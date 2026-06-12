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katasztrófavédelem nyírbátori barna - szabó tímea

Drámai képsorok: leégett a Tranzit-Food nyírbátori csarnoka

2026. június 12. 07:24

Az ipari telephelyen 1200 tonna hús égett el, a becsült kár 30 milliárd forint.

2026. június 12. 07:24
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Kigyulladt a nyírbátori Tranzit-Food csarnoka, amelyet csak hosszú órák után sikerült csak eloltani, a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral, oltották a lángokat, a munkát egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is segíti, emellett a csarnok közvetlen közelében lévő cég öt, egyenként harminc köbméteres tartályos járművel szállítja az oltáshoz szükséges vizet. 

Az égő épület közeléből hetvenegy embert telepítettek ki és helyeztek biztonságba a polgármesteri hivatalban. 

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy a határétéket meghaladó káros anyag nem került a levegőbe. A mérés folyamatos. Ezzel szemben 
Barna-Szabó Tímea, a térség tiszás országgyűlési képviselője a Facebookon arról írt, hogy az üzem területén egészségre káros anyagot, ammóniát határérték felett mértek, ennek az okát keresik.

A térségi katasztrófavédelmi igazgatóság is megerősítette, hogy a helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor is végzett méréseket: ezek szerint – az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki.

Mint arról a Szabolcs Online beszámolt, a katasztrófavédelem munkatársai Nyírbátorban és környékén folyamatosan mérték a levegőminőséget, a város közterületein ugyanakkor nem mérték a veszélyes anyagok olyan koncentrációját, amely meghaladta volna az egészségügyi határértéket. Nyírbátor polgármestere szerint az ipari telephelyen 1200 tonna hús égett el, a becsült kár 30 milliárd forint.

Nyitókép: Képernyőmentés

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
bagira004
2026. június 12. 10:22
Bolsik tüzeskedhetnek . Igy volt anno tsz szalmakazlait a kommunisták gyujtogatták ,ráfogták minta gazdaságot vezető földművesekre . Halálra itélték ártatlanul , majd életfogytigran változtatták , 1956 események után szabadult . Majd két kommunista összeveszett a gyujtogatást egymásra kiabálták . Igy derült kik voltak a gyujtogatók.
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1
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gullwing
2026. június 12. 09:30
ammóniát határérték felett mértek, ennek az okát keresik. A hűtő lesz a megoldás....
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0
0
Reszelő Aladár
2026. június 12. 07:51
Ha a tiszás képviselő megírta, akkor az biztosan úgy is van. A főnöke pedig mar rohanhat is a helyszínre NER-es bűncselekményért rögtön-ítélni, majd együtt megállapítják, hogy az ammónia nagy mennyiségben káros és a helyi főispán hibája, hogy hűteni kell a húst. Emellett a tűzoltást végző tűzoltókkal szelfizik egyet majd kirúgja a parancsnokaikat. Erről születik majd 3-4 poszt délig és meg is van. Este pedig a PM egy szűkszavú közleményben közli, hogy a leégett mennyiség hiányozni fog a piacról és az árak 20-30 százalékkal nőnek hétfőtől, amíg meg nem érkezik a brazil marhahús és az ukrán helyi szabvány tartású csirke.
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13
0
wadcutter
2026. június 12. 07:47
gyereket megrázott a nagyfeszültség a vonat tetején, nyolcan meghaltak ma az M1 autópályán, POLOSKA, MIÉRT VAN MINDENNAPRA TÖBB RENDKÍVÜLI ESEMÉNY?!
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6
0
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