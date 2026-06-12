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puzsér róbert skrabski fruzsina móna márk bede zsolt fidesz orbán viktor

„Skrabski vagy Bede?” – avagy a legkárosabb álkérdésről, amit csak feltehet magának a Fidesz

2026. június 12. 05:34

A magyar jobboldal feladata a két tábor újraegyesítése, hiszen enélkül nem győznek többé a mindkét irányzat számára fontos értékek.

2026. június 12. 05:34
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Váratlan hullámokat vetett a vasárnapi szimpátiatüntetésünk a közjogi méltóságokért: Skrabski Fruzsina puzsérozása, annak kifújolása, Móna Márk csürhézése és Bede Zsolt eltávolítása a rendezvényről előhozta a Fideszből a polgári-radikális törésvonalat.

Máshogy megfogalmazva: azt az önsorsrontó hülyeséget, amivel a jobboldal akkor foglalkozik, amikor látványosan nem integrálja és nem vezeti senki őt.

Merthogy valójában érezzük mindannyian: mindegy. Mindegy, hogy Skrabski Fruzsinának barátja-e Puzsér Róbert, mindegy, hogy Puzsér nevét ki lehet-e fújolás nélkül mondani egy jobboldali tüntetésen (a tüntetések csoportdinamikájából adódóan egyébként nem túl meglepő, hogy nem lehet), és az is mindegy, hogy Bede Zsolt ott van-e valahol vagy nincs. De még az is mindegy, hogy kinek mi a véleménye a Vadhajtásokról – akkor is mindegy, ha az illetőt Orbán Viktornak hívják.

Ez a bemondósdi, fújolósdi, csürhézősdi, elhatárolódósdi, bevédősdi, naivázósdi és kiállósdi nem nagy segítség a magyar családoknak, semmi köze tízmillió magyar életvalóságához, és különösebb morális iránytűként sem tud szolgálni a magyar jobboldal jövője számára.

A Fidesznek ugyanis nincs Skrabski vagy Bede-problémája. A „Skrabski vagy Bede?” a legkárosabb álkérdés, amit csak feltehet magának a Fidesz. A Fidesz ugyanis – mármint fénykorában – egy belső nagykoalíció volt nemzeti liberálisok, nemzeti konzervatívok, nemzeti radikálisok és mindazok között, akik e három gyűjtőkategóriát a rendszerváltáskori Magyarországon megelőzték. Orbán Viktor személyében és politikájában kiegyezett Skrabski Fruzsina és Bede Zsolt (meg közöttük mindenki más is), ennek következtében pedig senki sem szórakoztatta a nagyérdeműt azzal a teljesen meddő vitával, hogy nemzeti liberális vagy nemzeti radikális legyen-e a Fidesz.

A klasszikus Fidesz képes volt megszólítani mindenkit középen és onnan jobbra, leszámítva azt az 5-10 százaléknyi szavazót, aki a legkülönbözőbb – logikustól az elfogadhatatlanig terjedő – okokból a magyar pártspektrum jobb szélére szavazott.

Ezért és csak ezért tudott egyszerre győzni és kemény jobboldali politikát vinni is. Az egyesült nemzeti radikális tábor egyedül sosem fog többséget kapni; a jobbközép győzni talán győzhet egyedül, de a nemzeti radikális tábor egy része nélkül CDU-betegség fogja gyötörni, és a baloldal foglya lesz. Ha Bede vagy Skrabski-vita van, az a vezetetlenség tünete és a szétesés biztos útja. Ezért nem szabad, hogy legyen.

Jobbról és középről a magyar jobboldal bázisát egyszerre éri fenyegetés.

Egyrészt a Fidesz az áprilisi választáson kicsúszott a magyar társadalom közepéből.

Egészen kétségtelen, hogy a magyar társadalom életkori közepe nem 58 évnél van (ez volt az inflexiós pont a tiszás és fideszes többségű korcsoportok között), földrajzi közepe nem a falvakban, státuszbeli közepe nem a 8 általánost végzetteknél. Ők mind értékesek, de nem elegek. A nemzeti liberálisok nagy, a nemzeti konzervatívok kisebb része ma a Tiszánál van, koalícióban a liberális, baloldali és zöld szavazókkal. A nemzeti radikális tábor pedig valóban lelép, ha vezetetlen, vergődő tutyimutyiságot lát a Fideszben, hiszen nekik van és a kortárs magyar politikatörténetben mindig is volt evidens alternatívájuk.

De mindebből nem a választás következik a két tábor között, addig egészen biztosan nem, ameddig a magyar választási rendszer többségi elven működik.

Ebből az következik, hogy a magyar jobboldal feladata a két tábor újraegyesítése,

hiszen enélkül nem lesz többé győzelem, nem fognak érvényesülni a két tábor számára egyaránt fontos értékek. Orbán Viktor rendkívüli képessége volt politikai karrierjének zenitjén – 2014 és 2024 között –, hogy ezt a két, szellemileg és értékrendileg kompatibilis, stiláris és taktikai kérdéseken viszont folyamatosan öszekapó tábort személye és gondolatai körül egységbe rendezze. Azt az embert és azt a politikát kell megtalálni, aki és ami erre 2030 Magyarországán képes lesz. A jobbközép nélkül nincs győzelem, a jobbszárny nélkül a győzelemből nem lesz jobboldali kormányzás. A kettő egymás nélkül nem ad ki semmi értelmeset.

A „nemzeti oldal” kifejezésnek nem a nemzetből való kizárás verbális eszközeként van értelme, hanem a különböző habitusú, de a nemzet ügye iránt egyaránt elkötelezett emberek belső koalíciójának epitheton ornansaként.

Ma azért cseng nevetségesen, mert előbbihez kicsit kevés lesz 1,5 millió szavazó, utóbbi pedig nem létezik.

Nem attól leszünk ismét erősek, ha majd nem lesz Skrabski Fruzsina, vagy Bede Zsoltot elviszi a hirtelen igen aktívvá vált rendőrség, és végre alaposan „leszámolhatunk a naiv árokbetemetőkkel”, vagy jól „lerázhatjuk magunkról a tahó prolikat”. Attól leszünk ismét erősek, ha Skrabski Fruzsina és Bede Zsolt, meg köztük a narancssárga milliónyi régi és új árnyalata, ismét tudnak valami közöset és egyaránt lelkesítőt nézni együtt, egymás frusztrált méregetése helyett.

Vagyis amíg Skrabski vagy Bede-diskurzus van, addig garantáltan rossz pályán vagyunk.

Onnan fogjuk tudni, hogy megint jó pályán vagyunk, ha Skrabski és Bede is meglesznek még, mégsem beszélünk majd róluk.

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

 

Összesen 65 komment

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ekeke1
2026. június 12. 07:45
Egyébként a kérdés nem az hogy a két titán, Skrabski és Bede közül kicsoda( már a kérdés felvetés is köznevetség tárgya). Orbán vagy Ki az a fiatal politikus aki megakadályozza a jobboldal emdéefesedését,vagy a sokéves gyurcsányi agóniát. ? Fidesz vagy ? a lejáratódott brand helyett egy teljesen új formáció? Ki adja a pénzt a meggazdagodottak közül(mert ilyet sem látok.) Anno Orbán volt az aki az MDF maradványait összeszedte, a Szabó Iván-féléket újra összeterelte.( Hogy aztán ebből később mi lett, Dávid-Herényi vezetésével, azt inkább borítsa jótékony fátyol.) Most ki lesz az a fiatal politikus aki összeszedi a jobboldalt? Mondom, fiatal. Legyen világos, hogy a 40 alatti generáció, akiket O1G és mocskosfidesz üvöltözésekre szocializáltak, saul alisky és szrgya popovics forgatókönyvei alapján, soha nem fog a +63 éves Orbánra szavazni. A negyven felettiek természetesen kevesebben lesznek. Másfél, de akár két millió szavazóval nem lehet semmit nyerni, csak az idő fogy.
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redl1986
2026. június 12. 07:39
Lehet ezt cincálni, matyi, de legalább hihetően, ne csak az íráskényszer. Egyébként, a cikk egészében és több részletében világosan tükrözi a jelenleg a fideszben uralkodó állapotok egy részét. A tanácstalanságot, a zavart, az amortizációt. Más, valamit magára dó szervezetben ezért repülnél.....
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recipp
2026. június 12. 07:37
Senki sem nélkülözhetetlen, főleg a politikában. Ha valaki a saját fontosságáról papol, és ezt akarja jogi köntösbe betonozni, az régen rossz. A sakktáblán is cserélhetők a bábok, csak a jelmeznek kell fent lenni. A gyalog nem kaphat királyi palástot, mert kiérzik alóla a fingszag
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recipp
2026. június 12. 07:32
Köcsög Kohán Matyinak természetesen a Bede ,höhöö...a faszszopás .....höhöö...Madarat tolláról, embert barátjàról...Puzsi Fruzsi!Ez egy emlékezetes Columbo rész, a váló félben lévő feleség összedolgozik a nagybácsival a lottónyeremény megkaparintásáért. Erre nincs mentség A Dickhh mákok királya egy szalajtos libaval, kegyetlen vót Örö ééé bódottsákh. Megérdemlik egymást.
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