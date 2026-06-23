Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a Pride-zászlókat

„A szándékom nem a rongálásra irányult. Úgy gondolom, azon a helyen a magyar lobogónak kellett volna lennie. Amikor vízbe dobtam a zászlót, ügyeltem rá, hogy azzal a hajóforgalmat ne veszélyeztessem. Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon.”