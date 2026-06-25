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venezuela földrengés áldozat

Kártyavárként omlottak össze az épületek Caracasban, több ezer halálos áldozata lehet a pusztító földrengésnek (VIDEÓK)

2026. június 25. 06:36

Két, rendkívül nagy erejű földrengés rázta meg magyar idő szerint csütörtökre virradóra Venezuela fővárosát. Mindössze egy percen belül egy 7,2 és egy 7,5 erősségű rengést mértek. A fővárosban lakónegyedek omlottak össze, rengeteg a halott, közben túlélők után kutatnak. Az ügyvezető kormány rendkívüli állapotot hirdetett.

2026. június 25. 06:36
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Rendkívüli állapotot hirdetett Venezuela ügyvezető kormánya, miután szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, jelentős károkat okozva. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak, a hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatok és sérültek számáról. 

Az USGS amerikai földtani intézet mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. 

A második, erősebb földmozgás mindössze mintegy 10 kilométeres mélységben következett be, ami a szakértők szerint növeli a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét. Az első rengés epicentruma San Felipe városától mintegy 24 kilométerre keletre volt, a második pedig ettől néhány kilométerrel északabbra.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök televíziós beszédében rendkívüli állapotot hirdetett, és közölte, hogy a mentési munkálatok élveznek elsőbbséget. Az iskolai oktatást felfüggesztették, leállították a vasúti közlekedést, a caracasi nemzetközi repülőteret pedig a keletkezett károk miatt bezárták. Az X-en lévő videókon látható, ahogy az emberek sikoltozva menekülnek a rengő reptér épületéből, miközben törmelék hullik a plafonból. 

 Bejelentette azt is, hogy a helyreállítás finanszírozásához nemzetközi szervezetektől kérnek támogatást. 

A fővárosból érkező felvételek szerint több épület összeomlott vagy súlyosan megrongálódott. A mentőegységek az éjszaka folyamán is dolgoztak a romok között rekedt emberek felkutatásán. 

Caracas egyik kerületének polgármestere szerint egyetlen összeomlott épületből 18 túlélőt mentettek ki. Falcón államban a hatóságok több sérültről és eltűntről számoltak be.

Diosdado Cabello belügyminiszter rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet. Közlése szerint a földrengést legalább hét tagállamban érezni lehetett, és további utórengések várhatók. A robbanásveszély csökkentése érdekében több térségben elrendelték a gázszolgáltatás leállítását.

Az USGS automatikus veszteségbecslő modellje a rengések erőssége és a lakott területek közelsége alapján jelentős számú áldozatot valószínűsít, ugyanakkor a venezuelai hatóságok a jelentés készítéséig nem tettek közzé hivatalos adatokat áldozatokról. 

A rengések több mint 400 ezer lakosú térséget érintettek San Felipe és Puerto Cabello környékén. A földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett.

Az Egyesült Államok cunamiriadó-rendszere rövid időre figyelmeztetést adott ki Puerto Ricóra, valamint az Amerikai- és Brit Virgin-szigetekre, továbbá Aruba, Curaçao és Bonaire térségére, ezt azonban mintegy egy órával később visszavonták.

Az első értékelések szerint Venezuela olajipari infrastruktúrájában nem keletkezett jelentős kár, ugyanakkor az energetikai vállalatok felmérik létesítményeik állapotát.

(MTI)

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP

 

 

Összesen 3 komment

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chief Bromden
2026. június 25. 07:11
Előbb a buszsofőr, most meg ez. Csapás-csapás hátán. Maduro, ügyvédei szerint elnöki immunitással (?) rendelkezett, kérik az eljárás megszüntetését. :D Kacsa meg pont leszarja. Gondolja ezt még valaki?
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europész
2026. június 25. 07:10
Trump jól sejtette,hogy a buszsofőrt ki kell menteni különben odaveszett volna.
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piramis-2
2026. június 25. 06:52
Szomorú.
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