Katasztrófavédelem: hat vármegyében lesz szúnyogirtás ezen a héten

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztalttól.
A héten Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés – közölte a katasztrófavédelem hétfőn.
Azt írták, hogy a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan.
Megjegyezték, hogy a legtöbb térségben csak elszórtan, kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális, élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel.
Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztalttól.
A két érintett térségben repülőről, granulátum formában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan, a vízben fejti ki a hatását – tették hozzá.
(MTI)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás