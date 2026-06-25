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természeti katasztrófa caracasban venezuela földrengés

A földrengés tovább mélyítheti Venezuela évek óta tartó válságát

2026. június 25. 10:20

Aligha lehetne rosszabb pillanatban természeti katasztrófa egy ország számára, mint amikor még mindig egy évtizedes gazdasági összeomlás és egy rendkívül bizonytalan politikai átmenettel küzd.

2026. június 25. 10:20
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Aligha lehetne rosszabb pillanatban természeti katasztrófa egy ország számára, mint amikor még mindig egy évtizedes gazdasági összeomlás és egy rendkívül bizonytalan politikai átmenet következményeivel küzd. Venezuelát azonban éppen most érte el a baj: két egymást követő, 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg az országot, súlyos károkat okozva Caracasban és a környező térségekben. 

A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 32 ember meghalt, több mint hétszázan megsérültek, 

miközben a mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. 

A földrengés egy olyan országot sújtott, amelynek lakossága az elmúlt években szinte folyamatos válságok között élt. Venezuela gazdasága hosszú időn át szinte teljes egészében a kőolajexportból finanszírozta magát, ezért a 2014-ben kezdődő olajárzuhanás különösen súlyosan érintette az országot. Az állami olajvállalat teljesítményének visszaesése, a gazdasági szerkezet torzulásai, a hiperinfláció és a nemzetközi szankciók együtt a modern latin-amerikai történelem egyik legsúlyosabb gazdasági válságát idézték elő. Ennek következtében milliók hagyták el Venezuelát, miközben az ország infrastruktúrája és közszolgáltatásai is jelentősen leromlottak. A politikai helyzet sem stabilizálódott. Az év elején az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre Venezuelában, amelynek során elfogta Nicolás Maduro akkori elnököt. 

Az akció nemzetközi vitákat váltott ki, ugyanakkor új korszakot nyitott az ország történetében: a Legfelsőbb Bíróság Delcy Rodríguezt nevezte ki ideiglenes államfőnek, aki azóta egy rendkívül törékeny átmeneti kormány élén próbálja működtetni az országot. Az új vezetésnek azonban már eddig is 

egyszerre kellett megbirkóznia az állam működésének helyreállításával, az olajtermelés újraindításával, a külföldi befektetések visszacsábításával és a humanitárius helyzet javításával.

Erre rakódott rá most a természeti csapás. A kettős földrengés elsősorban Caracasban és a tengerparti La Guaira térségében okozott jelentős pusztítást. Lakóházak omlottak össze, utak rongálódtak meg, fennakadások alakultak ki az áramszolgáltatásban és a távközlési hálózatokban, a Simón Bolívar nemzetközi repülőteret ideiglenesen lezárták, több iskola pedig szükségmenedékké alakult át. 

Az ideiglenes kormány országos veszélyhelyzetet hirdetett, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet. 

A tragédia nyomán több ország – köztük az Egyesült Államok – azonnali humanitárius segítséget ajánlott fel. Washington kutató-mentő egységeket, egészségügyi felszerelést és segélyszállítmányokat küld az országba, miközben folyamatos kapcsolatban áll az átmeneti venezuelai vezetéssel. A venezuelaiak számára így 2026 eddig inkább a túlélésről, mint az újrakezdésről szól. A Maduro-rendszer bukása után sokan gyors gazdasági fordulatban reménykedtek, ám az olajválság öröksége, az évek alatt leépült infrastruktúra és a politikai bizonytalanság önmagában is óriási kihívást jelentett. A mostani földrengés pedig ismét emlékeztetett arra, milyen törékeny az ország helyzete: amikor egy állam egyszerre próbál kilábalni gazdasági összeomlásból és politikai átmenetből, egy természeti katasztrófa nem csupán humanitárius tragédia, hanem az újjáépítés egész folyamatát is évekkel vetheti vissza.

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP

 

Összesen 3 komment

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Jospehe998
2026. június 25. 13:56
Mivel már az USA baráti körében vannak remélem segítenek majd mindent újjáépíteni.
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pollip
2026. június 25. 10:54
Nagyon sajnálom őket! Szörnyű lehetett átélni! Az is durva, ami ezután jön!
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