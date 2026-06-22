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mi hazánk novák előd karácsony gergely

Kifizeti az LMBTQ-zászlókat dobáló férfi büntetését Novák Előd

2026. június 22. 15:07

A Mi Hazánk képviselője szerint „érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt”.

2026. június 22. 15:07
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Átvállalná Novák Előd annak a férfinak a büntetését, aki a hétvégén a Dunába dobálta az Erzsébet-hídra kitett LMBTQ-zászlókat. Mint a mi hazánkos politikus írja: 

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„Budapest mindenkié! - ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa az Erzsébet hidat egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom, mint pl. az LMBTQSTB-lobbi a zászlóival. Érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt, bár ízlésem szerint a kukában volna a helyük, a rendőrség páratlanul gyors fellépése miatt érthető a Duna segítségének igénybevétele is, hiszen ennyi zászlóval már nem lehet elszaladni” – tette hozzá. 

Posztjában ezután Karácsony Gergely főpolgármesterbe is beleszállt. 

Mint fogalmazott: „inkább kátyúzásra kellett volna költse a budapestiek pénzét, nem homoszexuális és egyéb deviáns propagandára. A főpolgármester feljelentésem ellenére megúszta tavaly a betiltott gyűlésük megtartását is büntetés nélkül. Ha most az értéktelen rongyok eltávolítása, a rend helyreállítása miatt viszont bírságot kéne fizessen a véleménynyilvánításával élő honfitársunk, átvállalom a büntetését. A rendőrség kézivezérlését folytatja sajnos az új kormány is, mely nem is kezdeményezte a gyülekezési törvény módosítását, így elvileg be kellett volna tiltani az LMBTQXYZ-felvonulást” – zárta posztját.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 48 komment

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Sorrend:
kiborg-2
2026. június 22. 16:46
LMBTQ-szivárványos pest csődben van. Köszönhető karigerinek meg tettestársainak. De erre a rongyokra akadt egy kis pénz.
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0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 22. 16:25
Egy gyűjtő számlaszámot azért tegyen közzé, mert az oda érkezett összegek felérnek majd egy szavazással.
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3
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 22. 16:24
FeketeFehér 2026. június 22. 16:22 No és abban mit élvezel, hogy nekünk naponta azt kell látni, hallgatni és érzékelni, hogy a deviáns a jövő útja?
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4
0
mlotta
2026. június 22. 16:24
LMGTQIP=Halálkultúra
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3
0
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