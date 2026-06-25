„A kisbabámat a karomban tartva lehunytam a szemem és imádkoztam” – venezuelai horrorbeszámolók a Mandinernek

„A családommal együtt jól vagyunk. Eddig szerencsések voltunk, mert úgy tűnik, hogy a ház, ahol lakunk, nem szenvedett komoly károkat. A földrengések rendkívül erősek voltak, és nagyon sokáig tartottak – jóval tovább, mint bármelyik korábbi földrengés, amit valaha átéltem. Ezután rengeteg utórengést is éreztünk. A pontos információkat még mindig nem tudjuk, mert a földrengés után elment az áram, megszűnt a térerő, és errefelé még egyetlen hatósági járőr sem járt, hogy tájékoztasson minket.

Az emberek nagyon félnek. Sokan kihozták az autóikat a mélygarázsból, és azokban töltöttük az éjszakát. Rengeteg idős ember él egyedül, és teljes pánikban vannak.

A férjemmel bejártuk a környéket: rengeteg törmeléket láttunk az utcákon, főleg épületek homlokzatáról és tetőiről leszakadt betondarabokat. Az emberek mind az utcán voltak, mindenféle segítség vagy szervezett ellátás nélkül. Minden nagyon sötét volt, mert mindenütt finom por szállt a levegőben, mintha köd lett volna. Emellett több helyről füst szállt fel a tüzek miatt.