Újabb áldozatokra bukkantak a venezuelai földrengés után

„A kisbabámat a karomban tartva lehunytam a szemem és imádkoztam” – venezuelai horrorbeszámolók a Mandinernek
A katasztrófát átélő helyiek közül többen is megszólaltak lapunknak, apokaliptikus állapotokról számoltak be.
A kórházak tele vannak sérültekkel.
Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma – számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium. Két erős, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg szerdán Venezuela északi és középső részét, mindössze 39 másodperc különbséggel. A földrengésekben legalább 4300 ember megsérült – közölte Carlos Alvarado egészségügyi miniszter az állami televíziónak adott interjúban.
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A katasztrófát átélő helyiek közül többen is megszólaltak lapunknak, apokaliptikus állapotokról számoltak be.
„Sajnálatosan mintegy 235 olyan sérültet fogadtunk, akik életjelek nélkül érkeztek, vagy még az egészségügyi központjainkba való beérkezésük közben elhunytak” – mondta Alvarado. „A kórházak tele vannak sérültekkel, ezért tábori kórházakat is létesítettünk” – tette hozzá.
Nemzetközi segélycsapatok készülnek a venezuelai bevetésre, miközben a világ számos országa felajánlotta támogatását. Mentőalakulatok érkeznek egyebek mellett Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is.
A károk különösen kiterjedtek voltak a karib-tengeri partvidéken fekvő La Guaira államban, de a hatóságok szerint a földrengés súlyos károkat okozott a fővárosban, Caracasban, valamint más régiókban is.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Boris Vegraga