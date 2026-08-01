Gonosz és vicsorgó emberek

A woke azt terjesztette el, hogy az áldozatok vagy az áldozatok leszármazottai jó emberek, ugyanis az elnyomás, a szenvedés megtisztítja az embert hetediziglen. És ez a helyreállított erkölcsű ember nem csupán jó, de a tettei a világot is jobbá teszik. Az áldozat nem bosszút áll, nem pusztán győzni akar valaki(k) felett, nemcsak a mások megalázása jelent számára örömöt, hanem győzelme a világot is igazságosabb, jobb hellyé teszi.

Vagy mégsem? A tartós szenvedésnek bármi is a forrása, az nem árt, nem rongálja az ember erkölcsét?

Ernst L. Abrahamson pár évvel a Holokauszt után nyíltan az átélt szenvedésekre, a koncentrációs táborok foglyaira hivatkozva hívta fel a figyelmet Euripidész Hekabé című drámájára, amiről azután Martha Nussbaum, korunk egyik legfontosabb – és liberális – politikafilozófusa több könyvében is írt.