Vadászatba kezdtek a hozzátartozók – lövések dördültek Monoron (VIDEÓ)

Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy többen két autóval jelentek meg egy monori utcában, ahol fenyegették az ott tartózkodókat, majd egy fegyvernek tűnő eszközzel lövéseket adtak le a levegőbe június 9-én. Személyi sérülés nem történt – írja a rendőrségi portálra hivatkozva a Magyar Nemzet.

A történtek előzményeként egy korábbi konfliktus szolgált, amelyben egy 17 éves fiatal könnyebb sérüléseket szenvedett. A sértett hozzátartozói ezt követően a feltételezett elkövetők nyomába eredtek, ami végül az incidenshez vezetett.