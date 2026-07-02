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Orbán Anita Venezuela földrengés

Csodával határos: nyolc napot töltött a romok alatt a venezuelai földrengés után egy férfi, élve mentették ki

2026. július 02. 18:37

Orbán Anita időközben bejelentette, hogy Magyarország több százmillió forintos támogatást nyújt Venezuelának.

2026. július 02. 18:37
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Nyolc nappal a Venezuelát sújtó pusztító földrengések után élve mentettek ki a romok alól egy 43 éves biztonsági őrt, Hernán Gilt – számolt be róla a BBC. A férfi a La Guaira állambeli Catia La Mar városában dolgozott, amikor a június 24-i kettős földrengés következtében összeomlott az épület, amelynek alagsorában szolgálatot teljesített. A mentőalakulatok több mint száz órán keresztül dolgoztak azon, hogy elérjék a mintegy 140 tonnányi törmelék alatt rekedt férfit, akit végül sikerült épségben kiszabadítani.

A mentésben venezuelai, chilei, costa ricai, salvadori, mexikói, portugál és amerikai szakemberek vettek részt. A műveletet többször is nehezítette, hogy a Gilhez vezető ideiglenes járatok egy része beomlott, veszélyeztetve a mentők és a túlélő biztonságát egyaránt. A szakemberek végül kamerát juttattak a férfihoz, amelynek segítségével vizuális kapcsolatot létesítettek vele. A beszámolók szerint Gil végig stabil állapotban volt, vizet és infúziós folyadékot is kapott, miközben a mentők folyamatosan dolgoztak a kiszabadításán.

A túlélő különleges szerencséjének köszönheti életben maradását: a bevásárlóközpont parkolója mellett található kis betonfülke, ahol szolgálatot teljesített, védőburkot képezett körülötte, így elkerülte a ráomló törmelék halálos erejét. A mentők szerint Gil meglepően jó állapotban volt, sőt végig bizakodó maradt, rendszeresen beszélgetett a mentőcsapat tagjaival családjáról és a mentési munkálatokról. A venezuelai hatóságok legfrissebb adatai szerint 

a földrengéseknek már csaknem 2300 halálos áldozata van, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A katasztrófát követően Magyarország is segítséget ajánlott fel Venezuelának. Orbán Anita csütörtökön a Facebook-oldalán közölte, hogy első körben egy 250 millió forint értékű egészségügyi csomagot, valamint 100 millió forint azonnali támogatást ajánlott fel a magyar kormány. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a venezuelai magyar közösségre is: a caracasi Magyar Ház 50 millió forintos támogatásban részesül annak érdekében, hogy továbbra is biztonságot és segítséget nyújthasson a bajba jutott magyar és magyar származású családoknak.

Nyitókép: Federico PARRA / AFP

 

Összesen 2 komment

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Jacques Foche
2026. július 02. 20:02
Békekölcsönt is jegyeznünk kell majd VietVeneVuvuzeláért.
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Csigorin
2026. július 02. 18:54
Nyilvvan hatalmas strategiai erdekeink vannak mint szuperhatalomnak Venezuelaban... Erre van penz, de aramot ne fogyasszunk a kurva anyatokat.
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