Katasztrófavédelem: hat vármegyében lesz szúnyogirtás ezen a héten

Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztalttól.

A két érintett térségben repülőről, granulátum formában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan, a vízben fejti ki a hatását – tették hozzá.

(MTI)