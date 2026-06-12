Drámai képsorok: leégett a Tranzit-Food nyírbátori csarnoka

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Az ipari telephelyen 1200 tonna hús égett el, a becsült kár 30 milliárd forint.
Kigyulladt a nyírbátori Tranzit-Food csarnoka, amelyet csak hosszú órák után sikerült csak eloltani, a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral, oltották a lángokat, a munkát egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is segíti, emellett a csarnok közvetlen közelében lévő cég öt, egyenként harminc köbméteres tartályos járművel szállítja az oltáshoz szükséges vizet.
Az égő épület közeléből hetvenegy embert telepítettek ki és helyeztek biztonságba a polgármesteri hivatalban.
Máté Antal, Nyírbátor polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy a határétéket meghaladó káros anyag nem került a levegőbe. A mérés folyamatos. Ezzel szemben
Barna-Szabó Tímea, a térség tiszás országgyűlési képviselője a Facebookon arról írt, hogy az üzem területén egészségre káros anyagot, ammóniát határérték felett mértek, ennek az okát keresik.
A térségi katasztrófavédelmi igazgatóság is megerősítette, hogy a helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor is végzett méréseket: ezek szerint – az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki.
Mint arról a Szabolcs Online beszámolt, a katasztrófavédelem munkatársai Nyírbátorban és környékén folyamatosan mérték a levegőminőséget, a város közterületein ugyanakkor nem mérték a veszélyes anyagok olyan koncentrációját, amely meghaladta volna az egészségügyi határértéket. Nyírbátor polgármestere szerint az ipari telephelyen 1200 tonna hús égett el, a becsült kár 30 milliárd forint.
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