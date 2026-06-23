Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a Pride-zászlókat

Kifizeti az LMBTQ-zászlókat dobáló férfi büntetését Novák Előd
A Mi Hazánk képviselője szerint „érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt”.
A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik – írja a rendőrség.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást, mert ismeretlen elkövető több tucat Pride-zászlót dobott a Dunába – írja a police.hu. A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt,
egy 58 éves mogyoródi férfit, akit 2026. június 22-én az esti órákban otthonában elfogtak.
Elfogását követően előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.
„Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált” – fogalmazott az elkövető.
Úgy döntöttem, hogy a gyerekeim és a gyerekeink jövője érdekében bemegyek a városba, és leszedem azokat a zászlókat.
„A szándékom nem a rongálásra irányult. Úgy gondolom, azon a helyen a magyar lobogónak kellett volna lennie. Amikor vízbe dobtam a zászlót, ügyeltem rá, hogy azzal a hajóforgalmat ne veszélyeztessem. Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon.”
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A Mi Hazánk képviselője szerint „érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt”.
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A szlovákok szerint a magyar tulajdonú földek a szlovák államot illetik, Trump az olasz miniszterlnököt kritizálta, Zelenszkij pedig orosz megtorlástól tart. Mindeközben egy férfi a Dunába hajította az Erzsébet hídon lévő LMBTQ-lobokókat. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei vasárnap.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP