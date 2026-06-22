Dunában landoltak a Pride-zászlók, a főváros nem hagyja magát

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A szlovákok szerint a magyar tulajdonú földek a szlovák államot illetik, Trump az olasz miniszterlnököt kritizálta, Zelenszkij pedig orosz megtorlástól tart. Mindeközben egy férfi a Dunába hajította az Erzsébet hídon lévő LMBTQ-lobokókat. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei vasárnap.
A Dunában landoltak az Erzsébet hídra kitett LMBTQ-zászlók, amiket a 31. Budapest Pride Felvonulás alklamából helyeztek ki a fővárosban.
Egy férfi ugyanis a hídon sétálva több lobogót is kivett a tartóból, és a folyóba dobta.
A Főpolgármesteri Hivatal a történtek kapcsán közölte, feljelentést tesznek az eset miatt, mivel szándékos rongálásra gyanakszanak. Hozzátették, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, mert
a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten.
A szlovák kormány elutasította azt a petíciót, amely a háború utáni földelkobzások gyakorlatának leállítását sürgette. A Beneš-dekrétumok ügyében adott hivatalos válasz alapján a kabinet lényegében úgy tekinti, hogy az egykori magyar és német tulajdonú mezőgazdasági földek már 1945-ben az államra szálltak. A tiltakozók szerint
a kormány azt a látszatot akarja kelteni, hogy itt nem tulajdonátruházásról van szó, hanem csak a valójában állami tulajdonban lévő telkek nyilvántartásának pontosításáról.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország újabb nagyszabású csapásokra készülhet. A Kyiv Independent beszámolója szerint az elnök szombat esti videóüzenetében arra kérte az embereket, hogy a következő órákban fokozottan figyeljenek a légiriadókra és tartsák be a biztonsági előírásokat. A figyelmeztetés alig néhány nappal azután érkezett, hogy Ukrajna két jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, amelyre az orosz vezetés megtorlással fenyegetőzött.
Zelenszkij beszédében Belaruszra is kitért: elmondása szerint
Kijev úgy értesült, hogy az ukrán–belorusz határ közelében olyan katonai eszközöket telepítettek, amelyek elősegíthetik az Ukrajna elleni dróntámadásokat.
Az elnök felszólította Minszket az eszközök eltávolítására, jelezve, hogy Ukrajna pontosan tisztában van azokkal a belorusz létesítményekkel, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Belarusznak még van lehetősége a lépésre, ellenkező esetben Ukrajna fenntartja a jogot saját védelmi intézkedéseinek megtételére.
Donald Trump amerikai elnök ismét éles kritikával illette Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt. Az elnök a közösségi médiában megismételte korábbi állítását, miszerint
az iráni konfliktus idején Olaszország nem biztosított hozzáférést a területén található amerikai légibázisokhoz, ami szerinte jelentős logisztikai akadályt okozott.
Trump úgy véli, Meloni a G7-csúcstalálkozón ennek ellenére mégis „közös fotóért könyörgött”, hogy ezzel növelje belföldi népszerűségét, miután az Egyesült Államok katonai sikereket ért el Iránnal szemben. Giorgia Meloni a vádakat határozottan visszautasította, a fotóra vonatkozó állításokat pedig „teljes kitalációnak” minősítette.
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