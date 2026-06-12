Ilyet sem látni mindennap: a belvárosban kapott lángra egy elektromos autó

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szerda délután Budapest tizenharmadik kerületében, a Zsinór utcában gyulladt ki a jármű. A fővárosi hivatásos tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték. Mint írják, a tűzeset során senki nem sérült meg.