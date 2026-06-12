Bajba kerülhet Magyar Péter terve: alkotmányjogászok és volt alkotmánybírók szerint Sulyokba beletörhet a bicskája

Sulyok Tamás köztársasági elnök absztrakt alkotmányértelmezési indítványa nyomán az Alkotmánybíróság megerősítheti korábbi, a jogrendszer egységét védő gyakorlatát – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában. Az alkotmányjogász szerint a testület várható határozata gátat szabhat a konkrét közjogi méltóságok eltávolítását célzó, egyedi jellegű alaptörvény-módosításoknak.

Közjogi háttér és a Stumpf-féle érvelés

Az államfő indítványának hátterében azok a politikai nyilatkozatok állnak Magyar Péter részéről, amelyek egyes közjogi tisztségviselők – köztük a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke vagy a legfőbb ügyész – elmozdítását célzó alaptörvény-módosításokat vetítenek előre. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény (ABtv.) 38. §-a alapján benyújtott indítvány az alaptörvény-módosítások alkotmányos funkciójának tisztázására irányul.