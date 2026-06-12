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magyar kormány tisza orbán viktor

A hatalomváltás tabuja a kizsákmányolás

2026. június 12. 07:06

Mire számíthatnak a munkavállalók az új kormánytól a tőkével szembeni küzdelemben?

2026. június 12. 07:06
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Schiffer András
Schiffer András
Index

„Úgy tűnik, a Magyar-kormány – nagyon helyesen – helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát és felhagy a vendégmunkás-importtal. Ettől azonban még sorjáznak a kérdőjelek a munka világában. Helyreállítják-e az automatikus szakszervezeti tagdíj-átutalást a közszférában, a közüzemi dolgozók sztrájkjogát, a csoportos létszámleépítés garanciáit? Helyreáll-e a munkáltatók teljes kárfelelőssége a munkahelyi baleseteknél, a foglalkozási megbetegedéseknél? Kapnak-e munkajogi védelmet a kikölcsönzött munkavállalók a mondvacsinált kirúgásokkal szemben? Mi lesz a túlóratörvénnyel? Lesz-e újra közalkalmazotti védelem a teljes közszférában? Lesz-e újra munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat?

A választási kampányban úgy tűnt, mintha tényleg Orbán Viktor volna a Naprendszer középpontja, akit, ha kimozdítanak a helyéről, minden jóra fordul, csak éppen a globális kapitalizmus lényegi problémájáról, a kizsákmányolásról nem esett egy árva szó sem.

Mire számíthatnak a munkavállalók az új kormánytól a tőkével szembeni küzdelemben? Ha a kormánypárt programját és a kormányzati struktúrát nézzük: nem sok jóra. Nincs is ebben semmi rendkívüli. Elvégre a NER – a bérharc és a munkajogi védelem egymással párban járó kiiktatásával, az „adminisztratív terhek” csökkentésével, a lefelé tartó adó- és bérversennyel – mégiscsak a globális nagytőke kedvében igyekezett járni, csakhogy az időközben megelégelte a politikai tőkések számára kihasított sápot, és kiáradt a Tisza. A tőkefrakciók magyarországi csatájához asszisztált hatmillió választópolgár. Innen indulunk.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Ödenburger
2026. június 12. 07:44
> a lefelé tartó [adó- és] bérversennyel Minden tisztelettel Schiffer András erkölcsi integritása iránt, de a tényszerűségre figyelve ez az érvelés nem áll meg.
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1
0
oberennsinnen49
•••
2026. június 12. 07:31 Szerkesztve
Ez elképzelhető? Nyilvánvalóan: nem. Következtetés: 1. a befektetővel meg kell értetni, hogy a magyar embereket kezelje méltó módon, 2. a munkavállaló, ha az egészségkárosítás bármely formája átlépi a vörös vonalat, ezt jelezze, 3. az állami ellenőrzés, nyomon követés lépjen közbe, legyen átlátható, nyilvános, az esetekről, a cég neve nélkül jelenjen meg összefoglaló rendszeres időközönként. És: Magyar PÉter Gödi halálgyárára és a többi aljas hazugságaira tekintettel: ez az ellenőrzés terjedjen ki a média hecckampányára, félrevezetésére, nagyon kemény büntető lehetőséggel.
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1
0
Dixtroy
2026. június 12. 07:31
"Lesz-e újra munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat?" Mindig is volt, mi ez a baromság?
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3
0
oberennsinnen49
2026. június 12. 07:28
"a NER – a bérharc és a munkajogi védelem egymással párban járó kiiktatásával, az „adminisztratív terhek” csökkentésével, a lefelé tartó adó- és bérversennyel – mégiscsak a globális nagytőke kedvében igyekezett járni, csakhogy az időközben megelégelte a politikai tőkések számára kihasított sápot, és kiáradt a Tisza. " Pontos látlelet, azzal a kiegészítéssel: mindezt Gyűlöl Péter úgy adta elő, hogy a "Tolvaj, korrupt Orbán-kormány ellopta a magyar emberek pénzét..." De ez zárójelben, amit Schiffer érzékeltet: ...nincs ez rendben, nem volt rendben az orbánizmus, amikor a magyar munkavállalók életfeltételeit, egészségét, mentalitásának eltorzítását, (értsük a sok-sok rosszat ezek alatt). Rendben, jogos. És a másik lehetőség, ha mindezeket a jogosultságokat Orbán nem veszi el, de megadja, akkor?... Akkor ma lenne kb. 1-2 millió munkanélküli, akiket az államnak kellene eltartania. Folyt.
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