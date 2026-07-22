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tisza párt szijjártó péter európai unió

Nemzetbiztonsági bizottság: Szijjártó Pétert is meghallgatná a Tisza Párt

2026. július 22. 15:41

Új pozíciójáról akarják kérdezni.

2026. július 22. 15:41
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Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is is meghallgatná az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén a Tisza Párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban – mondta Czakó Czirbus Pál, a bizottság kormánypárti tagja a testület szerdai, zárt ülése után.

A Tisza által kezdeményezett ülés után, amelynek napirendjén a volt tárcavezetőnek a BYD kínai autógyártó cégnél vállalt pozíciójából fakadó esetleges nemzetbiztonsági kockázatok szerepeltek, Czakó Czirbus Pál elmondta: 

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álláspontjuk szerint ilyen kockázatot rejthet, hogy egy volt külügyminisztertől, – akinél minősített adtok tömkelegei vannak – egy olyan vállalathoz, közeghez jutnak információk, „amely nem a mi szövetségi rendszerünkön belül van.”

„Mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, míg Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez a vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a Kínai Kommunista Párt tagja” – fogalmazott.

A tiszás bizottsági tag elmondta: Szijjártó Péter előéletével kapcsolatban azt lehet tudni, hogy a szövetségi rendszert többször elárulta az elmúlt 16 évben. 

„Az uniós bizottsági ülések szüneteiben telefonon felhívta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy a BYD-ért lobbizott, de említhetném a legnagyobb botrányt, az orosz hekkertámadást”

 – mondta a képviselő, aki szerint felmerül az a kérdés, hogy Szijjártó Péter vajon a magyar vagy a külföldi érdekeket szolgálta?

Apáti István (Mi Hazánk) a testület elnöke az ülés után elmondta, hogy az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyetteseit is meghallgatta a bizottság, az ülésen elhangzottakat 2051. december 31-ig titkosították.

Ahogy az elnök fogalmazott, „tűt próbálunk keresni a szénakazalban, hiszen nagyon nehezen detektálható, hogy mik hangzottak el jelen esetben Szijjártó Péter és a szóban forgó kínai vállalat vezetői között”.

Kétségtelenül egy sajátos körülmény, sajátos politikai helyzet, ami most előállt – fogalmazott.

Az ülésről elmondta, hogy új, releváns információ szerinte nem hangzott el az üggyel kapcsolatban. Jelezte, hogy jelenleg konkrét kezdeményezés még nem érkezett Szijjártó Péter meghallgatása iránt.

Apáti ugyanakkor úgy látja: ebből az esetből kiindulva érdemes lenne egy szabályozást felállítani és fokozott ellenőrzési körbe vonni, amikor valaki nemzetközi cégtől, nagyvállalattól érkezik a magyar politikába vagy fordítva, hogy felmerülhet-e bármilyen érdekellentét, nemzetbiztonsági kockázat.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

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Összesen 32 komment

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Szarvasbika
2026. július 22. 16:57
Baszki, mint a kommunista időkben. Petya a kis Sztálin. Valaki lelőhetné. Szabad ilyet írni? Orbánról szabad volt durvábbakat is és még most is, ugyebár.
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tomekjosef
2026. július 22. 16:56
A fosos poloska féreg nem tudja lenyelni, hogy van aki képes a tehetsége alapján is érvényesülni nem úgy mint Ő, hogy a rokonaira hivatkozva, zsarolással, maffia módszerekkel tudott csak előbbre lépni. Aljas egy mocskos gazember ez a féreg!
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janicsar-2
2026. július 22. 16:55
Minden ember magából indul ki.
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Nagyhuba1
2026. július 22. 16:49
Magyar pincsik most verik a nyálulat. Shell Kapitány Shell ügynök?
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