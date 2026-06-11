Vadászatba kezdtek a hozzátartozók – lövések dördültek Monoron (VIDEÓ)

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Négy férfit vittek el a rendőrök.
Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy többen két autóval jelentek meg egy monori utcában, ahol fenyegették az ott tartózkodókat, majd egy fegyvernek tűnő eszközzel lövéseket adtak le a levegőbe június 9-én. Személyi sérülés nem történt – írja a rendőrségi portálra hivatkozva a Magyar Nemzet.
A történtek előzményeként egy korábbi konfliktus szolgált, amelyben egy 17 éves fiatal könnyebb sérüléseket szenvedett. A sértett hozzátartozói ezt követően a feltételezett elkövetők nyomába eredtek, ami végül az incidenshez vezetett.
A monori rendőrök azonnal megkezdték a tanúk felkutatását és az információk összegyűjtését. A gyors nyomozás eredményeként sikerült azonosítani a gyanúsítottak által használt járműveket, valamint azok tartózkodási helyét.
A nyomozók végül két különböző helyszínen összesen négy férfit állítottak elő. A tanúk kihallgatása során több olyan személyt is meghallgattak, akik fontos információkkal segítették az ügy tisztázását.
A Monori Rendőrkapitányság csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított eljárást. A 30 éves P. Eriket, az 56 éves Sz. Lászlót, a 24 éves S. Adriánt és a 34 éves V. Zoltánt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Képernyőmentés: Youtube