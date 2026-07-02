Csodával határos: nyolc napot töltött a romok alatt a venezuelai földrengés után egy férfi, élve mentették ki

Nyolc nappal a Venezuelát sújtó pusztító földrengések után élve mentettek ki a romok alól egy 43 éves biztonsági őrt, Hernán Gilt – számolt be róla a BBC. A férfi a La Guaira állambeli Catia La Mar városában dolgozott, amikor a június 24-i kettős földrengés következtében összeomlott az épület, amelynek alagsorában szolgálatot teljesített. A mentőalakulatok több mint száz órán keresztül dolgoztak azon, hogy elérjék a mintegy 140 tonnányi törmelék alatt rekedt férfit, akit végül sikerült épségben kiszabadítani.

A mentésben venezuelai, chilei, costa ricai, salvadori, mexikói, portugál és amerikai szakemberek vettek részt. A műveletet többször is nehezítette, hogy a Gilhez vezető ideiglenes járatok egy része beomlott, veszélyeztetve a mentők és a túlélő biztonságát egyaránt. A szakemberek végül kamerát juttattak a férfihoz, amelynek segítségével vizuális kapcsolatot létesítettek vele. A beszámolók szerint Gil végig stabil állapotban volt, vizet és infúziós folyadékot is kapott, miközben a mentők folyamatosan dolgoztak a kiszabadításán.