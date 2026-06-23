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erzsébet híd bűncselekmény rendőr police pride

Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a Pride-zászlókat

2026. június 23. 15:12

A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik – írja a rendőrség.

2026. június 23. 15:12
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást, mert ismeretlen elkövető több tucat Pride-zászlót dobott a Dunába – írja a police.hu. A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt,

egy 58 éves mogyoródi férfit, akit 2026. június 22-én az esti órákban otthonában elfogtak.

Elfogását követően előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.

„Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált” – fogalmazott az elkövető.

Úgy döntöttem, hogy a gyerekeim és a gyerekeink jövője érdekében bemegyek a városba, és leszedem azokat a zászlókat. 

„A szándékom nem a rongálásra irányult. Úgy gondolom, azon a helyen a magyar lobogónak kellett volna lennie. Amikor vízbe dobtam a zászlót, ügyeltem rá, hogy azzal a hajóforgalmat ne veszélyeztessem. Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon.”

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Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 114 komment

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angeleye
2026. június 23. 17:19
Kőbe kell vésni a szavait.
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Robert69
2026. június 23. 17:16
Miután az adott rongyoknak nincs jogi vagy jogvédett definíciója, kvázi dekorációs elemek, így legfeljebb rongálás vétségét kövehette el. De szerintem ezt sem, hiszen szabad vélemény nyílvánítás van: valaki kihelyezte mert az a véleménye, hogy kell, más pedig leszedte mert az a véleménye, hogy nem.
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Hesperia
2026. június 23. 17:16
A másik oldalon ilyenkor már rég elindult volna a gyűjtés. Mi gyűjtünk ennek a bátor embernek?
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komloisracok
2026. június 23. 17:15
Bátor hazafi.
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