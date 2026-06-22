Kifizeti az LMBTQ-zászlókat dobáló férfi büntetését Novák Előd

Dunába dobta az LMBTQ-zászlókat egy férfi az Erzsébet hídon (VIDEÓ)
Az akcióról felvétel is készült.
A Mi Hazánk képviselője szerint „érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt”.
Átvállalná Novák Előd annak a férfinak a büntetését, aki a hétvégén a Dunába dobálta az Erzsébet-hídra kitett LMBTQ-zászlókat. Mint a mi hazánkos politikus írja:
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Az akcióról felvétel is készült.
„Budapest mindenkié! - ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa az Erzsébet hidat egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom, mint pl. az LMBTQSTB-lobbi a zászlóival. Érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt, bár ízlésem szerint a kukában volna a helyük, a rendőrség páratlanul gyors fellépése miatt érthető a Duna segítségének igénybevétele is, hiszen ennyi zászlóval már nem lehet elszaladni” – tette hozzá.
Posztjában ezután Karácsony Gergely főpolgármesterbe is beleszállt.
Mint fogalmazott: „inkább kátyúzásra kellett volna költse a budapestiek pénzét, nem homoszexuális és egyéb deviáns propagandára. A főpolgármester feljelentésem ellenére megúszta tavaly a betiltott gyűlésük megtartását is büntetés nélkül. Ha most az értéktelen rongyok eltávolítása, a rend helyreállítása miatt viszont bírságot kéne fizessen a véleménynyilvánításával élő honfitársunk, átvállalom a büntetését. A rendőrség kézivezérlését folytatja sajnos az új kormány is, mely nem is kezdeményezte a gyülekezési törvény módosítását, így elvileg be kellett volna tiltani az LMBTQXYZ-felvonulást” – zárta posztját.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás