Drámai képsorok: leégett a Tranzit-Food nyírbátori csarnoka

Kigyulladt a nyírbátori Tranzit-Food csarnoka, amelyet csak hosszú órák után sikerült csak eloltani, a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral, oltották a lángokat, a munkát egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is segíti, emellett a csarnok közvetlen közelében lévő cég öt, egyenként harminc köbméteres tartályos járművel szállítja az oltáshoz szükséges vizet.

Az égő épület közeléből hetvenegy embert telepítettek ki és helyeztek biztonságba a polgármesteri hivatalban.

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy a határétéket meghaladó káros anyag nem került a levegőbe. A mérés folyamatos. Ezzel szemben

Barna-Szabó Tímea, a térség tiszás országgyűlési képviselője a Facebookon arról írt, hogy az üzem területén egészségre káros anyagot, ammóniát határérték felett mértek, ennek az okát keresik.