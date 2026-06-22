Kifizeti az LMBTQ-zászlókat dobáló férfi büntetését Novák Előd

Posztjában ezután Karácsony Gergely főpolgármesterbe is beleszállt.

Mint fogalmazott: „inkább kátyúzásra kellett volna költse a budapestiek pénzét, nem homoszexuális és egyéb deviáns propagandára. A főpolgármester feljelentésem ellenére megúszta tavaly a betiltott gyűlésük megtartását is büntetés nélkül. Ha most az értéktelen rongyok eltávolítása, a rend helyreállítása miatt viszont bírságot kéne fizessen a véleménynyilvánításával élő honfitársunk, átvállalom a büntetését. A rendőrség kézivezérlését folytatja sajnos az új kormány is, mely nem is kezdeményezte a gyülekezési törvény módosítását, így elvileg be kellett volna tiltani az LMBTQXYZ-felvonulást” – zárta posztját.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás