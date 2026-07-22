Sorozatban harmadszor: idén sem engedélyezi az önkormányzat a Nagyvárad Pride felvonulást

Florin Birta polgármester erre hivatkozva valamennyi javaslatot elutasította.

A város önkormányzata idén harmadik éve tagadja meg a szexuális kisebbségek felvonulásának engedélyezését azonos indokokkal. A szervezők tavaly 11 lehetséges útvonalat vázoltak fel, az elutasítás után idén már 115 alternatívát adtak, hogy ne lehessen könnyen elutasítani kérésüket.

Az Ark Oradea Egyesület korábbi közlése szerint a szombati rendezvényen szolidaritásból Hollandia és Portugália nagykövete is jelen lett volna, és másik hét ország diplomáciai képviselete is küldött volna résztvevőt. A szervezők szerint a rendezvény engedélyezését 30 országból több mint 150 civil szervezet kérte nyílt levélben.