Dunába dobta az LMBTQ-zászlókat egy férfi az Erzsébet hídon (VIDEÓ)

A videót közzétevő Győrfi András szerint összesen öt zászlót szerelt le a fiatalember, akit végül elkaptak.

„Valaki PRIDE zászlókat dobál a Dunába. Ez volt az ötödik. Gondolom egy utcai harcos. Bízom benne, hogy belenéz a hídi kamerákba ez a ner Dugonics Titusza. Bár annyira nem bátor, hogy ő is ugorjon. Update: Marci írt, hogy az utolsó zászlónál el is kapták. Érdemes volt az akciója a barmának” – olvasható a bejegyzés alatt.