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monor monori rendőrkapitányság rendőr

Vadászatba kezdtek a hozzátartozók – lövések dördültek Monoron (VIDEÓ)

2026. június 11. 20:53

Négy férfit vittek el a rendőrök.

2026. június 11. 20:53
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Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy többen két autóval jelentek meg egy monori utcában, ahol fenyegették az ott tartózkodókat, majd egy fegyvernek tűnő eszközzel lövéseket adtak le a levegőbe június 9-én. Személyi sérülés nem történt – írja a rendőrségi portálra hivatkozva a Magyar Nemzet.

A történtek előzményeként egy korábbi konfliktus szolgált, amelyben egy 17 éves fiatal könnyebb sérüléseket szenvedett. A sértett hozzátartozói ezt követően a feltételezett elkövetők nyomába eredtek, ami végül az incidenshez vezetett.

A monori rendőrök azonnal megkezdték a tanúk felkutatását és az információk összegyűjtését. A gyors nyomozás eredményeként sikerült azonosítani a gyanúsítottak által használt járműveket, valamint azok tartózkodási helyét.

A nyomozók végül két különböző helyszínen összesen négy férfit állítottak elő. A tanúk kihallgatása során több olyan személyt is meghallgattak, akik fontos információkkal segítették az ügy tisztázását.

A Monori Rendőrkapitányság csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított eljárást. A 30 éves P. Eriket, az 56 éves Sz. Lászlót, a 24 éves S. Adriánt és a 34 éves V. Zoltánt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Képernyőmentés: Youtube

 

Összesen 4 komment

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isler111
2026. június 11. 21:54
Ez is OOOOOObán miatt van!!!!! Ja meg a késő buszok is!!!
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chiron
2026. június 11. 21:18
Ezek a mai "fiatalok." A Mandiner pedig megéri a pénzét, mint arra már előttem is felfigyeltek mások. Nem tudom, kinek az ötlete volt, hogy egy orwelli (1984) "Kétperces Gyűlölet" - fórummá silányítsa ezt a JOBB sorsra érdemes orgánumot, ezekkel a hergelő cikkekkel. De remélem, ezért a koncepcióért külön bugyror vár rá a Médiabűnösök Poklában.
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szim-patikus
•••
2026. június 11. 21:02 Szerkesztve
Már megint a potrohos cigányok.
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