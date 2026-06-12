Ilyet sem látni mindennap: a belvárosban kapott lángra egy elektromos autó

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
A tűzoltók vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték az autót.
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szerda délután Budapest tizenharmadik kerületében, a Zsinór utcában gyulladt ki a jármű. A fővárosi hivatásos tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték. Mint írják, a tűzeset során senki nem sérült meg.
Azt javasolják, hogy
az autódban legyen tűzoltó készülék!
– ajánlották.
Nyitókép és fotók: Katasztrófavédelem