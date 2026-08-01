Gonosz és vicsorgó emberek

A régi ülésrend vége
A NER a korszellemmel folytatott reménytelen és sok tekintetben dilettáns harcát bukta el. Törvényszerű volt, hogy elbukja. Ezt a harcot lényegében már a születése pillanatában elvesztette. Győrffy Ákos írása.
A pőre bosszúvágy az érzelmi kielégülésen túl semmire sem nyújt megoldást, legfeljebb egy csoport sikeres hatalomszerzését eredményezi még.
Tele vagyunk jó emberekkel.
Annyian hirdetik magukról körülöttünk, hogy jó emberek, hogy belepistulunk.
Rousseau szerint minden ember jó, csak a kultúra és/vagy a magántulajdon megrontotta. Azután jöttek a haladárok, akik szerint valaha rosszak voltunk, de idővel megjavult az emberiség, mint Norbert Elias, aki szerint az állam civilizálta az emberiséget, vagy Steven Pinkerton. A 2022 óta tartó ukrán háborúnak hála azt is megtudtuk, hogy a nacionalisták is lehetnek angyalok, sőt, a horogkereszt egyáltalán nem utal feltétlenül valamilyen gonosz mentalitásra.
A woke azt terjesztette el, hogy az áldozatok vagy az áldozatok leszármazottai jó emberek, ugyanis az elnyomás, a szenvedés megtisztítja az embert hetediziglen. És ez a helyreállított erkölcsű ember nem csupán jó, de a tettei a világot is jobbá teszik. Az áldozat nem bosszút áll, nem pusztán győzni akar valaki(k) felett, nemcsak a mások megalázása jelent számára örömöt, hanem győzelme a világot is igazságosabb, jobb hellyé teszi.
Vagy mégsem? A tartós szenvedésnek bármi is a forrása, az nem árt, nem rongálja az ember erkölcsét?
Ernst L. Abrahamson pár évvel a Holokauszt után nyíltan az átélt szenvedésekre, a koncentrációs táborok foglyaira hivatkozva hívta fel a figyelmet Euripidész Hekabé című drámájára, amiről azután Martha Nussbaum, korunk egyik legfontosabb – és liberális – politikafilozófusa több könyvében is írt.
Hekabé Trója királynője volt, Priamosz hitvese, akinek gyermekeit megölték, városát lerombolták és őt szolgasorba vetették. Mindezek után még a lányát, Polüxénét is megölték áldozatként a görögök, s a még gyermek fiát, Polüdóroszt pedig az egykori vendégbarát, a thrák király, Polümnésztór gyilkolta meg.
Ennyi szenvedés után Hekabé elcsalja és megvakítja Polümnésztórt, majd az ártatlan gyermekeit jelenlétében megöli, hogy növelje a szenvedését. Sok mindent tehetett volna Hekabé a gyilkos megbüntetésére, de a gyermekek szándékos megölése nem lehet igazságtétel vagy igazságszolgáltatás, mint ahogyan nem is ez volt tettének a célja. Ráadásul nem is a gyermekek voltak a felelősek szenvedéseiért; azok – Agamemnón és Odüsszeusz voltak.
Hekabé elvesztette gyermekeit, vagyonát, rangját és szabadságát. A dráma szerint a szenvedések hatására az áldozat ugyanolyan bestiává változott, mint a kínzói, vérengző vadállattá vált.
A sötétnek, rémisztőnek, barátságtalannak, kegyetlennek és megalázónak észlelt világ kiöli az áldozatból az erkölcsi érzéket, és ugyanolyan gonoszságokat követ el, mint amiket vele szemben követtek el. A szenvedés nem tette angyallá. Sőt, bármilyen jó nevelést is kapott, bármilyen jelleme is volt, a szenvedés vadállattá tette. A bosszúálló fúriák nem angyalok.
Hekabé magabiztosan nyilatkozik saját, elromolhatatlan erkölcséről:
„Bármily rossz a föld
ha jó esőt küld rá az ég, termése jó,
s ha tán kövér, de nem kap kellő gondozást,
rosszul gyümölcsözik. Nem úgy az emberek!
Haszontalantól csak hitvány tett várható,
s a derék derék: természetét nem váltja más
körülmények között, örökre jó marad.
A származás dönt ebben, vagy a neveltetés?
Tagadhatatlan, hogy ki jól nevelkedik,
derékséget tanul, s ki ebben járatos
a jónak mértékénél tudja, hogy mi rossz.”
Ezzel szemben Euripidész azt mondja el a drámában, hogy a tartós bosszúfantáziák bizony torzítják a személyiséget, „veszett fenevaddá” teszik, „veszett kutyává”, se nem igazságossá, se nem igazságtévővé. A bosszúban „tombolót” nem érdekli semmi figyelmeztetés, csak az „elégtétel”. Hekabé története szerint a bosszúvágy erkölcsi magabiztossággal jár, de ez erkölcstelen önhittség.
Az ideológiai politikát korunkban felváltó moralizáló politika főbb előfeltevéseivel szemben:
Korunkra a nagy ideológiai kísérletek kudarcot vallottak; egyik sem hozta el azt, amire törekedett és amit ígért, de mindegyik emberek tömegét nyomorította meg. Az ideológia utáni kor jellemzője a manager nihilizmus mellett a moralizáló politika. (Nem a morális politika!) Bár az ideológiamentesség az átnevelési és társadalommérnöki törekvések végét is jelentheti, azt azonban látnunk kell, hogy a pőre bosszúvágy az érzelmi kielégülésen túl semmire sem nyújt megoldást, legfeljebb egy csoport sikeres hatalomszerzését eredményezi még.
A „rendszer” vagy a „világ” igazságtalanságai miatti bosszú élvezete konkrét emberekkel szemben, akik személyesen semmivel sem felelősebbek, mint a bosszút végrehajtó (lásd Polümnésztór gyermekeit), semmit nem old meg.
Mivel semmilyen lényegi változtatást nem céloz – nincs terve, nincs ideológiája, csak személycseréi –, ezért, ha a viszonyok bárkivel szemben – legyen az vallási, faji, nemi, műveltségi vagy egészségügyi hátrányos helyzet – igazságtalanok voltak, akkor azok is maradnak. Ezek a viszonyok lehetnek személyközi viszonyok, az életvilág normái vagy normahiánya, lehetnek intézmények – de a tomboló bosszúálló nem igyekszik megváltoztatni őket. Mindebből nem következik, hogy a dühöngő bosszúvágynál jobb vagy nemesebb lenne a tomboló reformdüh.
(A nyitóképen: Alexandre Cabanel L'Ange déchu (A bukott angyal) c. festményének részlete)
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A NER a korszellemmel folytatott reménytelen és sok tekintetben dilettáns harcát bukta el. Törvényszerű volt, hogy elbukja. Ezt a harcot lényegében már a születése pillanatában elvesztette. Győrffy Ákos írása.