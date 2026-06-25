A földrengés tovább mélyítheti Venezuela évek óta tartó válságát

Aligha lehetne rosszabb pillanatban természeti katasztrófa egy ország számára, mint amikor még mindig egy évtizedes gazdasági összeomlás és egy rendkívül bizonytalan politikai átmenet következményeivel küzd. Venezuelát azonban éppen most érte el a baj: két egymást követő, 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg az országot, súlyos károkat okozva Caracasban és a környező térségekben.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 32 ember meghalt, több mint hétszázan megsérültek,

miközben a mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok között.