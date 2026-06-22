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katasztrófavédelem Baranya vármegye békés szúnyograj szúnyog

Katasztrófavédelem: hat vármegyében lesz szúnyogirtás ezen a héten

2026. június 22. 11:18

Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztalttól.

2026. június 22. 11:18
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A héten Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés – közölte a katasztrófavédelem hétfőn.

Azt írták, hogy a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan.

Megjegyezték, hogy a legtöbb térségben csak elszórtan, kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális, élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel.

Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztalttól.

A két érintett térségben repülőről, granulátum formában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan, a vízben fejti ki a hatását – tették hozzá.

(MTI)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 2 komment

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buktoragyufaarus
2026. június 22. 11:28
A fidkányírtás már folyamatban van,ez nem is tetszik nekik,de az élet ilyen,ezt a lapot osztotta nekik a teremtő.Ő is látta a mocskoknak az jár amit megérdemelnek.😜🤣
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Bitrex®
2026. június 22. 11:22
Szúnyoggal idén még nem találkoztam. Poloskairtásnak jobban örülnék.
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