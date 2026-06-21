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budapest pride erzsébet híd duna LMBTQ-mozgalom

Dunába dobta az LMBTQ-zászlókat egy férfi az Erzsébet hídon (VIDEÓ)

2026. június 21. 20:17

Az akcióról felvétel is készült.

2026. június 21. 20:17
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Úgy tűnik, nem minden budapesti van elragadtatva a Pride-tól, amit a fővárosban tartanak jövő szombaton. Ismert, a 31. Budapest Pride Felvonulás alklamából az Erzsébet hídon végig LMBTQ-zászlókat helyezett ki a főváros, ami azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Egy önkéntes kritikus ugyanis az egyik lobogót kiszedte a tartójából, és a Dunába dobta, melyről videófelvétel is készült.

 

A videót közzétevő Győrfi András szerint összesen öt zászlót szerelt le a fiatalember, akit végül elkaptak. 

„Valaki PRIDE zászlókat dobál a Dunába. Ez volt az ötödik. Gondolom egy utcai harcos. Bízom benne, hogy belenéz a hídi kamerákba ez a ner Dugonics Titusza. Bár annyira nem bátor, hogy ő is ugorjon. Update: Marci írt, hogy az utolsó zászlónál el is kapták. Érdemes volt az akciója a barmának” – olvasható a bejegyzés alatt. 

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Nyitókép: képernyőfelvétel/HírTV

 

Összesen 82 komment

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Ekrü123
2026. június 21. 21:21
numero1-2 2026. június 21. 21:14 "Gyerekek nem tünik fel hohy milyen cikkek jelennek itt meg????? Magyar p face bookk? Dus szabolcs?"- Ameddig azt írok alá , amit szeretnék, leszarom , hogy milyen cikkek vannak. A Poloskásat nem kötelező olvasni, a Dullt pedig el lehet küldeni a jó büdös fenébe. Felőlem hozhatnak ide 50 tiszaros cikket, én Fideszes voltam, vagyok és leszek amíg csak élek. Számomra akkor szűnik meg a Mandiner, ha majd nem írhatok a cikkek alá azt amit akarok, illetve nem lesz olyan cikk amit el akarnék olvasni.
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fatman
2026. június 21. 21:19
helyes, csak így tovább! remélem, lesznek követői is...
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Íjász
2026. június 21. 21:16
Hős.
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2
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Ekrü123
2026. június 21. 21:16
FeketeFehér 2026. június 21. 21:10 "Ti amúgy mindenkit lebuziztok, aki nem homofób?"- Ti mindenkit lehomofóboztok, aki nem rajong a buzikért? 🤔
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