Kártyavárként omlottak össze az épületek Caracasban, több ezer halálos áldozata lehet a pusztító földrengésnek (VIDEÓK)

Rendkívüli állapotot hirdetett Venezuela ügyvezető kormánya, miután szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, jelentős károkat okozva. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak, a hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatok és sérültek számáról.

Az USGS amerikai földtani intézet mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt.

A második, erősebb földmozgás mindössze mintegy 10 kilométeres mélységben következett be, ami a szakértők szerint növeli a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét. Az első rengés epicentruma San Felipe városától mintegy 24 kilométerre keletre volt, a második pedig ettől néhány kilométerrel északabbra.