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kórház venezuela földrengés áldozat

Újabb áldozatokra bukkantak a venezuelai földrengés után

2026. június 26. 06:14

A kórházak tele vannak sérültekkel.

2026. június 26. 06:14
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Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma – számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium. Két erős, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg szerdán Venezuela északi és középső részét, mindössze 39 másodperc különbséggel. A földrengésekben legalább 4300 ember megsérült – közölte Carlos Alvarado egészségügyi miniszter az állami televíziónak adott interjúban.

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„Sajnálatosan mintegy 235 olyan sérültet fogadtunk, akik életjelek nélkül érkeztek, vagy még az egészségügyi központjainkba való beérkezésük közben elhunytak” – mondta Alvarado. „A kórházak tele vannak sérültekkel, ezért tábori kórházakat is létesítettünk” – tette hozzá.

Nemzetközi segélycsapatok készülnek a venezuelai bevetésre, miközben a világ számos országa felajánlotta támogatását. Mentőalakulatok érkeznek egyebek mellett Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is.

A károk különösen kiterjedtek voltak a karib-tengeri partvidéken fekvő La Guaira államban, de a hatóságok szerint a földrengés súlyos károkat okozott a fővárosban, Caracasban, valamint más régiókban is.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Boris Vegraga

 

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