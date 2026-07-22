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Nagyvárad LMBTQ-ideológia pride

Sorozatban harmadszor: idén sem engedélyezi az önkormányzat a Nagyvárad Pride felvonulást

2026. július 22. 19:33

Az elutasítás ellenére megtartják a rendezvényt, szombaton a nagyváradi polgármesteri hivatal előtt gyülekeznek.

2026. július 22. 19:33
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A nemzetközi szolidaritás ellenére idén sem engedélyezi a Nagyvárad Pride felvonulást a partiumi város vezetése, holott a helyi LMBTQ-közösséget képviselő Ark Oradea Egyesület 115 lehetséges útvonalat javasolt a szombatra tervezett rendezvény megtartásához – számolt be szerdán a helyi sajtó.

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Mivel a Tisza szavazótábora számára leginkább csak a Fidesz-ellenesség jelenti a közös nevezőt, a tábor meglehetősen heterogén, és megosztott a kérdésben.

A nagyváradi városvezetés indoklása szerint valamennyi javasolt útvonal a belvárosra, a két főtérre és a parkokra összpontosít, melyek vagy felújítás alatt állnak, vagy a szóban forgó, szombat délelőtti időpontban épp más rendezvényeket tartanak.

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Florin Birta polgármester erre hivatkozva valamennyi javaslatot elutasította.

A város önkormányzata idén harmadik éve tagadja meg a szexuális kisebbségek felvonulásának engedélyezését azonos indokokkal. A szervezők tavaly 11 lehetséges útvonalat vázoltak fel, az elutasítás után idén már 115 alternatívát adtak, hogy ne lehessen könnyen elutasítani kérésüket.

Az Ark Oradea Egyesület korábbi közlése szerint a szombati rendezvényen szolidaritásból Hollandia és Portugália nagykövete is jelen lett volna, és másik hét ország diplomáciai képviselete is küldött volna résztvevőt. A szervezők szerint a rendezvény engedélyezését 30 országból több mint 150 civil szervezet kérte nyílt levélben.

Az egyesület sérelmezte, hogy bár valamennyi törvényi és eljárásbeli előírásnak eleget tett, beadványukra napokkal a rendezvény előtt nem kaptak választ.

A gyülekezés szabadsága valamennyi polgár számára biztosított alapjog és elvárjuk, hogy ezt az elvet tartsák be a döntés meghozatalakor”

– írták kedden Facebook-bejegyzésükben. Ebben felkérték az illetékes bukaresti hatóságokat, hogy kövessék figyelemmel a nagyváradi helyzetet.

A Nagyvárad Pride megszervezésének esetleges újabb akadályoztatása miatt a napokban Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa is aggodalmát fejezte ki. Az európai tisztségviselő az intézmény közösségi oldalán arra kérte a nagyváradi városvezetést, hogy működjön együtt a szervezőkkel, biztosítsanak egy alkalmas útvonalat, és a résztvevők biztonságáról is gondoskodjanak.

Florin Birta polgármester kedden, az elutasító döntés meghozatala előtt az Ebihoreanul.ro helyi hírportál kérdésére válaszolva azt érzékeltette, hogy a város lakosságának egy része nem örülne a felvonulásnak. Úgy fogalmazott, hogy a városvezetésnek nemcsak az európai intézményekre, hanem rájuk is tekintettel kell lennie.

Az Ark Oradea Egyesület áprilisban jelentette be, hogy júliusban megszervezné a Nagyvárad Pride felvonulást, mely előtt Pride-hetet is tart „Nagyvárad mindenkié” mottóval. A hétfőn kezdődött egyhetes programsorozat az egyesület nagyváradi székhelyén zajlik, míg a köztéri felvonulás engedélyeztetését egy hónapja kérték.

A román–magyar határ mellett található, általánosan nyitottnak és toleránsnak tartott Nagyváradon az elmúlt két évben tüntetésekbe torkollott az LMBTQ-közösség és támogatóik tervezett felvonulása, miután a városvezetés megtagadta az engedélyt. A szervezők idén a nemzetközi támogatástól reméltek áttörést.

Az elutasításra reagálva az Ark Oradea és Accept Egyesületek bejelentették: ennek dacára megtartják a rendezvényt, szombaton 16 órától a nagyváradi polgármesteri hivatal előtt gyülekeznek. Közleményükben rámutattak, hogy a nagyváradi városvezetés elutasító válaszában „a közerkölcsre” hivatkozva tiltja a rendezvényt, ami véleményük szerint intézményes homofóbiára és az LMBTQ-közösség elleni diszkriminációra utal. Közölték, hogy a szombati rendezvényen kilenc ország diplomáciai képviseletének tagjai és a romániai ombudsman küldötte is jelen lesz.

(MTI)

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
alenka
2026. július 22. 22:17
A Földön kétféle emberi lény létezik: a nő és a férfi. A többi.... Valami tébolyult, aberrált őrült!
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0
0
zakar zoltán béla
2026. július 22. 22:03
Gery_Peti gyertek,segítsetek!
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1
0
nemecsek-3
2026. július 22. 22:00
Ez már a buzik terrorja
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2
0
londonbaby
2026. július 22. 21:56
a faszért nem lövik már agyon ezeket a tetves rohadt korcsokat !!!! ????
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2
0
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