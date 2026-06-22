Dunában landoltak a Pride-zászlók, a főváros nem hagyja magát

Orosz megtorlás fenyeget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország újabb nagyszabású csapásokra készülhet. A Kyiv Independent beszámolója szerint az elnök szombat esti videóüzenetében arra kérte az embereket, hogy a következő órákban fokozottan figyeljenek a légiriadókra és tartsák be a biztonsági előírásokat. A figyelmeztetés alig néhány nappal azután érkezett, hogy Ukrajna két jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, amelyre az orosz vezetés megtorlással fenyegetőzött.