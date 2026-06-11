Közleményben tudatta a közmédia: ezért nincsen online közvetítése a foci vb-nek

Látványos megnyitó után Salma Hayekkel és a hatodik vb-jén résztvevő „hatujjú” talizmánnal tarolt Mexikó
Elkezdődött a nyár legjobban várt sporteseménye – hazai sikerrel és három piros lappal!
A nézők megértését kérik.
A közmédia tájékoztatja nézőit, hogy a FIFA Labdarúgó-világbajnokság online közvetítése és a közmédia egyéb online streamszolgáltatásai jelenleg technikai okok miatt nem érhetőek el.
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A szolgáltatás kiesését a One Magyarország Zrt. hatáskörébe tartozó, streaming infrastruktúra elem, vélhetően rossz konfigurációs beállítása okozza. Az illetékes szakemberek dolgoznak a probléma elhárításán, annak érdekében, hogy az online közvetítés a lehető leghamarabb helyreálljon.
A kellemetlenség miatt a közmédia nézőinek megértését és türelmét kéri.
(MTI)
Douglas MAGNO / AFP