14. 08:40
Magyar Péter = Darth Weber + SMS Leyen + Zelenszkij capo di capo + Black Rock Merz = City of London Magyar Pétert nem a választások megnyerésére építették fel. Hanem olyan ürügynek, amelyre hivatkozva megpuccsolhatják a választott parlament kormányát. Ezt a szándékot a Medián 20%-os Tisza nyerési közvéleménykutatásnak álcázott hazugsága mutatja. A VÁLASZTÁSOK UTÁN LEGITIMÁCIÓS TÜNTETÉSEK-ZAVARGÁSOK ÉS KÜLFÖLDI BEAVATKOZÁSOK VÁRHATÓK!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!