Dunába dobta az LMBTQ-zászlókat egy férfi az Erzsébet hídon (VIDEÓ)

LMBTQ-színekbe borult Budapest: „Hát miért nem sz*rod le?” – üzente Osváth Zsolt
Közeleg a Pride-felvonulás, Karácsonyék LMBTQ-zászlókkal árasztották el az Erzsébet híd mindkét oldalát.
Az akcióról felvétel is készült.
Úgy tűnik, nem minden budapesti van elragadtatva a Pride-tól, amit a fővárosban tartanak jövő szombaton. Ismert, a 31. Budapest Pride Felvonulás alklamából az Erzsébet hídon végig LMBTQ-zászlókat helyezett ki a főváros, ami azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését.
Egy önkéntes kritikus ugyanis az egyik lobogót kiszedte a tartójából, és a Dunába dobta, melyről videófelvétel is készült.
A videót közzétevő Győrfi András szerint összesen öt zászlót szerelt le a fiatalember, akit végül elkaptak.
„Valaki PRIDE zászlókat dobál a Dunába. Ez volt az ötödik. Gondolom egy utcai harcos. Bízom benne, hogy belenéz a hídi kamerákba ez a ner Dugonics Titusza. Bár annyira nem bátor, hogy ő is ugorjon. Update: Marci írt, hogy az utolsó zászlónál el is kapták. Érdemes volt az akciója a barmának” – olvasható a bejegyzés alatt.
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Közeleg a Pride-felvonulás, Karácsonyék LMBTQ-zászlókkal árasztották el az Erzsébet híd mindkét oldalát.
Nyitókép: képernyőfelvétel/HírTV