„Skrabski vagy Bede?” – avagy a legkárosabb álkérdésről, amit csak feltehet magának a Fidesz

Váratlan hullámokat vetett a vasárnapi szimpátiatüntetésünk a közjogi méltóságokért: Skrabski Fruzsina puzsérozása, annak kifújolása, Móna Márk csürhézése és Bede Zsolt eltávolítása a rendezvényről előhozta a Fideszből a polgári-radikális törésvonalat.

Máshogy megfogalmazva: azt az önsorsrontó hülyeséget, amivel a jobboldal akkor foglalkozik, amikor látványosan nem integrálja és nem vezeti senki őt.

Merthogy valójában érezzük mindannyian: mindegy. Mindegy, hogy Skrabski Fruzsinának barátja-e Puzsér Róbert, mindegy, hogy Puzsér nevét ki lehet-e fújolás nélkül mondani egy jobboldali tüntetésen (a tüntetések csoportdinamikájából adódóan egyébként nem túl meglepő, hogy nem lehet), és az is mindegy, hogy Bede Zsolt ott van-e valahol vagy nincs. De még az is mindegy, hogy kinek mi a véleménye a Vadhajtásokról – akkor is mindegy, ha az illetőt Orbán Viktornak hívják.