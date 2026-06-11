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fifa mti közlemény vb közmédia

Közleményben tudatta a közmédia: ezért nincsen online közvetítése a foci vb-nek

2026. június 11. 23:00

A nézők megértését kérik.

2026. június 11. 23:00
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A közmédia tájékoztatja nézőit, hogy a FIFA Labdarúgó-világbajnokság online közvetítése és a közmédia egyéb online streamszolgáltatásai jelenleg technikai okok miatt nem érhetőek el.

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A szolgáltatás kiesését a One Magyarország Zrt. hatáskörébe tartozó, streaming infrastruktúra elem, vélhetően rossz konfigurációs beállítása okozza. Az illetékes szakemberek dolgoznak a probléma elhárításán, annak érdekében, hogy az online közvetítés a lehető leghamarabb helyreálljon.

A kellemetlenség miatt a közmédia nézőinek megértését és türelmét kéri.

(MTI)

Douglas MAGNO / AFP


 

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