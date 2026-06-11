Közleményben tudatta a közmédia: ezért nincsen online közvetítése a foci vb-nek

Elszabadult az aranykonvojos ügyvéd fantáziája: már terrorcselekményt emleget Sulyok Tamás kapcsán

Magyar Péter támadása az államfő ellen éppen az európai színtéren bukhat el. Ezért is jöhet jól neki, hogy a közismerten Orbán-ellenes ügyvéd, Horváth Lóránt újabb tippeket ad neki Sulyok eltávolítására.