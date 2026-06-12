Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
katasztrófavédelem vízzel feltöltött láng

Ilyet sem látni mindennap: a belvárosban kapott lángra egy elektromos autó

2026. június 12. 09:15

A tűzoltók vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték az autót.

2026. június 12. 09:15
null

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szerda délután Budapest tizenharmadik kerületében, a Zsinór utcában gyulladt ki a jármű. A fővárosi hivatásos tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték. Mint írják, a tűzeset során senki nem sérült meg. 

 
 

Azt javasolják, hogy 

az autódban legyen tűzoltó készülék! 

  • 🧯 Kulcsfontosságú, hogy készüléket megfelelően rögzítsd.  
  • 🧯Ha ezt megteszed, egy erősebb fékezéskor, ütközéskor sem tud elmozdulni. 
  • 🧯Fontos, hogy a vezető ülésből lehajolva, akár egy kézzel is ki tudd oldani, hogy mielőbb oltani kezdhess. 
  • 🧯 A készülék az anyósülés bal oldalán vízszintes helyzetben van a legjobb helyen, onnan könnyen és azonnal eléred. 
  • 🧯 Megoldás az is, ha a csomagtartóba helyezed el, de ezt úgy tedd meg, hogy a csomagok elmozdítása nélkül is hozzá tudj férni. 
  • 🧯 Csak akkor kezdj oltani, ha ezzel nem teszed kockára a testi épségedet!

– ajánlották. 

Nyitókép és fotók: Katasztrófavédelem


 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blacamous
2026. június 12. 10:37
Már megint Renault Zoé... A múltkor Nyíregyen égett egy le (a tulajdonos házával együtt). Végül is minek kéne intézkedni...?
Válasz erre
0
0
egyszeri
•••
2026. június 12. 10:02 Szerkesztve
Azt nem írják mennyire volt feltöltve az aksija. Mert nem mindegy mennyi + energia van még a tűzön kívül jelen. Sérülés esetén az aksiban tárolt energia legvalószínűbb megnyilvánulása a hő-emelkedés, vagyis robbanás lehet. Mint tudjuk az energia nem vész el csak átalakul.
Válasz erre
0
0
stormy
2026. június 12. 09:55
sose' vegyél autót f-el. fiat, ford, francia
Válasz erre
0
0
GrumpyGerald
2026. június 12. 09:55
"Azt javasolják, hogy az autódban legyen tűzoltó készülék!" A nap vicce elektromos autó akkutüze témájában!!! Miért kell hülyét játszani?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!