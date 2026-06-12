„Úgy tűnik, a Magyar-kormány – nagyon helyesen – helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát és felhagy a vendégmunkás-importtal. Ettől azonban még sorjáznak a kérdőjelek a munka világában. Helyreállítják-e az automatikus szakszervezeti tagdíj-átutalást a közszférában, a közüzemi dolgozók sztrájkjogát, a csoportos létszámleépítés garanciáit? Helyreáll-e a munkáltatók teljes kárfelelőssége a munkahelyi baleseteknél, a foglalkozási megbetegedéseknél? Kapnak-e munkajogi védelmet a kikölcsönzött munkavállalók a mondvacsinált kirúgásokkal szemben? Mi lesz a túlóratörvénnyel? Lesz-e újra közalkalmazotti védelem a teljes közszférában? Lesz-e újra munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat?

A választási kampányban úgy tűnt, mintha tényleg Orbán Viktor volna a Naprendszer középpontja, akit, ha kimozdítanak a helyéről, minden jóra fordul, csak éppen a globális kapitalizmus lényegi problémájáról, a kizsákmányolásról nem esett egy árva szó sem.